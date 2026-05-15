Minecraft Experience desembarcó en Buenos Aires: "Miles de fanáticos viven el videojuego en la vida real"

La experiencia inmersiva "Minecraft Experience: Moonlight Trail" desembarca este viernes 15 de mayo en Buenos Aires con un estreno mundial que reúne a miles de fanáticos del videojuego más popular de la historia. La propuesta se desarrolla en Ciudad Universitaria e invita al público a sumergirse en un recorrido nocturno inspirado en el universo creado por Mojang .

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El evento agotó varias de sus funciones en los primeros días de venta y se consolida como una de las experiencias interactivas más esperadas del calendario porteño , con entradas disponibles a través de Ticketek .

La propuesta consiste en atravesar biomas, cuevas y escenarios interactivos del universo Minecraft , ambientados con desafíos, luces y efectos especiales. El trayecto fue diseñado para que cada visitante pueda vivir, en la vida real, las sensaciones que el videojuego ofrece en pantalla.

Los organizadores destacaron que se trata de un "estreno mundial" que tiene como sede Buenos Aires , lo que posiciona a la capital argentina como punto de referencia internacional para el lanzamiento de esta experiencia oficial de Mojang AB y Microsoft Corporation .

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Sede, fechas y entradas

El evento, como se dice más arriba se realiza en Ciudad Universitaria y comienza este 15 de mayo. Las entradas se venden exclusivamente por la plataforma Ticketek, con la opción de abonar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

La experiencia cuenta con el respaldo de Supply+Demand, Experience Mod LLC, Clarín, BA, Stadium y 6 Pasos, y mantiene la estética pixelada característica del videojuego en cada uno de sus escenarios.

Un fenómeno cultural que cruza generaciones

Minecraft, el videojuego desarrollado originalmente por Mojang, es una de las franquicias más exitosas del entretenimiento global. La llegada de su experiencia inmersiva oficial a la Argentina marca un hecho relevante para la comunidad gamer local, que podrá recorrer físicamente los entornos que millones de jugadores construyen y exploran a diario en sus consolas y computadoras.

Según informaron desde la organización, la propuesta "reunió a miles de fanáticos que viven el videojuego en la vida real", lo que explica el rápido agotamiento de funciones y la expectativa que rodea cada nueva fecha habilitada.

Para más información y compra de entradas, los interesados pueden ingresar a minecraftexperience.com.

Fuente: Agencia DIB