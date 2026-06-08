Scaloni mira al futuro: tres joyas del fútbol argentino tuvieron su estreno en la Selección

El triunfo por 2 a 0 ante Honduras dejó señales positivas para Lionel Scaloni en la antesala del Mundial , pero la gran noticia fue la irrupción de tres jóvenes surgidos del fútbol argentino. Con apenas 21 y 19 años, respectivamente, los juveniles de River y Boca mostraron personalidad y condiciones en un equipo que empieza a pensar más allá de la próxima Copa del Mundo. Mientras la lista definitiva aún no está cerrada, el recambio gana protagonismo y alimenta la ilusión de una nueva generación.

La victoria es una anécdota, más allá de que sirvió para sacar algunas conclusiones de cara al inminente debut en el Mundial. El 2 a 0 contra Honduras, que se resolvió con los goles de Lautaro Martínez -de penal- y Giuliano Simeone, mostró un equipo sin Lionel Messi y mucho más dinámico a partir del ingreso de Rodrigo De Paul en el segundo tiempo. Coincidió con las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, todos mediocampistas titulares, independientemente del gran nivel de Exequiel Palacios, que solo falló uno de los 111 pases que entregó. Aunque hubo un hecho muy destacado, el debut de tres joyas del fútbol local: Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

No pareció casual. De cara a una renovación que ya comenzó, y que incluye a algunas jóvenes figuras en la lista de 26, el futuro ya llegó. “Los chicos que entraron nos generan una enorme ilusión. Nos faltó solo (Ignacio) Ovando, pero ya habíamos hecho todos los cambios. Beltrán, Freitas y Aranda son chicos a los que venimos siguiendo. Nos ha encantado Freitas, contagia. Aranda tiene potrero, entró comiendo chicle y le dije que se lo saque. Se sintió cómodo. Y Santi hoy ya no es sparring como antes, nos pone contentos su presente”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa.

El arquero de River tuvo un ascenso meteórico. Debutó en Primera este año y se adueñó de un lugar que era de Franco Armani, nada menos. Más allá de que el histórico número uno de Casilda estaba lesionado, cuando se recuperó ya no fue posible sacar a Beltrán por su gran nivel. Hasta hace cuatro años, el pibe de Pilar atajaba en los torneos intercountry. Hoy es uno de los jugadores más importantes del coloso de banda roja y ya no viajó como sparring, sino en una lista de reservas para el caso de que 'Dibu' Martínez, Juan Musso o Gerónimo Rulli tengan algún problema.

Beltrán (21 años) ingresó a los 36 minutos del segundo tiempo en reemplazo de su colega del Atlético de Madrid. Y tan sobrio y seguro es que descolgó un tiro libre llovido con la certeza de quien está hace muchos años en el puesto. Así ataja en River y por eso jugó 26 partidos en este primer semestre y en la mitad de ellos terminó con la valla invicta.

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Aranda también tuvo su bautismo en Primera en este inolvidable 2026. Fue el 28 de enero de este año, cuando reemplazó a Kevin Zenón a tres minutos del final del partido que Boca perdió 2 a 1 en La Plata ante Estudiantes. Ocupó un lugar en el banco de suplentes contra Newell's, la semana siguiente, y empezó a ingresar en los segundos tiempos en cuentagotas: Vélez (17 minutos), Platense (30), Racing (11) y Gimnasia de Mendoza (37). En la 7ª fecha, Ubeda le dio la titularidad contra Lanús y no salió más. En total, jugó 21 partidos, marcó un gol (contra Instituto) y dos asistencias.

El pibe de 19 años jugó 9 minutos en el amistoso contra Honduras pero le alcanzó para destacarse. Entró en lugar de Palacio, tiró un par de paredes y sacudió de media distancia. No fue gol porque el arquero Luis Ortiz tapó con esfuerzo. Se ganó el aplauso de Rodrigo De Paul, uno de los referentes de la Selección. Diestro, con características de enganche pero bien perfilado a la izquierda para lastimar hacia adentro con la diagonal, mostró todas sus cualidades.

Freitas (19) empezó a tener continuidad con Marcelo Gallardo. A diferencia de su compañero en el arco de River y el chico de Boca, debutó en la Liga Profesional el año pasado. Fue el 16 de noviembre ante Vélez. Desde entonces, jugó 20 partidos, marcó un gol y fue una de las figuras en la final ante Belgrano, que los cordobeses ganaron 3 a 2 y terminó con la vuelta olímpica del 'Pirata'. Más parecido a Julián Alvarez que a un “9” convencional, el pibe de San Fernando tiene potencia y movilidad.

La celebración de Chiqui Tapia

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, celebró la presencia de los tres juveniles que participan del campeonato doméstico. Ajeno a las críticas de los hinchas que le apuntan por la organización de los torneos, y muy a pesar de la daga de la Justicia que pesa sobre su cabeza, 'Chiqui' consignó en sus redes sociales: “Me llena de orgullo ver a los jóvenes talentos formados en nuestro país crecer y, después de tantos años de constancia y sacrificios, llegar a defender estos colores. Que sea el inicio de un largo y exitoso camino con la Albiceleste. ¡El futuro llegó hace rato!”.

Scaloni tiene una mirada que va más allá del Mundial. En septiembre, después de la Copa en la que buscará obtener la cuarta estrella de la AFA, cumplirá 8 años al frente de la Selección Argentina. En ese lapso, hizo debutar 65 jugadores, de los cuales 20 forman parte de la base que competirá en la contienda internacional que comenzará el jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, a disputarse en el estadio Azteca.

¿Se puede meter alguno de estos chicos en la lista definitiva? Resta el debut de Ovando (18), zaguero de Rosario Central. Es diestro y tranquilamente podría ocupar el casillero que dejó vacante Leonardo Balerdi, quien se desgarró el sóleo de la pierna derecha en el entrenamiento previo al choque con Honduras y fue desafectado.

No obstante, el técnico no se quiere apurar porque tiene a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes recuperándose de sendos desgarros. "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del 'Flaco' (Balerdi) hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", dijo Scaloni. ¿Se puede meter Nicolás Capaldo (27)? El ex Boca y actual jugador del Hamburgo de la Bundesliga también debutó en el segundo tiempo en lugar de Simeone.

Mientras tanto, a horas del test match contra Islandia en Alabama, los chicos se ilusionan. A fin de cuentas, cuando empezaron a transitar el camino del fútbol, seguro soñaron con vestir los colores nacionales. Ya se les dio en un amistoso, el primero de tantos otros partidos que disputarán a lo largo de su carrera.

Fuente: Agencia DIB