Estrenos con lo nuevo de Lucrecia Martel, Steve Carell, Jackie Chan y una Frankenstein femenina

Entre los estrenos de la semana está ¡La novia!, una remake aggiornada de la historia de Frankenstein.

Estrenos con Francella, la joya del cine de Brasil y una gran serie italiana

Dirigida por Rafa Montesinos y protagonizada por Megan Montaner y Félix Gómez , traslada el policial a la selva de Iratí, Brasil: la desaparición de una joven dispara una investigación cruzada por tensiones sociales y heridas locales.

La serie privilegia una atmósfera opresiva sobre el golpe de efecto. El paisaje no es fondo sino amenaza, y el relato avanza sobrio, aunque a veces cae en fórmulas conocidas . Cuando confía en el silencio y en sus intérpretes, gana espesor. En esta temporada, pese a la ambientación misionera, su matriz industrial y creativa sigue siendo hispana.

"Vladimir"

(EE.UU./2026) Serie Temp. 1, 8 Ep. Netflix

Creada por Ivan Petrov y protagonizada por Aleksandr Kuznetsov, reconstruye el ascenso de un líder político desde los márgenes al poder, entre intrigas, lealtades frágiles y ambición.

El relato privilegia el clima conspirativo sobre la intimidad. Hay pulso y ambición estética, aunque el guion simplifica zonas complejas. Funciona mejor como fresco de poder que como retrato psicológico.

En síntesis: Ambiciosa, sombría, irregular.

"El joven Sherlock"

("Young Sherlock", Gran Bretaña-EE.UU./2025) Serie Temp. 1 - 8 Ep. Prime Video

Con dirección de Guy Ritchie y protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, retoma el universo de Arthur Conan Doyle para imaginar la adolescencia del célebre detective, aún lejos del mito pero ya marcado por inteligencia obsesiva y sensibilidad fuera de época.

La serie adopta un tono de aventura formativa con impronta visual dinámica. Ritchie imprime ritmo y desenfado, aunque el desarrollo no siempre alcanza la densidad prometida. Funciona mejor al explorar la soledad del prodigio que cuando se entrega al espectáculo.

En síntesis: Enérgica, juvenil, desigual.

"Love Is Blind: El reencuentro"

(EE.UU./2025) 11/03 Netflix

El especial de Netflix, conducido por Nick y Vanessa Lachey, reúne a las parejas del experimento para confrontar promesas, rupturas y tensiones tras el reality.

Más que indagar en la psicología de los vínculos, explota la exposición emocional como espectáculo. Hay franqueza incómoda, pero el montaje privilegia el conflicto sobre la reflexión acerca del amor contemporáneo. Entre catarsis y cálculo, confirma que la intimidad también es formato.

En síntesis: Confrontativa, mediática, adictiva.

"Rooster"

(EE.UU./2025) Serie Temp. 1-10 Eps. HBO+ 08/03

En esta comedia ambientada en un campus universitario, dirigida por Bill Lawrence y Matt Tarses, Steve Carell encarna a un escritor en crisis que intenta recomponer el vínculo con su hija mientras atraviesa el mundo académico, entre ironías generacionales y conflictos personales.

La historia genera expectativa por el cruce entre sátira intelectual y drama íntimo, apoyado en el registro tragicómico de su protagonista. Promete observar el narcisismo cultural con mirada filosa y sensible.

En síntesis: Sátira, familia, identidad.

Estrenos en cines

"Nuestra tierra"

(Argentina/2025)

El primer largometraje documental de la cineasta salteña Lucrecia Martel, reconstruye el asesinato del referente diaguita de la comunidad Choschugasta Javier Chocobar, baleado mortalmente el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente que intentaba desalojar a su pueblo originario en Tucumán para apropiarse de tierras ancestrales. A partir de ese crimen grabado (si, grabado), Martel articula archivo judicial, testimonios y una puesta sonora rigurosa para examinar la persistencia del despojo y la violencia estatal sobre los pueblos originarios. Imprescindible.

En síntesis: Lúcido, político, perturbador.

"Calle Málaga"

(España/2025)

En este drama de Maryam Touzani, Carmen Maura interpreta a un septuagenaria española que lleva décadas viviendo en Tánger y resiste la idea de abandonar su casa cuando su hija viaja para venderla. El conflicto se despliega entre memoria, identidad y desarraigo.

El relato se sostiene casi por completo en la presencia de Maura, en una excepcional interpretación, cuya composición evita el sentimentalismo y convierte la obstinación del personaje en un gesto de dignidad y observa el paso del tiempo sin estridencias, con sensibilidad y contención. Para ver.

En síntesis: Memoria, pertenencia, vejez.

"Muerte en invierno"

("The Dead of Winter", EE.UU./2026)

Dirigida por Brian Kirk y con Emma Thompson, Judy Greer y Marc Menchaca, presenta a una viuda atrapada en la nieve de Minnesota que descubre a una adolescente secuestrada en una cabaña remota y se convierte en su única esperanza de escape, eje central de un thriller de supervivencia que combina paisaje hostil e intensidad narrativa.

