Doble sold out: Lali agotó las entradas de los dos River que anunció para junio de 2026

Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026.
Lali Espósito volvió a marcar un récord histórico: agotó las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate en cuestión de horas y confirmó, una vez más, su lugar indiscutido como la reina del pop argentino.
En esas históricas presentaciones, la artista presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que ya supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se consolidó como el disco argentino más vendido del año.
Con el doble sold out en River, Lali consolida su liderazgo en la escena pop y eleva la vara de los grandes shows en la Argentina.