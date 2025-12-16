Pasión por los fierros: Arrecifes, la cuna de campeones

Arrecifes recibe a los fanáticos del automovilismo.

No hay ciudad en el mundo en la que el automovilismo se viva con tanta intensidad como en Arrecifes , conocida mundialmente como la "Cuna de Campeones". Se estima que con sus actuales 30 mil habitantes, ha dado más de 750 pilotos y decenas de campeones nacionales e internacionales.

Por eso no es casualidad que Arrecifes sea la sede de la Fiesta Provincial del Automovilismo, que este año se celebra del 19 al 21 de diciembre.

Ángel “Sandokán” Lo Valvo: El primer campeón de la historia del Turismo Carretera (TC) en 1939.

José Froilán González: Leyenda mundial. Fue el primero en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 para Ferrari (Silverstone, 1951) y subcampeón del mundo en 1954. También ganó las 24 Horas de Le Mans.

Carlos Pairetti: Famoso por su legendario "Trueno Naranja", fue campeón de TC en 1968.

Néstor Jesús García Veiga: Campeón en Sport Prototipo y Mecánica Argentina Fórmula 1.

Luis Rubén Di Palma: Ídolo absoluto. Ganó títulos en TC, TC 2000 y Sport Prototipo.

José Luis Di Palma: Campeón de Fórmula 2 Nacional. Junto a Patricio y Marcos, son hijos del gran "Loco" Luis Rubén Di Palma.

Patricio Di Palma: Campeón de Turismo Nacional.

Marcos Di Palma: Campeón de Supercart.

Luis José “Josito” Di Palma: Nieto de Luis Rubén, fue dos veces campeón de Top Race.

Norberto Fontana: Ex-piloto de Fórmula 1 (corrió para Sauber) y multicampeón en Argentina (TC y TC 2000). A los 50 años sigue compitiendo en Turismo Carretera.

Agustín Canapino: "El Titán" es el piloto más exitoso de la era moderna. Ganó 4 títulos de TC (incluyendo un tricampeonato consecutivo, el último este 2025, ), títulos en Súper TC 2000, TC Pick Ups, Turismo Nacional y Top Race. Este año logró tres campeonatos: TC, Turismo Nacimiento y TC Pick Ups.

Canapino Campeón rs Agustín Canapino, flamante campeón de Turismo Carretera por cuarta vez. ACTC

Se viene la 16º Fiesta del Automovilismo

Arrecifes se viste de gala desde el viernes 19 al domingo 21, desde la mañana, en el circuito local y otros espacios de la ciudad.

Viernes: sobre av. Merlassino, caravana de autos de TC, rally, zonales y agrupaciones de motos, noche de bares y espectáculos en vivo.

Sábado: sobre el circuito costanero y av. Merlassino, exhibición de autos de TC, rally, zonales, grupo de motos y autos antiguos, carrera de karting y feria de artesanías.

Domingo: en el circuito costanero, continuación de las propuestas con TC, rally, zonales y cierre con espectáculos musicales. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/fiestaautomovilismo/ arrecifes.gob.ar/preparate-para-una-fiesta-unica-en-arrecifes/

Fuente: Agencia DIB