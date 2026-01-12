lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026 - 12:34

En 2025, más de 3,3 millones de argentinos invadieron Brasil

La cantidad de viajeros argentinos que llegaron a Brasil creció un 72% el año pasado. La ayuda del tipo de cambio para que eso pase.

Por Agencia DIB
Un avión de Azul Airlines vuela sobre la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. (Agencia Xinhua)

Con un dólar que se mantuvo relativamente estable durante gran parte de 2025, el número de argentinos que disfrutan de las playas y maravillas de Brasil no se detiene. De un total de 9.287.196 llegadas de turistas extranjeros que arribaron al vecino país, 3.386.823 fueron argentinos.

De acuerdo a datos oficiales del Embratur, la Argentina se mantuvo como el principal mercado emisor, que, en términos interanuales, registró un crecimiento del 72% frente a 2024.

Detrás se ubicaron los turistas provenientes de Chile, con 801.921 visitantes, y de los Estados Unidos, con 759.637. El flujo europeo también fue relevante, con Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España, que aportaron en conjunto 1.274.567 ingresos.

La llegada de más de 9 millones de turistas equivale a casi 3000 vuelos internacionales aterrizando a lo largo del año en distintos puntos del territorio brasileño. De esta manera, el país vecino no solo superó el último récord histórico que había conseguido en 2024, cuando cerca de 6,7 millones de viajeros internacionales arribaron al país, sino que además superó una meta que se había puesto el propio gobierno brasileño.

En términos interanuales, las llegadas crecieron 37,1%, y quedaron 34,6% por encima del objetivo fijado en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027, que proyectaba 6,9 millones de visitantes, informó Embratur, el equivalente a la Secretaría de Turismo en la Argentina.

Fuente: Agencia DIB

