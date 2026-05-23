domingo 24 de mayo de 2026
23 de mayo de 2026 - 10:30

El bahiense Lautaro Martínez fue elegido como el mejor delantero del fútbol italiano

El goleador de Inter hizo doblete en Italia, con los títulos de la Serie A y la Copa Italia. Nico Paz -también hijo de un bahiense- fue premiado como el Mejor volante. Ambos forman parte de la Selección argentina.

Por Agencia DIB
Lautaro Martínez con sus tres amores y las dos copas logradas este año.

Lautaro Martínez con sus tres amores y las dos copas logradas este año.

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A los 28 años, Lautaro Martínez -goleador histórico del Inter de Milán y la selección argentina- sumó otro logro más a la increíble temporada que tuvo en el fútbol italiano, tras consagrarse doblemente campeón de la Serie A y la Copa Italia.

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Un bahiense, goleador en Italia

El bahiense fue distinguido, a fuerza de goles, como el mejor delantero de la primera división del fútbol italiano. Sólo en la Serie A concretó 17 tantos y seis asistencias en 29 partidos. Una cifra impresionante a pesar de que estuvo varias fechas ausente por una lesión.

El Toro Martínez lleva 9 títulos en Inter, a los que suma 4 en la selección nacional: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

A su vez, el hijo de otro bahiense, Nicolás Paz, fue premiado como el Mejor volante de la temporada. Su equipo, el modesto Como, fue la gran sorpresa de la temporada, clasificándose para torneos europeos.

Tanto Lautaro como Nico son número puesto en la lista definitiva que dará el DT Lionel Scaloni el 1° de junio.

Fuente: Agencia DIB

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