Los amantes del automovilismo, de parabienes: las "Glorias del TC" hacen rugir los motores en 25 de Mayo

La exhibición de "Glorias del TC" en la Plaza Mitre de 25 de Mayo.

El evento “Glorias del TC” llegó este viernes a 25 de Mayo para el deleite de los amantes del automovilismo. Comenzó con una exposición estática alrededor de la Plaza Mitre de la ciudad bonaerense y tendrá su punto culminante este domingo, con la exhibición de “los Inmortales” y “las Glorias” del Turismo Carretera .

Según informó La Mañana , el intendente Ramiro Egüen dio la bienvenida a los participantes en el Salón Blanco municipal, recibiendo además las donaciones que se entregaron para el Hospital “Saturnino E. Unzué” .

La jornada central iba a desarrollarse este sábado, pero por cuestiones climáticas el programa se llevará adelante íntegramente el día domingo. El detalle: se iba a hacer hace un mes, a fines de agosto, pero había tenido que posponerse, también, por el mal tiempo.

Programa de actividades

9 horas: Apertura del parque cerrado (rotonda de La Mulita).

9.20 horas: Reunión de pilotos de Los Inmortales del TC.

9.45 horas: Reunión de pilotos de Las Glorias del TC.

10 horas: Inauguración, con palabras del intendente Ramiro Egüen.

Comienzo de la exhibición: desfile de los Inmortales del TC (una vuelta).

10.35 horas: Pre-grilla autos Glorias del TC.

11 horas: Primera tanda de autos Glorias del TC en circuito (tres vueltas).

12.50 horas: Segunda salida de los autos Inmortales del TC.

13.30 horas: Segunda tanda de Glorias del TC (tres vueltas).

14.15 horas: Vuelta despedida a los Inmortales del TC.

15 horas: Tercera tanda de Glorias del TC (tres vueltas).