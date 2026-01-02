Las mejores billeteras virtuales para pagar gastos en Brasil

La devaluación del peso no parece haber sido suficiente como para desalentar los viajes Brasil en el próximo verano. Los precios siguen siendo convenientes y el clima termina de convencer a muchos que todavía dudan. Y a eso se suma que cada vez es más fácil pagar con aplicaciones , lo que hace evitar el recargo con tarjeta de crédito o débito argentina.

El Banco Central de Brasil lanzó PIX en 2020 como un medio de pago instantáneo que se expandió entre comercios y particulares. En la actualidad, más del 40% de los clientes que realizan transferencias hacia Brasil ya recurre a esta vía. Y según datos de kamiPay , firma que provee la tecnología a las plataformas para que funcione, los argentinos en el último verano gastaron el equivalente a US$ 8 millones diarios.

La pionera en dar ese servicio fue Belo, una app cripto que ya lideró las transacciones de los argentinos en Brasil el año pasado. En la empresa comentaron que desde las vacaciones de invierno se ve una aceleración en el uso de argentinos que viajan a Brasil .

Entre las billeteras que tienen un convenio con PIX se alistan además, Astropay, Lemon, Dolar App, Mercado Pago (lo hizo hace pocas semanas) , Takenos, Coco, Ualá y Personal Pay.

Las diferencias entre las apps suelen estar en la conversión y en una cotización que fluctúa por varios factores. Por eso, aunque las empresas destaquen que no cobran comisiones, el costo puede quedar integrado en el tipo de cambio de la pantalla final. Por eso se puede cargar un gasto pequeño en cada app y ver cuál es la conveniente para abonar.

Las apps más populares para pagar en Brasil

Mercado Pago, la billetera popular en la Argentina, estará “presente” en Brasil este verano. La nueva funcionalidad permitirá realizar compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.

Desde la app, lo único que deberán hacer es escanear un código QR o ingresar una chave PIX (una especie de alias) para completar el pago directamente desde su cuenta. De esta manera, no es necesario usar ahorros en dólares, buscar cajeros automáticos o acudir a las famosas "casas de cambio" para conseguir reales en efectivo.

Belo App es, además de la pionera, tal vez la más popular. Esta app fue desarrollada por una fintech brasileña para combinar las funciones de una billetera digital con el manejo de criptomonedas. Se volvió popular entre los viajeros porque permite gestionar dinero digital y convertir criptomonedas a reales brasileños para realizar compras. También permite ingresar pesos argentinos o dólar cripto.

Además, ofrece una tarjeta prepaga disponible en formato físico y virtual, que los usuarios pueden usar en comercios locales e internacionales. Para quienes ya manejan criptomonedas, Belo es una solución ideal, ya que facilita la conversión de estos activos en dinero local de manera rápida.

Ualá es otra de las billeteras que anunció la integración de pagos con PIX en su app para pagar en comercios brasileños. Con esta funcionalidad, los clientes podrán realizar pagos en reales directamente desde su caja de ahorro en pesos, ya sea escaneando un QR PIX o ingresando una llave PIX (correo electrónico, teléfono, CPF, CNPJ o UUID). Las operaciones se procesan de forma inmediata y sin comisiones, y el comercio o destinatario recibe el pago al instante.

Brubank también pica en punta. Se escanea el QR del comercio o se ingresa la clave del vendedor: celular, CPF (ID personal) o CNPJ (ID de empresa). Antes de confirmar aparecen en pantalla el nombre y el monto; el importe se debita en pesos desde la cuenta, sin efectivo ni tarjeta, en segundos, simple e ideal para compras diarias. En comisiones, la entidad afirma que el servicio no tiene cargos adicionales: se paga solo el consumo con la cotización del momento. La contracara es operativa: exige permisos de ubicación y depende de Internet.

Takenos es otra alternativa que permite a cualquier persona pagar vía Pix directamente desde su celular, utilizando sus saldos globales, sin necesidad de abrir una cuenta en un banco brasileño. Para hacerlo, el usuario fondea su cuenta de Takenos con la moneda que prefiera y, al momento de pagar en Brasil, la app hace la conversión automática para que al comerciante le lleguen Reales.

