Acusado de robar monedas de oro: suspendieron al juez marplatense Martín Poderti

Por unanimidad, el Plenario del Consejo de la Magistratura resolvió suspender de sus funciones al juez federal de Mar del Plata , Martín Poderti, acusado de apoderarse de 144 monedas de oro cuando era secretario de un juzgado de San Isidro. Poderti ahora deberá ser sometido a juicio político que podría causar su definitiva destitución en el cargo de integrante del Tribunal Oral Federal, del cual es miembro desde diciembre de 2023, según consigna el diario La Capital.

Tal como informó DIB en otras oportunidades , a Poderti se lo acusa de haberse quedado con 59 piezas de oro, representando moneda “Krugerrand”; 28 piezas de oro “Estados Unidos mexicanos”, 50 pesos mexicanos; 54 piezas de oro, moneda libra (soberano); 2 piezas de oro, moneda 100 Soles; y 1 pieza de oro, moneda de 100 Yuanes.

Las monedas habían sido secuestradas durante el operativo “Quijote”, en el que cayó detenido el empresario Gustavo Sancho en una causa por narcotráfico. Los allanamientos se habían desarrollado en noviembre de 2017 en distintos lugares del país, donde Sancho tenía estrechos contactos.

Poderti era secretario del juzgado federal 2 de San Isidro que intervino tras la inhibición del juzgado 1 en ese expediente y que ordenó la custodia de todos los bienes de Sancho . Según el fiscal Paul Starc pudo determinar, las monedas estaban en la caja de seguridad 8-44 del Banco Nación de San Isidro, cuya única llave tenía Poderti. Entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023, este ingresó 19 veces a la caja de seguridad, lo que quedó constatado en todas las actas y planillas de la entidad bancaria.

En su descargo, Poderti dijo que iba a la caja de seguridad porque sufrió un robo en el domicilio de Martínez, oportunidad en la que revolvieron toda la casa en muy poco tiempo, incluso, papeles de trabajo que tenía en su poder, además de haberse llevado dinero, electrodomésticos y otros efectos. Agregó que le dio la sensación que estaban buscando algo, razón por la cual su domicilio no era un lugar seguro para guardar la documentación y papeles de trabajo vinculados con los expedientes a los que hizo referencia. Alegó que eran varias las razones o motivos por los cuales no cometió el hecho que se le imputa.

En tal sentido, según La Capital, Poderti mencionó que era un funcionario honesto, que lo fue durante los 31 años de carrera judicial y que se preparó todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que ostenta en la actualidad. Manifestó también que no había ninguna explicación razonable por la cual alguien que tuviera acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas, máxime si incluso quedaron elementos de mayor valor.

Lo increíble del caso fue que las monedas pertenecían a Roberto Tamborini, en su momento señalado como un miembro de la organización liderada por Sancho. Sin embargo, Tamborini fue sobreseído en mayo de 2023 y se ordenó que se le restituyeran todos los bienes incautados. Cuando el reemplazante de Poderti en el juzgado federal 2 de San Isitro fue en busca de esos bienes en abril de este año, se notó el faltante. (DIB) GML