sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 13:34

Los amantes del automovilismo, de parabienes: las "Glorias del TC" hacen rugir los motores en 25 de Mayo

El evento comenzó con una exhibición estática en la Plaza Mitre y tendrá su culminación este domingo con la exhibición de “los Inmortales” y “las Glorias” del Turismo Carretera.

Por Agencia DIB
La exhibición de Glorias del TC en la Plaza Mitre de 25 de Mayo.

El evento “Glorias del TC” llegó este viernes a 25 de Mayo para el deleite de los amantes del automovilismo. Comenzó con una exposición estática alrededor de la Plaza Mitre de la ciudad bonaerense y tendrá su punto culminante este domingo, con la exhibición de “los Inmortales” y “las Glorias” del Turismo Carretera.

Según informó La Mañana, el intendente Ramiro Egüen dio la bienvenida a los participantes en el Salón Blanco municipal, recibiendo además las donaciones que se entregaron para el Hospital “Saturnino E. Unzué”.

La jornada central iba a desarrollarse este sábado, pero por cuestiones climáticas el programa se llevará adelante íntegramente el día domingo. El detalle: se iba a hacer hace un mes, a fines de agosto, pero había tenido que posponerse, también, por el mal tiempo.

Programa de actividades

9 horas: Apertura del parque cerrado (rotonda de La Mulita).

9.20 horas: Reunión de pilotos de Los Inmortales del TC.

9.45 horas: Reunión de pilotos de Las Glorias del TC.

10 horas: Inauguración, con palabras del intendente Ramiro Egüen.

Comienzo de la exhibición: desfile de los Inmortales del TC (una vuelta).

10.35 horas: Pre-grilla autos Glorias del TC.

11 horas: Primera tanda de autos Glorias del TC en circuito (tres vueltas).

12.50 horas: Segunda salida de los autos Inmortales del TC.

13.30 horas: Segunda tanda de Glorias del TC (tres vueltas).

14.15 horas: Vuelta despedida a los Inmortales del TC.

15 horas: Tercera tanda de Glorias del TC (tres vueltas).

Por  Agencia DIB