De Ramos Mejía a Hollywood: Bizarrap le dará voz a un personaje de "Toy Story 5"

"Santa de jardín", el personaje al que Bizarrap le dará su voz.

El DJ y productor Bizarrap con Woody y Buzz, los icónicos protagonistas de "Toy Story".

Bizarrap , el DJ y productor musical oriundo de Ramos Mejía , en el partido bonaerense de La Matanza , sorprendió a sus seguidores al confirmar que formará parte del elenco de “Toy Story 5” , la última entrega de la saga animada de Disney y Pixar .

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El joven de 27 años se suma así a la lista de artistas que prestarán su voz para la versión en español de Latinoamérica y España. El comediante Migue Granados y el cantante Bad Bunny también participarán en el film.

Gonzalo Julián Conde (el nombre real de Bizarrap) confirmó su participación a través de una publicación en Instagram con imágenes suyas posando con los míticos juguetes de Woody y Buzz Lightyear .

Sobre su personaje, reveló que interpretará a un gnomo de jardín que forma parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero: "Soy la voz de 'Santa de jardín', el nuevo personaje de Toy Story 5 ((última foto)). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42 . Gracias @disney x la oportunidad ".

bizarrap2 "Santa de jardín", el personaje al que Bizarrap le dará su voz. Instagram

Llegan las pantallas

En esta nueva entrega de la saga de Pixar, los juguetes enfrentan la cruda realidad del uso de la tecnología en los más pequeños al verse reemplazados por el uso de "Lilypad", una tablet destinado al uso infantil que le regalan a Bonnie, la pequeña que heredó los juguetes de Andy.

En los últimos días, “Toy Story 5” también comenzó a promocionarse por parte de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien escribió una canción para el film.

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Fuente: Agencia DIB