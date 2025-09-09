martes 09 de septiembre de 2025
Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer bebé: la tierna foto que posteó la actriz

La española compartió una foto mostrando la panza y confirmando su embarazo con la frase "esto no es IA".

La actriz española Úrsula Corberó anunció este martes que espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza de unas 16 semanas, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones de colegas, amigos y familiares.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó la publicación en una historia de Instagram, mostrando su emoción con emojis y no mucho más, ya que con la foto de Úrsula estaba todo dicho.

La noticia se llenó de comentarios de los fanáticos de los actores y de la pareja, que no dudaron en afirmar que de esa unión nacerá "el bebé más lindo del mundo". Pero sin dudas, el saludo público que más se destacó de todos, fue el de la futura abuela, Florencia Bas, madre del Chino: “Me explota el corazón de alegría y de amor! Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. ¡Lo bella que estás!”.

Una década compartida

La pareja se conoció en el rodaje de la serie La Embajada en 2015, en España y el vínculo que los unió en la ficción traspasó la pantalla. A pesar de las agendas cargadas y los viajes entre los dos continentes, el amor se consolidó.

Actualmente viven en Barcelona, donde seguramente nazca el niño o niña, ya que por la cinta rosa que luce Úrsula en la foto, ya se especula con que esperan una beba. (DIB)

