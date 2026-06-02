martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 11:48

De Ramos Mejía a Hollywood: Bizarrap le dará voz a un personaje de "Toy Story 5"

El DJ y productor argentino interpretará a “Santa de jardín”, con lo que se suma a la lista de artistas que formarán parte de la nueva entrega de Disney.

Por Agencia DIB
El DJ y productor Bizarrap con Woody y Buzz, los icónicos protagonistas de Toy Story.

El DJ y productor Bizarrap con Woody y Buzz, los icónicos protagonistas de "Toy Story".

Instagram
Santa de jardín, el personaje al que Bizarrap le dará su voz.

"Santa de jardín", el personaje al que Bizarrap le dará su voz.

Instagram

Bizarrap, el DJ y productor musical oriundo de Ramos Mejía, en el partido bonaerense de La Matanza, sorprendió a sus seguidores al confirmar que formará parte del elenco de “Toy Story 5”, la última entrega de la saga animada de Disney y Pixar.

Más noticias
Astor Birra, cerveza artesanal de La Plata al mundo.

Astor Birra, una cervecería artesanal de La Plata, fue elegida la mejor de Argentina y Sudamérica
maria becerra y trueno revolucionaron la universidad nacional de la matanza

María Becerra y Trueno revolucionaron la Universidad Nacional de La Matanza

El joven de 27 años se suma así a la lista de artistas que prestarán su voz para la versión en español de Latinoamérica y España. El comediante Migue Granados y el cantante Bad Bunny también participarán en el film.

“Lugares impensados”

Gonzalo Julián Conde (el nombre real de Bizarrap) confirmó su participación a través de una publicación en Instagram con imágenes suyas posando con los míticos juguetes de Woody y Buzz Lightyear.

Sobre su personaje, reveló que interpretará a un gnomo de jardín que forma parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero: "Soy la voz de 'Santa de jardín', el nuevo personaje de Toy Story 5 ((última foto)). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42 . Gracias @disney x la oportunidad ".

bizarrap2
"Santa de jardín", el personaje al que Bizarrap le dará su voz.

"Santa de jardín", el personaje al que Bizarrap le dará su voz.

Llegan las pantallas

En esta nueva entrega de la saga de Pixar, los juguetes enfrentan la cruda realidad del uso de la tecnología en los más pequeños al verse reemplazados por el uso de "Lilypad", una tablet destinado al uso infantil que le regalan a Bonnie, la pequeña que heredó los juguetes de Andy.

En los últimos días, “Toy Story 5” también comenzó a promocionarse por parte de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien escribió una canción para el film.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Astor Birra, una cervecería artesanal de La Plata, fue elegida la mejor de Argentina y Sudamérica

María Becerra y Trueno revolucionaron la Universidad Nacional de La Matanza

Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

Estrenos de cine y series con Dibu, Almodóvar, barras y todos los Spider Man

Pasión por la redonda: el 60% de los argentinos viajarían para ver un partido fútbol

Fin de semana con cine, tango, jazz, mitos, carreras y el cumpleaños de Chascomús

Tasa de interés: cómo influye en tus ahorros y decisiones financieras

"Magnifica humanitas": qué proclama la primera encíclica del papa León XIV

Villa Gesell hizo el sandwich de miga más grande del mundo: ¡6 metros!

El bahiense Lautaro Martínez fue elegido como el mejor delantero del fútbol italiano

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El turismo religioso siempre está presente en la Argentina. 

Cambios en la fe: cae el catolicismo, crecen los evangélicos y los no creyentes