Ajuste de cuentas en Florencio Varela: tres detenidos por el crimen de Francés Viarnes

El homicidio agravado de Francés Viarnes, ocurrido en Florencio Varela, dio un giro decisivo en las últimas horas con la detención de tres personas y la consolidación de una hipótesis que descarta por completo la idea de un hecho aislado. Para los investigadores, el crimen fue el resultado de un ajuste de cuentas ejecutado mediante una estructura organizada, con planificación previa, logística específica y participación de varios actores.

La causa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 descentralizada de Florencio Varela, que encabeza el fiscal Darío Provicionato, es llevada adelante por la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense. Según surge del expediente, Viarnes fue hallado sin vida con múltiples impactos de arma de fuego, en un contexto que evidenciaba una ejecución deliberada.

A partir de testimonios y tareas de inteligencia, los investigadores establecieron que la víctima residía en un departamento alquilado junto a una mujer joven.

Vecinos del lugar declararon que, horas antes del homicidio, se había realizado una “mudanza interna” de pertenencias, una situación que en su momento despertó sospechas y que luego se transformó en un elemento clave para reconstruir la secuencia previa al crimen.

En el lugar del hecho, personal de Policía Científica levantó rastros de interés pericial, mientras que el relevamiento de cámaras de seguridad municipales permitió identificar movimientos reiterados y coordinados de vehículos en franjas horarias críticas, tanto antes como después del asesinato.

Análisis fílmico y telefónico

Las imágenes obtenidas muestran maniobras sincronizadas de al menos dos automóviles: uno perteneciente a la víctima y otro vinculado a uno de los principales sospechosos. Los registros permiten observar ingresos y egresos coordinados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos una iglesia evangélica ubicada en Florencio Varela, que quedó bajo la lupa judicial.

Estos datos fueron cruzados con el análisis de impactos de antenas de telefonía celular, lo que permitió ubicar a los implicados en coincidencia temporal y geográfica con la data de muerte de Viarnes, fortaleciendo la hipótesis de una ejecución planificada y no improvisada.

Testimonio clave y giro en la causa

Un punto de inflexión se produjo a partir de la declaración de una mujer que se encontraba bajo investigación y que aportó información considerada central. La testigo señaló como autores del homicidio a dos hermanos -uno de ellos pastor de una iglesia evangélica- y a una mujer joven, a quien identificó como partícipe necesaria.

Según su relato, la mudanza de los bienes de la víctima se habría realizado después del crimen, el arma utilizada estaría en poder de uno de los sindicados y la motivación del hecho estaría ligada a una deuda preexistente que derivó en un ajuste de cuentas.

Allanamientos y detenidos

Con el respaldo de las pruebas reunidas, la Fiscalía ordenó allanamientos de urgencia en la iglesia señalada, en una vivienda lindera donde residiría una de las personas implicadas y en una quinta del barrio La Capilla, donde uno de los sospechosos se habría ocultado.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos M. H. G., conocido como “el pastor” y vinculado a la iglesia evangélica “Impacto”; D. A. M., quien alquilaba el departamento donde residía la víctima; y M. R. M., hermana de este último. En tanto, permanece prófugo un hermano de M. H. G., y se investiga si pudo haber salido del país.

Para los investigadores, el caso presenta rasgos típicos del crimen organizado: división de roles, logística previa, utilización de inmuebles y vehículos, eliminación de rastros posteriores al hecho y posibles maniobras de encubrimiento. La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas detenciones.