Estrenos de cine y series con Dibu, Almodóvar, barras y todos los Spider Man

"El Hombre Araña", uno de los clásicos del nuevo milenio.

"Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo", uno de los estrenos más esperados.

Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

Estrenos con Oreiro, sagas de "La Casa de Papel" y "Star Wars", y la Mano de Dios

Gustavo Cova construye este documental a partir del relato de Hernán Casciari y lo enriquece con pasajes animados de Liniers . Entre recuerdos familiares, amistades marplatenses y testimonios de figuras clave del fútbol argentino, compone un retrato íntimo de un ídolo cuya historia excede la cancha.

Más que una biografía deportiva, la película explora el vínculo entre talento, identidad y pertenencia. Con sensibilidad narrativa y una mirada cercana, revela facetas menos conocidas de un personaje universal sin perder emoción ni humanidad.

Embed - Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

"Privier"

(Argentina, 2024) - 6 Episodios. Flow

Nicolás Tuozzo dirige a Alberto Ajaka, Mónica Antonópulos y Claudio Tolcachir en un thriller de ciencia ficción que entrelaza tres tiempos distintos alrededor de un hombre capaz de acceder a recuerdos ajenos e intervenir en destinos que parecían escritos. La estructura fragmentada potencia el misterio y la tensión.

Más que un juego temporal, la serie reflexiona sobre identidad, culpa y libre albedrío. Su mayor acierto es convertir una premisa compleja en un relato atrapante que mantiene el interés hasta el último episodio.

En síntesis: Ambiciosa, intrigante, perturbadora.

Embed - PRIVIER en FLOW a partir del 21 de Mayo!!

"Barrabrava"

(Argentina/2026) Temp. 2 8 Episodios. Prime Video

A días del Mundial y con Matías Mayer, Gastón Pauls, Gustavo Garzón y Miguel Ángel Rodríguez, la segunda temporada de la serie vuelve al corazón bravo del fútbol: poder, traiciones y sangre familiar. El Polaco toma el mando de la barra y desata una guerra feroz con su propio hermano.

Más que una historia de hinchadas, explora ambición, lealtades rotas y el precio del mando con ritmo áspero y tensión constante. Cuando la familia se mezcla con el negocio, todo explota.

En síntesis: Cruda, intensa, feroz.

Embed - BARRABRAVA Temporada 2 Trailer SUBTITULADO [HD] Prime Video

"Spider Noir"

(EE.UU./2026) Serie Temporada 1 - 8 Episodios. Prime Video

Nicolas Cage y Lamorne Morris son las figuras centrales de esta versión oscura de Marvel que traslada al héroe a un Nueva York de la década del 30. Ben Reilly, detective privado y ex justiciero, debe volver a enfrentar un pasado que creía enterrado.

Con estética de policial clásico y alma de cómic adulto, mezcla misterio, crimen y melancolía con una atmósfera elegante y sombría. No busca explosión sino clima, y ahí gana fuerza. Para los que le gusta en blanco y negro hay una versión "a la antigua", para los que le gusten colores hay otra estilo viejo Technicolor. Imperdible.

En síntesis: Oscura, elegante, hipnótica.

Embed - “Spider-Noir” - Tráiler | Prime Video

"¡Ayuda!"

(“Send Help!”, EE.UU./2026) Disney+

Con Rachel McAdams al frente, bajo la mirada de Sam Raimi, el thriller mezcla supervivencia y humor negro: una empleada subestimada y su insoportable jefe quedan varados en una isla desierta tras un accidente aéreo. Allí, el poder cambia de manos y la pelea por sobrevivir se vuelve también personal.

Más que una aventura de naufragio, funciona como un duelo de egos, crueldad y revancha con el sello salvaje de Raimi. Tensa, retorcida y con giros incómodos, encuentra fuerza en su ironía feroz.

En síntesis: Filosa, salvaje, imprevisible.

Embed - ¡Ayuda! | Tráiler Oficial | Subtitulado

Más para destacar en plataformas

También en plataformas pueden encontrarse la comedia con formato de miniserie "Dos monedas" (Netflix), también en ese formato es el policial para adolescentes "Asesinato para principiantes" (Netflix), la comedia dramática serie "Las cuatro estaciones" (Netflix) y los exitosos dibujos animados de ficción fantástica transgresora "Rick y Morty" Temp. 9 (HBO+).

Estrenos en cines

"Amarga Navidad"

(España/2026)

Pedro Almodóvar dirige a Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia en un laberinto de realidades cruzadas donde los bloqueos creativos y el dolor se entrelazan. A pesar de su intrincada trama, la película sintetiza con maestría la autoficción como el único refugio posible ante el vacío emocional y la huida del duelo.

Aquí Almodóvar se desnuda por completo en estos personajes que conforman una especie de babushka, transformando la culpa en pura geografía volcánica. El cineasta, convertido en un cirujano del alma herida, demuestra que el cine no es solo un reflejo de la vida, sino el lienzo definitivo donde la memoria y la pérdida se abrazan para alcanzar la redención.

El manchego transforma el dolor en una ceremonia visual de intensidad y melancolía, fiel a una obra donde el deseo y la culpa siempre dejan marcas. Para ver.

En síntesis: Feroz, elegante, desgarradora.

Embed - Amarga Navidad | Tráiler Oficial

"El gran arco"

(“L’Inconnu de la Grande Arche”, Francia-Dinamarca/2026)

Esta recreación histórica de Stéphane Demoustie, con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen y Xavier Dolan al frente aborda la historia de Johan Otto von Spreckelsen, el arquitecto danés que soñó en grande el Arco de la Defensa, gigantesco cubo de mármol y vidrio, un diseñador que terminó atrapado entre planos, egos y poder.

