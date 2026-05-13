Estrenos de cine y series con Caro Pardíaco, fútbol y la última de Guy Ritchie

El Bioparque La Plata fue distinguido durante las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres

Elliot Hegarty dirige a David Tennant, Alex Hassell y Aidan Turner en esta segunda temporada ambientada en la Inglaterra de los 80, donde la guerra por el poder televisivo, los escándalos íntimos y las ambiciones personales convierten cada vínculo en una batalla de prestigio, deseo y manipulación.

Más filosa y desmesurada, la serie combina melodrama, ironía y exceso con gran eficacia. Su mayor virtud está en no pedir disculpas por su extravagancia.

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"Tetracampeones: Brasil volvió a creer"

("Tetra, Acreditar de Novo", Brasil/2026) Miniserie Documental 3 episodios. Desde el 29 en Netflix.

Más que un repaso deportivo, reconstruye el clima emocional que rodeó a Brasil en el Mundial de 1994 y la presión de un equipo obligado a terminar con 24 años sin títulos. Entre recuerdos, archivos y testimonios, el relato muestra cómo aquella conquista devolvió confianza y orgullo a un país entero.

La serie funciona mejor cuando se concentra en el costado humano de sus protagonistas y en el peso simbólico de aquella consagración. Aunque por momentos se apoya demasiado en la nostalgia, consigue transmitir que ese cuarto campeonato fue también una forma de recuperar identidad.

En síntesis: Memoria, presión, redención.

Embed - Brasil 70: La saga del Tricampeonato | Tráiler oficial | Netflix

"El autobús: La huelga de la selección francesa"

("The Bus: A French Football Mutiny", Francia, 2026) Documental Netflix

Dirigido por Christophe Astruc, este documental revisita el escándalo que convirtió a la selección francesa de 2010 en símbolo de caos y vergüenza pública. Con abundante material de archivo y testimonios precisos, expone un vestuario dominado por egos, peleas internas y una crisis que terminó desbordando lo deportivo y afectando la imagen de todo un país.

Más que una simple crónica futbolera, la película funciona como retrato de una fractura institucional y mediática. Ese autobús detenido se vuelve una metáfora contundente del derrumbe colectivo, donde orgullo, fracaso y exposición pública se mezclan con notable eficacia.

En síntesis: Áspera, reveladora, incómoda.

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"Carísima"

(Argentina/2026) Serie de 10 episodios 10 Netflix Desde el 20/5

Producida por OLGA, esta serie breve de 10 episodios de 10 minutos sigue a Caro Pardiaco, interpretada por el desopilante Julián Kartum, una figura post-pop y reina del streaming, enfrentada a una crisis personal al llegar a los 30 mientras intenta organizar la fiesta más desmesurada de su vida.

Con tono ágil y mirada generacional, combina humor, vértigo y vacío emocional sin subrayados excesivos. Lo breve sí breve dos veces bueno.

En síntesis: Fama, crisis, exceso.

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Estrenos en cine

"La morgue: Turno nocturno"

("The Mortuary Asistent", EE.UU./2026)

Jeremiah Kipp dirige a Willa Holland, Paul Sparks y John Adams en este thriller sobrenatural donde Rebecca, recién graduada en ciencias mortuorias, acepta un turno nocturno en una funeraria y descubre que los cadáveres no son lo más inquietante del lugar.

Con buena atmósfera pero sustos repetitivos, la película funciona mejor en su clima opresivo que en sus sobresaltos. La tensión se mantiene, aunque el guion se agota antes del final.

En síntesis: Oscura, irregular, inquietante.

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"La zona gris"

("In The Grey", EE.UU./2026)

El inefable Guy Ritchie dirige a Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González en este thriller de acción acerca de dos especialistas en operaciones encubiertas que deben recuperar millones robados y desarticular una compleja red criminal internacional atravesada por traiciones y dobles juegos.

Con pulso clásico y ritmo, apuesta más al carisma de sus protagonistas que a la sorpresa narrativa. Entre tensión y cinismo, entretiene sin mayores pretensiones.

En síntesis: Sólida, áspera, eficaz.

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"Exit 8"

(Japón/2025)

Genki Kawamura dirige a Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi y Nana Komatsu en este thriller psicológico donde un hombre queda atrapado en un pasillo de estaciones de tren subterráneo que se repite infinitamente y debe detectar anomalías para alcanzar la salida número ocho y escapar de ese inquietante bucle.

Con una premisa mínima y perturbadora (la original tomada de un videojuego), la película convierte la repetición en tensión pura. Su mayor virtud está en el clima opresivo y la inquietud constante, aunque puede resultar excesivamente reiterativa.

En síntesis: Hipnótica, extraña, claustrofóbica.

