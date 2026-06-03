Estrenos con "Cabo de Miedo", el juicio a Michael Jackson, Maradona, Messi y Scaloni

"Cape Fear" ("Cabo de Miedo"), uno de los grandes estrenos de la semana.

Histórico: León XIV nombró a una mujer laica como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

Estrenos de cine y series con Dibu, Almodóvar, barras y todos los Spider Man

Creada por Nick Antosca y protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson, la miniserie, que es uno de las series más esperadas, reimagina el clásico duelo entre una familia de abogados y un ex convicto obsesionado con la venganza.

Más psicológica y contemporánea que la versión para cine de Martin Scorsese con De Niro (recordar la de 1962, con Robert Mitchum en papel de Max Cady), apuesta por expandir conflictos y traumas, aunque sin tanta intensidad (feroz y compacta) que convirtió al film con Robert de Niro en un thriller inolvidable.

Embed - CABO DE MIEDO Tráiler Oficial Español Latino (2026) Javier Bardem, Apple TV

"Imprenteros"

(Argentina/2024) Flow

Lorena Vega y Gonzalo Zapico autores de esta puesta en escena, convierte una disputa familiar en un relato íntimo donde teatro, memoria y documental se cruzan para reconstruir la figura de un padre ausente y el universo perdido de una vieja imprenta.

La performance encuentra emoción genuina sin caer en golpes bajos, apoyada en archivos, humor y una sensibilidad artesanal poco frecuente.

En síntesis: Íntima, emotiva, auténtica.

Embed - IMPRENTEROS. Trailer. SEFF 2025

"La leyenda de Vox Machina"

(“The legend of Vox Machina2, EE.UU./2026) Serie Temporada 4, 12 episodios. Prime Video

Con el desarrollo de Chris Prynoski junto al universo original de Matthew Mercer, la serie de animación acerca de un grupo de viajeros en una gran travesía, combina aventuras épicas, humor irreverente y espíritu de rol en una fantasía cargada de criaturas, magia y personajes tan caóticos como carismáticos.

Su mayor virtud está en trasladar la energía de una partida de Dungeons & Dragons a una narración dinámica, visualmente potente y emocionalmente más profunda de lo esperado.

En síntesis: Épica, desfachatada, adictiva.

Embed - THE LEGEND OF VOX MACHINA Season 4 | Official Trailer (2026) 4K

"Michael Jackson: El veredicto"

(“Michael Jackson: The Veredict”, EE.UU./2026) Miniserie Documental de 3 episodios Netflix.

Dirigida por Nick Green, este repaso testimonial revisa el proceso judicial que marcó uno de los momentos más complejos en la vida pública de Michael Jackson. A través de reconstrucciones, entrevistas y material de archivo, explora el impacto mediático y cultural que rodeó el caso.

Expone cómo fama, justicia y opinión pública pueden entrelazarse hasta volver difusos los límites entre los hechos y las percepciones colectivas.

En síntesis: Controvertida, reflexiva, inquietante.

Embed - MICHAEL JACKSON EL VEREDICTO Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Netflix

"The Punisher: La última muerte"

(“The Punisher: One Last Kill”, EE UU./2026) Especial Disney+

Con Reinaldo Marcus Green, devuelve a Frank Castle al centro de la acción en un relato compacto donde el célebre antihéroe intenta encontrar un propósito más allá de la violencia, aunque el pasado y sus viejos enemigos lo arrastran nuevamente al conflicto.

El especial aprovecha la intensidad de Jon Bernthal para construir una historia más sombría y emocional que el promedio habitual de Marvel, sosteniendo un tono adulto que privilegia el drama y la crudeza por encima del espectáculo convencional.

En síntesis: Intensa, sombría, contundente.

Embed - The Punisher: La Última Muerte | Tráiler Oficial | Doblado

También se estrenan

El drama "Tres adioses" (Tre Ciotole, Italia-España/2025, HBO+), de la talentosa Isabel Coixet y también hispana "La desconocida" (2026, Netflix), de Gabe Ibáñez, con Candela Peña un thriller psicológico que apuesta por la incertidumbre.

Estrenos en cine

"Amos del universo"

("Lords of Universe", EE.UU./2026)

Con Travis Knight en la dirección, la nueva versión de “Masters of the Universe” devuelve a He-Man y Skeletor al centro de una aventura de gran escala, donde la lucha por Eternia combina fantasía heroica, acción y el peso de una de las franquicias más emblemáticas de los años ochenta.

La producción apuesta a modernizar el mito sin renunciar a su identidad visual y narrativa, buscando seducir tanto a los seguidores históricos como a una nueva generación de espectadores.

En síntesis: Épica, nostálgica, ambiciosa.

Embed - Amos del Universo l Tráiler Final (Subtitulado)

"Scary movie 6"

(EE.UU./2026)

Con Akiva Schaffer en la dirección, recupera el espíritu de la popular saga de parodias, combinando humor absurdo, referencias a éxitos recientes del cine de terror y una sucesión de gags que apuntan tanto a los clichés del género como a la cultura popular contemporánea.

La película apuesta por revitalizar una fórmula que marcó una época, apoyándose en el ritmo frenético, la exageración y la irreverencia como principales herramientas de entretenimiento.

