Histórico: León XIV nombró a una mujer laica como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

El papa León XIV nombró este martes a la ejecutiva mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano . Es la primera mujer laica en ocupar un cargo de ese nivel en la Curia romana y asumirá el 1º de noviembre.

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Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News , estará al frente del organismo que supervisa la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales de la Santa Sede. Su designación profundiza la apertura iniciada por Francisco, que había promovido a mujeres y laicos a cargos clave en el Vaticano. Alvarado comentó que recibe el nombramiento “con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado”.

La especialista en medios de comunicación se convierte en la primera mujer laica en dirigir en solitario un dicasterio (los organismos equivalentes a ministerios en el gobierno vaticano). Si bien el Papa Francisco ya había comenzado a integrar a mujeres y laicos en cargos de responsabilidad, este nombramiento marca un paso inédito al poner a una mujer al frente de la estructura que gestiona toda la comunicación de la Santa Sede (radio, televisión, medios digitales y prensa escrita).

Nacida en Ciudad de México, Alvarado estudió en Estados Unidos. En una declaración recogida por Vatican News, la flamante funcionaria apuntó que recibía el nombramiento "con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado".

Legado de Francisco

En los meses anteriores a su fallecimiento, el 21 de abril del año pasado, Francisco nombró a dos monjas en puestos clave en el Vaticano y criticó una "mentalidad chauvinista" dentro de la Iglesia católica.

La hermana Raffaella Petrini se convirtió en presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la hermana Simona Brambilla fue designada para dirigir el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.

Fuente: Agencia DIB