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También se estrenan

Esta semana se conocerán otros cinco estrenos, a saber:dos documentales, el argentino "Estelares: Nuestros días en mi memoria", de Gonzalo López, acerca de la banda musical platense de los 90; y "El renacer albirrojo" (Paraguay, 2026), de Armando Aquino y Alfredo Galeano que recupera la clasificación de la selección paraguaya para el Mundial 2026 de la mano de su entrenador, el argentino Gustavo Alfaro; "Obsesión" (EE.UU./2026), thriller de Curry Baker; "Tú y yo en la Toscana" (You and Me In Toscana, EE.UU./2026), con enredos sentimentales, viaje iniciático y romance según Kat Coiro; y el animé "Umasume: Pretty Derby", de Ken Yamamoto.

El personaje de la semana

Oscar Martínez, 55 años de películas

Hablar de Oscar Martínez, a poco de su estreno en cine y plataformas de "El último gigante" (Netflix) es hablar de una combinación poco frecuente: prestigio teatral, precisión cinematográfica y una ironía natural que le permite a los 76 años brillar en pantalla sin perder filo. No es una estrella fabricada por la televisión sino un actor que construye autoridad desde el escenario y la traslada al cine con una elegancia casi insolente. Cada aparición suya parece decirle al espectador que no está allí para complacerlo, sino para obligarlo a mirar mejor.

En televisión debutó en “Cosa juzgada”, el gran ciclo de David Stivel (1969/1971); en teatro, con “El avión negro”, de Roberto Cossa: y en cine, “La gran ruta”, de Fernando Ayala, junto a Luis Brandoni, Luis Landriscina y Mimí Pons.

Embed - La Tregua

Su vínculo con el cine se afianzó temprano con "La tregua" (1974, YouTube), dirigida por Sergio Renán, donde ya aparece esa sobriedad contenida interpretando al hijo menor del protagonista interpretado por Héctor Alterio, un joven que revela ser gay en familia, un rigor en su performance que luego se vuelve marca dentro de una generación que redefine el tono del cine argentino entre el drama urbano y la observación social.

Embed - Tráiler Oficial de EL NIDO VACÍO

Pero el Oscar Martínez que hoy reconoce el gran público se consolida más tarde. En "El nido vacío" (2008, Prime Video), dirigida por Daniel Burman, convierte la neurosis burguesa en una forma de arte. Allí no parece actuar: parece pensar en voz alta.

Embed - "Relatos Salvajes". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures (HD)

Esa misma sofisticación se vuelve más filosa en "Relatos salvajes" (2014, HBO Max), dirigida por Damián Szifron, donde una breve aparición alcanza para dejar una huella feroz en una película que se vuelve fenómeno mundial.

Embed - EL CIUDADANO ILUSTRE - TRAILER OFICIAL

El punto de inflexión internacional llega con "El ciudadano ilustre" (2016, Netflix, Prime Video), dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Allí compone a Daniel Mantovani, Nobel de Literatura que regresa al pueblo que abandonó, en una actuación monumental que le da la Copa Volpi en Venecia. Es el papel perfecto: un hombre brillante, insoportable y profundamente argentino. Martínez encuentra allí su gran personaje de madurez.

Después aparece "Toc Toc" (2017, Netflix), dirigida por Vicente Villanueva, donde demuestra que también domina la comedia popular sin resignar precisión.

Embed - TRAILER OFICIAL - EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

Y en "El cuento de las comadrejas" (2019, Prime Video), dirigida por Juan José Campanella, vuelve a exhibir ese talento para los personajes ambiguos, cultos y ligeramente venenosos.

Embed - Competencia Oficial - Tráiler

En "Competencia oficial" (2021, Disney+), dirigida otra vez por Mariano Cohn y Gastón Duprat, comparte duelo interpretativo con Antonio Banderas y Penélope Cruz. Lejos de achicarse, impone presencia con esa arma secreta que pocos dominan: el silencio.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix

Este 2026 llega por partida doble. En formato película con "El último gigante" (Netflix), dirigida por Marcos Carnevale, donde interpreta a un padre ausente que regresa demasiado tarde para corregir el pasado. Filmada entre el peso íntimo del drama familiar y la potencia visual de Misiones, la película lo devuelve al centro de la conversación cinematográfica.

Embed - Bellas Artes: Temporada 2 - Tráiler oficial | Movistar Plus+

En formato serie, las dos temporadas de la serie "Bellas Artes" (Disney+, 12 episodios), del polémico binomio Cohn-Duprat, con eje en un refinado y ácido director de un museo madrileño se permitieron moverse en un mundo donde el arte, la política y los egos chocan a diario entre absurdos y pequeñas miserias.

Embed - Bellas Artes: Tráiler oficial | Movistar Plus+

Martínez pertenece a una especie en extinción: actores que no persiguen simpatía sino verdad. Puede ser incómodo, brillante, mordaz o vulnerable, pero nunca decorativo. En tiempos de actuaciones pensadas para el algoritmo, él sigue trabajando para la memoria. Y eso, en cine, vale más que cualquier tendencia.

Fuente: Agencia DIB