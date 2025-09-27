Los amantes del automovilismo, de parabienes: las "Glorias del TC" hacen rugir los motores en 25 de Mayo

El evento “Glorias del TC” llegó este viernes a 25 de Mayo para el deleite de los amantes del automovilismo. Comenzó con una exposición estática alrededor de la Plaza Mitre de la ciudad bonaerense y tendrá su punto culminante este domingo, con la exhibición de “los Inmortales” y “las Glorias” del Turismo Carretera.
Según informó La Mañana, el intendente Ramiro Egüen dio la bienvenida a los participantes en el Salón Blanco municipal, recibiendo además las donaciones que se entregaron para el Hospital “Saturnino E. Unzué”.
La jornada central iba a desarrollarse este sábado, pero por cuestiones climáticas el programa se llevará adelante íntegramente el día domingo. El detalle: se iba a hacer hace un mes, a fines de agosto, pero había tenido que posponerse, también, por el mal tiempo.
Programa de actividades
9 horas: Apertura del parque cerrado (rotonda de La Mulita).
9.20 horas: Reunión de pilotos de Los Inmortales del TC.
9.45 horas: Reunión de pilotos de Las Glorias del TC.
10 horas: Inauguración, con palabras del intendente Ramiro Egüen.
Comienzo de la exhibición: desfile de los Inmortales del TC (una vuelta).
10.35 horas: Pre-grilla autos Glorias del TC.
11 horas: Primera tanda de autos Glorias del TC en circuito (tres vueltas).
12.50 horas: Segunda salida de los autos Inmortales del TC.
13.30 horas: Segunda tanda de Glorias del TC (tres vueltas).
14.15 horas: Vuelta despedida a los Inmortales del TC.
15 horas: Tercera tanda de Glorias del TC (tres vueltas).