Más que una película sobre arquitectura, es una pulseada entre la creación y la burocracia. París funciona como escenario y enemigo a la vez.

En síntesis: Elegante, sobria, incisiva.

Embed - El gran arco - Trailer subs español

"Alpha"

(Francia, 2026)

Julia Ducournau dirige a Tahar Rahim y Golshifteh Farahani en una inquietante fábula sobre una adolescente marcada por un tatuaje que desata temores vinculados a una extraña enfermedad. Entre el horror corporal y el drama familiar, la realizadora explora el miedo al contagio, la exclusión y el paso a la adultez con imágenes de fuerte impacto visual.

Presentada en la competencia oficial del Festival de Cannes, significó el regreso de Ducournau a la Croisette tras la Palma de Oro obtenida con "Titane". Ambiciosa y desafiante, divide opiniones pero confirma la singularidad de una autora capaz de combinar provocación, sensibilidad y riesgo formal.

En síntesis: Oscura, visceral, desafiante.

Embed - ALPHA (trailer HD subtitulado)

También se estrenan en cine

Dos de género cómo "Blackrooms" (EE.UU./2026), de Kine Pixels y "Dolly juega contigo"' (EE UU./2026), de Rod Blackhurst, el intenso drama "Ella y su hijo" (Mother and Child, Irán/2025), de Saeed Roustayi, "Zona de riesgo" (EE.UU./2025), de David Mackenzie y el documental argentino "La espera" (2026), de Darío Doria.

El personaje de la semana

Spider-Man, según pasa el siglo XXI

spider man rs

Creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko para Amazing Fantasy #15, Spider-Man rompió una regla sagrada: por primera vez un superhéroe adolescente no era ayudante de nadie, sino el protagonista absoluto. Peter Parker era tímido, pobre, huérfano y encima llegaba tarde al alquiler. La picadura de una araña radiactiva le dio poderes, pero también una condena moral: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, frase que ya es religión pop.

Hace más de medio siglo todos los chicos quieren disfrazarse alguna vez de este personaje. Y los grandes también. Del cómic a las plataformas, El Hombre Araña sigue atrapado en su propia tela entre villanos y cuentas por pagar.

"Spider-Man"

(EE.UU., 2002), de Sam Raimi. Netflix

Spider-Man Tobey Maguire inaugura la era moderna del superhéroe con Duende Verde, Mary Jane y el vértigo emocional del primer gran salto.

Embed - "Spider-Man (2002) Teaser Tráiler Sub Español

"Spider-Man 2"

(EE.UU., 2004), de Sam Raimi. HBO Max

Doctor Octopus, crisis existencial y una secuela que muchos todavía consideran la mejor versión cinematográfica del personaje.

Embed - SPIDER-MAN 2 (Trailer subtitulado español)

"Spider-Man 3"

(EE.UU., 2007), de Sam Raimi. HBO Max

Venom, Sandman y el Peter más oscuro; excesiva, caótica y hoy revalorizada por su ambición desmesurada.

Embed - Trailer de Spiderman 3 con Subtitulos en Español

"The Amazing Spider-Man"

(EE.UU., 2012), de Marc Webb. Netflix.

Andrew Garfield reinicia la saga con un héroe más irónico y romántico frente al Lagarto.

Embed - El Sorprendente Hombre Araña - Tráiler (Subtitulado)

"The Amazing Spider-Man 2"

(EE.UU., 2014) Marc Webb. HBO Max

Electro, Rhino y el peso trágico de Gwen Stacy en una película tan discutida como emotiva.

Embed - EL SORPRENDENTE HOMBRE-ARAÑA 2 | Trailer subtitulado

"Spider-Man: Homecoming"

(EE.UU., 2017), de Jon Watts Disney+

Tom Holland entra al MCU bajo la sombra de Iron Man y devuelve al héroe al territorio adolescente.

Embed - SPIDERMAN HOMECOMING: Primer Trailer (Subtitulado al español)

"Spider-Man: Far From Home"

(EE.UU., 2019), de Jon Watts Disney+

Europa, duelo y misterio: Peter descubre que ser héroe también implica soportar la herencia de los muertos.

Embed - Spider-Man Lejos De Casa - Trailer Subtitulado Español Latino 2019

"Spider-Man: No Way Home"

(EE.UU., 2021), de Jon Watts. HBO Max

Multiverso, nostalgia y el encuentro de tres generaciones arácnidas en una celebración emocional del mito.

Embed - Spider-Man: Sin Camino a Casa l Tráiler Oficial

"Spider-Man: Into the Spider-Verse"

(EE.UU., 2018), de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Netflix

Miles Morales demuestra que cualquiera puede llevar la máscara en una revolución visual extraordinaria. La primera, buena, la segunda irregular.

Embed - Spider:Man: A Través del Spider-Verso - Tráiler Internacional

Embed - Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 2 Español Latino [+Subtítulos]

"Spider-Noir"

(EE.UU., 2026, de Sam Raimi MGM+

El universo oscuro y detectivesco del Spider-Man de la década del 30 llega en serie, con Cage retomando su versión más extraña y fascinante. En blanco y negro o True Hue, en colores.

"Spider-Man un nuevo día"

("Spider Man Brand New Day", EE.UU./2026, de Destin Daniel Cretton

Es la frutilla del postre que llega a los cines a finales de julio llegará a cines, con Tom Holland como el superhéroe. Continuará...

Embed - Spider-Man Un Nuevo Día | Tráiler Oficial (Subtitulado)

Fuente: Agencia DIB