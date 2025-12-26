Doble sold out: Lali agotó las entradas de los dos River que anunció para junio de 2026

Lali Espósito llenó cinco Vélez y el Estadio de River Plate la recibirá en 2026.

Lali Espósito volvió a marcar un récord histórico: agotó las entradas para los dos shows que anunció para junio en el Estadio de River Plate en cuestión de horas y confirmó, una vez más, su lugar indiscutido como la reina del pop argentino.

Lali sold out Con estas dos primeras fechas confirmadas, Lali se prepara para una ofrecer fiesta musical sin precedentes, luego de los cinco Vélez que llenó este 2025, al que asistieron 200.000 personas.

