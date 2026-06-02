martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 19:11

Histórico: León XIV nombró a una mujer laica como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado estará al frente del organismo que supervisa la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales de la Santa Sede. Es la primera mujer laica en ocupar un cargo de ese nivel y asumirá el 1º de noviembre.

Por Agencia DIB
&nbsp;María Montserrat Alvarado fue nombrada prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. (Vatican News)&nbsp;

 María Montserrat Alvarado fue nombrada prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. (Vatican News) 

El papa León XIV nombró este martes a la ejecutiva mexicana María Montserrat Alvarado como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Es la primera mujer laica en ocupar un cargo de ese nivel en la Curia romana y asumirá el 1º de noviembre.

Más noticias
El papa León XIV presentó su primera encíclica, Magnifica humanitas .

"Magnifica humanitas": qué proclama la primera encíclica del papa León XIV
Provincia compras, el portal de ventas online de la banca pública bonaerense.

Súper promo de Provincia Compras: 18 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en comercios y shoppings

Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, estará al frente del organismo que supervisa la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales de la Santa Sede. Su designación profundiza la apertura iniciada por Francisco, que había promovido a mujeres y laicos a cargos clave en el Vaticano. Alvarado comentó que recibe el nombramiento “con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado”.

La especialista en medios de comunicación se convierte en la primera mujer laica en dirigir en solitario un dicasterio (los organismos equivalentes a ministerios en el gobierno vaticano). Si bien el Papa Francisco ya había comenzado a integrar a mujeres y laicos en cargos de responsabilidad, este nombramiento marca un paso inédito al poner a una mujer al frente de la estructura que gestiona toda la comunicación de la Santa Sede (radio, televisión, medios digitales y prensa escrita).

Embed

Nacida en Ciudad de México, Alvarado estudió en Estados Unidos. En una declaración recogida por Vatican News, la flamante funcionaria apuntó que recibía el nombramiento "con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado".

Legado de Francisco

En los meses anteriores a su fallecimiento, el 21 de abril del año pasado, Francisco nombró a dos monjas en puestos clave en el Vaticano y criticó una "mentalidad chauvinista" dentro de la Iglesia católica.

La hermana Raffaella Petrini se convirtió en presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la hermana Simona Brambilla fue designada para dirigir el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

"Magnifica humanitas": qué proclama la primera encíclica del papa León XIV

Súper promo de Provincia Compras: 18 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en comercios y shoppings

Educación: cambios y desafíos que definen el abordaje singular de cada escuela

Cambios en la fe: cae el catolicismo, crecen los evangélicos y los no creyentes

Cambian el sistema de control para autopartes y neumáticos

Récord histórico: más de 33.000 argentinos viajaron el año pasado a Japón

Homicidios: "La tasa más baja registrada en la historia del país", según el Ministerio de Seguridad

Luján: empresario procesado por abuso fue grabado en la Basílica sin la tobillera electrónica

Se espera un invierno más lluvioso en la mayoría de los distritos bonaerenses

Femicidio en Temperley: pidió auxilio al 911 pero la policía no pudo evitar el crimen

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una serie de neumáticos de autos. (Javier Balseiro/pexels.com)

Cambian el sistema de control para autopartes y neumáticos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El anfitrión Leonardo Boto -intendente de Luján- junto a Christian Asinelli y Juan Grabois.

La Escuela Luján para el Pensamiento Nacional homenajeó a Francisco y su legado