En síntesis: Disparatada, irreverente, nostálgica.

Embed - Scary Movie 6 | Tráiler subtitulado

"El pequeño Ninja"

("Ternet Ninja 3", Dinamarca/2025)

Con Anders Matthesen y Thorbjørn Christoffersen al mando, retoma la saga con humor desfachatado, acción veloz y conflictos adolescentes que mezclan caos, ternura y descontrol en una aventura familiar menos inocente de lo que aparenta.

La animación danesa confirma aquí una identidad propia, lejos del molde industrial estadounidense, combinando ritmo ágil, irreverencia y un trasfondo emocional eficaz.

En síntesis: Caótica, entrañable, frenética

Embed - El pequeño Ninja: El origen | Trailer oficial | 4 de junio - estreno en cines

También se entrenan

"Lo que mata" (The Things You Kill, ), de Alireza Khatami; el drama "Madres jóvenes" (Jeunes Meres, Francia/2025), de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, y dos nacionales: el thriller "Los caminantes de la calle" (2025), de Juan Martín Hsu, "Los bobos" (2026), de Sofía Jallinsky y Marinaro Basovih, y el documental "Encuentro Coleman" (Argentina/2026), de Ana Nigri y Florencia Nussbaum.

Fútbol, la pasión de la semana (y de todo el Mundial)

¡Muchachos! Con películas también nos volvimos ilusionar

La selección argentina de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022. - Xinhua - La selección argentina de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022. - Xinhua -

El cine refleja la más grande de las pasiones deportivas de los argentinos, y probablemente del mundo: el fútbol. Aquella frase acuñada por el personaje interpretado por Guillermo Francella (aquel de "Qué hermosa mañana..." con cada triunfo de su amado Racing Club de Avellaneda), inmortalizó en "El secreto de sus ojos" aquello de que "Un tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia de novia, de religión, de dios, pero hay una cosa que no va a poder cambiar: no puede cambiar de pasión", la síntesis perfecto de ese sentimiento.

Estos son 10 ejemplos de temas abordados por el cine, plataformas y especiales que pueden revivirse en casa o en las salas, según el criterio de Pantalla Total.

"El método Scaloni"

(Argentina/2026) Miniserie 3 episodios. Estreno. Flow

Dirigida por Diego Peskins, sigue al DT Lionel Scaloni en la transformación de la Selección Argentina, desde la reconstrucción del equipo hasta la conquista del mundo.

Embed - "El método Scaloni" - Trailer

"El partido"

(Argentina/2026) En cines

Dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco el documental revive Argentina vs. Inglaterra en 1986 con Diego Maradona como figura central, entre deporte, política, revancha y emoción.

Embed - EL PARTIDO | TRAILER OFICIAL

"Héroes"

(España, 1987) Netflix

Documental oficial del Mundial México 86, con la consagración de Maradona como eje y célebre gol a Inglaterra elevado a mito audiovisual.

Embed - Héroes: El film oficial de la XIII Copa del Mundo [Trailer 16mm] Remasterizado

"Maradona by Kusturica"

(España/Francia, 2008) Mubi

El yugoslavo Emir Kusturica sigue al ídolo entre política, fútbol y contradicción; menos biografía que acto de fe cinematográfico, pero con toda su magia como cineasta.

Embed - MARADONA by Kusturica | Trailer / Selection Festival de Cannes

"Messi"

(2014)

El español Alex de la Iglesia recupera imágenes de archivo, entrevista una infinidad de personajes y al mismo tiempo recrea parte de la historia del ídolo argentino.

Embed - MESSI (Official Trailer) - Directed by Álex de la Iglesia

"Becoming Champions"

(Estados Unidos, 2018) Netflix

Serie documental en 9 episodios que revisa campeones del mundo; y el dedicado a la Selección Argentina vuelve sobre 1978 y 1986, con Maradona como punto de inflexión.

Embed - BECOMING CHAMPIONS | Netflix

"Diego Maradona"

(Reino Unido, 2019) HBO Max.

El londinense Asif Kapadia arma un retrato feroz del Diego napolitano: gloria, excesos y caída, con archivo íntimo y el fantasma eterno de México 86.

Embed - DIEGO MARADONA TRÁILER OFICIAL | HBOL

"Maradona: Sueño Bendito"

(Argentina, 2021) Prime Video-Movistar TV

Biopic en 10 capítulos sobre Diego Maradona desde Villa Fiorito hasta el Mundial 86 y Nápoles, entre la devoción popular y sus propios abismos.

Embed - Maradona: Sueño bendito - Tráiler Oficial | Prime Video España

"Sean eternos"

(Argentina, 2023) Netflix

Documental sobre la selección campeona en Qatar: el recorrido emocional de Messi y el equipo hasta la final con Francia, los penales y el triunfo.

Embed - La emoción de Di María | Sean eternos: Campeones de América

"Messi’s World Cup: The Rise of a Legend"

(Estados Unidos, 2024) Apple TV+

Lionel Messi cuenta en cuatro episodios y en primera persona el camino hacia Qatar 2022 y el título que terminó de convertirlo en leyenda.

Embed - Messi's World Cup: The Rise of a Legend — Official Trailer | Apple TV

Fuente: Agencia DIB