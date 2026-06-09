Argentina llega al Mundial 2026 con el peso de defender el título

Hace dos semanas la fecha parecía lejana, y ahora ya la tenemos encima. Argentina iniciará la defensa de la Copa del Mundo el 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium. El amistoso contra Honduras ya quedó en el archivo como una victoria por 2-0 en Texas, y en el país no se ha hablado de otra cosa durante las últimas semanas. Lionel Scaloni ya confirmó a sus 26 convocados, el plantel se encuentra en Estados Unidos, y Qatar 2022 se siente muy cercano y a la vez muy lejano en el tiempo.

Tampoco ha habido una gran revolución. La mayor parte del plantel que se consagró en Qatar está de regreso, y Lionel Messi vuelve a ser el capitán a sus 38 años, con su cumpleaños número 39 programado para coincidir con el desarrollo del propio torneo. La presión de ser los campeones defensores no es ningún secreto, y las casas de apuestas sitúan a la Argentina entre las principales favoritas para levantar el trofeo. Los hinchas que busquen respaldar a la Albiceleste desde el arranque pueden utilizar el codigo de registro bplay antes de que comience a rodar la pelota.

La base de siempre El equipo no ha cambiado demasiado desde la última Copa del Mundo. Dibu Martínez sigue siendo el dueño indiscutido del arco, incluso después de una segunda mitad de temporada complicada en el Aston Villa, y su historial en las tandas de penales continúa siendo una de las armas más fuertes de Argentina en las instancias de eliminación directa. Cuti Romero y Nicolás Otamendi mantienen sus lugares en la zaga central, acompañados por Lisandro Martínez y Facundo Medina. La mitad de la cancha le pertenece nuevamente a Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Leandro Paredes; el mismo grupo que lleva jugando junto casi cinco años, con Giovani Lo Celso y Exequiel Palacios esperando su turno en el banco de suplentes cuando se los necesita.

En el ataque, el panorama es similar. Lautaro Martínez se cansó de hacer goles en el Inter durante todo el año y llega en un gran nivel; Julián Álvarez ha sido uno de los delanteros más regulares de Europa en el Atlético de Madrid esta temporada, y Thiago Almada ya es parte del esquema como el principal nexo detrás de Messi. La nueva camada también dice presente, con Giuliano Simeone, José Manuel López y el joven Nico Paz aportando esa frescura y recambio físico que la lista de Qatar no tuvo.

Las dudas y las grandes ausencias Las lesiones han sido el principal dolor de cabeza. Dibu Martínez, Cuti Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nico Paz, Nico González y el propio Messi llegaron a Estados Unidos arrastrando diversas molestias físicas. A simple vista nada parece revestir gravedad, pero el cuerpo médico ha tenido muchísimo trabajo desde el día uno. La peor noticia llegó cuando Leonardo Balerdi se vio obligado a bajarse de la convocatoria por un desgarro muscular, dejando a Scaloni con un hombre menos en la defensa central. Luego están los que directamente no se subieron al avión. Durante meses se especuló con la presencia de Franco Mastantuono, pero el juvenil terminó pagando el precio de una línea ofensiva que tiene demasiados candidatos. Marcos Acuña, campeón en Qatar, tampoco recibió el llamado, ya que el DT se inclinó por Nicolás Tagliafico, Montiel y Molina para los laterales. Después de Argelia, se vendrá Austria el 22 de junio y Jordania el 27, ambos encuentros en Dallas. En los papeles, el Grupo J parece accesible. Sin embargo, en el fútbol argentino los papeles rara vez cuentan toda la historia, y ostentar el título de campeones del mundo genera que cada rival quiera ser el protagonista de su propia hazaña. Dentro de cinco semanas sabremos si este grupo le borda una cuarta estrella a la camiseta o si cede la corona.

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