viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 10:17

El Gobierno eximió de impuestos a libros importados destinados a la Feria Internacional del Libro 2026

La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada a partir de un pedido de la Fundación El Libro, organizadora del evento. También alcanza a material complementario como catálogos y videos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la Feria del Libro.

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El Gobierno nacional oficializó un decreto que exime del pago de impuestos a la importación de libros destinados a la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 21 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural.

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La medida, publicada en el Boletín Oficial, fue impulsada a partir de un pedido de la Fundación El Libro, organizadora del evento, y alcanza tanto a libros impresos como a materiales complementarios como catálogos, discos, videos y elementos promocionales provenientes de los países participantes.

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Sin derechos de importación, IVA e impuestos internos

Según establece la normativa, los productos podrán ingresar al país sin pagar derechos de importación, IVA, impuestos internos ni tasas aduaneras, siempre que sean utilizados para su exhibición, venta o difusión durante la feria. El beneficio regirá hasta un monto máximo de 15.000 dólares por cada país participante.

Además, el decreto también exime del IVA y de impuestos internos a la venta de estos productos dentro del evento, con el objetivo de facilitar el acceso del público a las publicaciones internacionales.

Intercambios

Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca fomentar el intercambio cultural, comercial y tecnológico entre países, así como fortalecer el posicionamiento de la Feria del Libro de Buenos Aires a nivel regional e internacional.

El control de la mercadería quedará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá garantizar que los productos ingresados con estos beneficios sean destinados exclusivamente a los fines previstos por la ley.

Fuente: Agencia DIB

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