Aunque apuesta por la resistencia de su protagonista a la violencia de personajes siniestros y la crudeza invernal para sostener la tensión, recurre a convenciones y giros previsibles que le restan originalidad. Eso las actuaciones de Thompson y Creer rompen con los esquemas con los que las habíamos conocido.

En síntesis: Hielo, peligro, resistencia.

"¡La novia!"

("The Bride!", EE.UU./2026)

Con dirección de Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jessie Buckley junto a Christian Bale, la película reimagina el mito de Frankenstein desde la mirada de la mujer creada, situada en un Chicago estilizado donde deseo, rabia y emancipación chocan con un orden social asfixiante.

En la moda de las remakes/versiones aggiornadas, la propuesta privilegia el tono gótico y una impronta autoral marcada, más interesada en la identidad y el poder que en el horror clásico. Su ambición visual y performática convive con cierta irregularidad narrativa.

En síntesis: Furia, artificio, reinvención.

"Operación: Sombra"

("The Shadow's Edge", China-Hong Kong/2025)

Dirigida por Scott Waugh y protagonizada por el inefable Jackie Chan junto a John Cena, la trama sigue a dos agentes rivales obligados a escoltar a una civil en territorio hostil, entre persecuciones, traiciones y despliegue físico constante.

La propuesta privilegia la acción coreografiada y el carisma de sus estrellas, aunque el libreto responde a fórmulas previsibles. Funciona por ritmo y química, más que por complejidad dramática.

En síntesis: Adrenalina, fórmula, carisma.

"Hoppers: Operación Castor"

("Hoppers", EE.UU./2026)

Dirigida por Daniel Chong, esta película de animación producida por Pixar sigue a animales que emplean una tecnología sofisticada para infiltrarse en el mundo humano y proteger su hábitat.

La propuesta combina humor ágil y subtexto ecológico con un diseño vistoso y ritmo sostenido. Aunque responde a fórmulas del cine familiar, conserva encanto y eficacia narrativa. Funciona tanto para chicos como para grandes.

En síntesis: Ingenio, ecología, aventura.

El personaje de la semana

Lucrecia Martel: a 25 años de "La ciénaga" sigue despertando conciencias

Hablar de Lucrecia Martel es aludir a una anomalía luminosa del cine argentino contemporáneo. Nacida en Salta en 1966, creció en un territorio donde el sonido —más que la imagen— ordenaba el mundo: ventiladores, tormentas, voces filtradas por paredes coloniales. De esa experiencia surgió una de las poéticas más singulares del Nuevo Cine Argentino, aunque siempre desconfió de etiquetas.

Sus inicios con “Rey muerto” y “Nueva Argirópolis” ya revelaban una marca: el fuera de campo como territorio político, la infancia como percepción alterada, la familia como núcleo opresivo. Sin estridencias, pero con precisión quirúrgica para capturar tensiones en gestos mínimos. Filmaba como quien escucha detrás de una puerta.

El estallido llegó con "La Ciénaga" (2001), que volvió la modorra provincial tragedia íntima y social: calor, alcohol y cuerpos junto a una pileta turbia condensaban la Argentina previa al colapso.

Después vendrían "La niña santa" (2004) y "La mujer sin cabeza", donde culpa, religión y negación de clase ganaron densidad abstracta. Su cine no explica: incomoda.

En 2008, nombre estuvo ligado a la posible dirección de "El Eternauta", producida por Pedro Almodóvar, algo que finalmente no fue que coincidió con un problema de salud importante que esta brillante creadora pudo enfrentar y volver a la carga. Imaginar su sensibilidad aplicada a esa épica implicaba desplazar la ciencia ficción hacia una experiencia política y sensorial radical. No ocurrió, pero confirmó hasta qué punto se la percibe capaz de reescribir mitologías.

La concreción de "Zama" (2017) fue una batalla real: años de financiación errática precedieron a esta adaptación de Antonio Di Benedetto (que incluso tuvo como antecedente una lejana versión de Nicolás Sarquis que frustró su rodaje en 1984 casi al mismo tiempo de iniciarlo). El resultado logrado por Martel, esta vez si financiado por Almodóvar, devino una obra hipnótica sobre la espera y el fracaso colonial, donde el tiempo se pudre y el poder se revela absurdo.

Intelectual rigurosa, intervino con lucidez en debates sobre representación, género y colonialidad. Su crítica al racismo estructural y al paisaje como dispositivo ideológico atraviesa su obra: incluso en la quietud, hay pensamiento que erosiona jerarquías.

Con "Nuestra tierra", el documental que estrena esta semana, su gesto se vuelve más directo: palabra y archivo como campo de disputa. No se trata de un giro oportunista, sino la continuidad de una obra que entiende sonido y memoria como resistencia.

En tiempos de velocidad, Martel persiste en el plano incómodo y el silencio que pesa más que cualquier proclama. Su cine no tranquiliza: fisura. Y en esa grieta se impone su radicalidad, filmar no para calmar la mirada del espectador, sino para obligarla a despertar.

