Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer bebé: la tierna foto que posteó la actriz

La actriz española Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza de unas 16 semanas, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones de colegas, amigos y familiares.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó la publicación en una historia de Instagram, mostrando su emoción con emojis y no mucho más, ya que con la foto de Úrsula estaba todo dicho.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) La noticia se llenó de comentarios de los fanáticos de los actores y de la pareja, que no dudaron en afirmar que de esa unión nacerá "el bebé más lindo del mundo". Pero sin dudas, el saludo público que más se destacó de todos, fue el de la futura abuela, Florencia Bas, madre del Chino: “Me explota el corazón de alegría y de amor! Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. ¡Lo bella que estás!”.

Ursula y Chino Úrsula Corberó y Chino Darín. Una década compartida La pareja se conoció en el rodaje de la serie La Embajada en 2015, en España y el vínculo que los unió en la ficción traspasó la pantalla. A pesar de las agendas cargadas y los viajes entre los dos continentes, el amor se consolidó.

La Embajada Darín y Corberó se conocieron en 2015, en el rodaje de la serie La Embajada. Actualmente viven en Barcelona, donde seguramente nazca el niño o niña, ya que por la cinta rosa que luce Úrsula en la foto, ya se especula con que esperan una beba. (DIB)

