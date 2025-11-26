Mercado Pago suma pagos PIX para los argentinos que viajen a Brasil

Brasil, el destino internacional más elegido por los turistas argentinos. - Xinhua -

En lo que se espera será otro verano “explotado” de argentinos en las playas de Brasil, Mercado Pago sumará pagos con PIX, por lo que los argentinos que viajen al vecino país en 2026 podrán pagar con pesos usando la billetera virtual, una de las más populares del país.

Creado por el Banco Central de Brasil, el sistema PIX es el más utilizado en Brasil para pagar en comercios de todo tipo, desde puestos en las playas hasta en locales en shoppings. De hecho, según datos de kamiPay, firma que provee la tecnología a las plataformas para que funcione, los argentinos en el último verano gastaron el equivalente a US$ 8 millones diarios.

Por eso, ahora Mercado Pago se sumará a otras billeteras que ya ofrecen la opción como Belo, Astropay, Lemon, Cocos Capital y Dolar App, entre otras. "Fácil, seguro y con su saldo en pesos", subrayó la compañía en su cuenta de X. A su vez, la billetera indicó que esta solución "ya empezó a habilitarse de forma progresiva para todos los usuarios".

La nueva funcionalidad permite realizar compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.

Desde la app, lo único que deberán hacer es escanear un código QR o ingresar una chave PIX (una especie de alias) para completar el pago directamente desde su cuenta. De esta manera, no es necesario usar ahorros en dólares, buscar cajeros automáticos o acudir a las famosas "casas de cambio" para conseguir reales en efectivo. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







