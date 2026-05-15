viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 12:56

Minecraft Experience desembarcó en Buenos Aires: "Miles de fanáticos viven el videojuego en la vida real"

La experiencia inmersiva "Minecraft Experience: Moonlight Trail" abrió sus puertas en Ciudad Universitaria con un recorrido nocturno que recrea los escenarios del famoso videojuego. La propuesta ya agotó varias funciones y se posiciona como uno de los eventos más convocantes del año.

Por Agencia DIB
Minecraft Experience: Moonlight Trail llega a Buenos Aires.

"Minecraft Experience: Moonlight Trail" llega a Buenos Aires.

La experiencia inmersiva "Minecraft Experience: Moonlight Trail" desembarca este viernes 15 de mayo en Buenos Aires con un estreno mundial que reúne a miles de fanáticos del videojuego más popular de la historia. La propuesta se desarrolla en Ciudad Universitaria e invita al público a sumergirse en un recorrido nocturno inspirado en el universo creado por Mojang.

Más noticias
El parque nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis. 

Actualizan las tarifas para ingresar a los parques nacionales: los nuevos precios
estrategias de ahorro que estan usando los bonaerenses para llegar a fin de mes sin dejar de consumir lo basico

Estrategias de ahorro que están usando los bonaerenses para llegar a fin de mes sin dejar de consumir lo básico

El evento agotó varias de sus funciones en los primeros días de venta y se consolida como una de las experiencias interactivas más esperadas del calendario porteño, con entradas disponibles a través de Ticketek.

Un recorrido nocturno por los biomas de Minecraft

La propuesta consiste en atravesar biomas, cuevas y escenarios interactivos del universo Minecraft, ambientados con desafíos, luces y efectos especiales. El trayecto fue diseñado para que cada visitante pueda vivir, en la vida real, las sensaciones que el videojuego ofrece en pantalla.

Los organizadores destacaron que se trata de un "estreno mundial" que tiene como sede Buenos Aires, lo que posiciona a la capital argentina como punto de referencia internacional para el lanzamiento de esta experiencia oficial de Mojang AB y Microsoft Corporation.

minecraft_1

Sede, fechas y entradas

El evento, como se dice más arriba se realiza en Ciudad Universitaria y comienza este 15 de mayo. Las entradas se venden exclusivamente por la plataforma Ticketek, con la opción de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

La experiencia cuenta con el respaldo de Supply+Demand, Experience Mod LLC, Clarín, BA, Stadium y 6 Pasos, y mantiene la estética pixelada característica del videojuego en cada uno de sus escenarios.

Un fenómeno cultural que cruza generaciones

Minecraft, el videojuego desarrollado originalmente por Mojang, es una de las franquicias más exitosas del entretenimiento global. La llegada de su experiencia inmersiva oficial a la Argentina marca un hecho relevante para la comunidad gamer local, que podrá recorrer físicamente los entornos que millones de jugadores construyen y exploran a diario en sus consolas y computadoras.

Según informaron desde la organización, la propuesta "reunió a miles de fanáticos que viven el videojuego en la vida real", lo que explica el rápido agotamiento de funciones y la expectativa que rodea cada nueva fecha habilitada.

Para más información y compra de entradas, los interesados pueden ingresar a minecraftexperience.com.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Actualizan las tarifas para ingresar a los parques nacionales: los nuevos precios

Estrategias de ahorro que están usando los bonaerenses para llegar a fin de mes sin dejar de consumir lo básico

El Bioparque La Plata fue distinguido durante las II Jornadas Argentinas de Nutrición en Animales Silvestres

Marisa Fassi: "Francisco es el Papa de los humildes, de los jóvenes y de la paz"

Generación "Silver": cómo viajan los mayores de 60

Estrenos con Caro Pardíaco, fútbol y la última de Guy Ritchie

Trenque Lauquen podría tener vuelos comerciales a Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires homenajeó a referentes de la cultura "por su resistencia durante la dictadura"

La Fórmula 1 2026 gana emoción tras Miami mientras Mercedes enfrenta nuevos desafíos

Feria del Libro: la Provincia reconocerá a personalidades de la cultura perseguidas por la dictadura

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El parque nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis. 

Actualizan las tarifas para ingresar a los parques nacionales: los nuevos precios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La empresa láctea La Suipachense.

Reabre La Suipachense después de estar paralizada durante nueve meses