De Luján a España: Felipe VI y el intendente Boto, a un siglo del vuelo del Plus Ultra

La ciudad española de Palos de la Frontera, en Huelva, fue el escenario de las celebraciones al cumplirse 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra , que concretó la primera travesía aérea transatlántica entre España y Argentina. Un acto histórico al que fue especialmente invitado el intendente de Luján , Leonardo Boto .

Con la presencia del rey de España, el Ejército del Aire y del Espacio, autoridades de nuestra Fuerza Aérea y la alcaldesa local, Milagros del Rocío Romero Antero, los festejos contaron con ofrendas florales, exhibiciones aéreas, conciertos conmemorativos y propuestas culturales. Además se concretó el acto oficial de hermanamiento entre Luján y Palos de la Frontera , las ciudades unidas por el histórico vuelo de 1926.

“Este hermanamiento con Palos de la Frontera no sólo honra una historia compartida, sino que abre un camino de cooperación y trabajo conjunto entre nuestras comunidades”, expresó el intendente Boto.

El vínculo entre las dos ciudades se fundamenta en que Palos fue el punto de partida de la expedición, mientras que Luján conserva el hidroavión original en el Museo del Transporte del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”.

La hazaña del Plus Ultra

El Plus Ultra en la sala Hazaña, donde se lo puede admirar en estos días. Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján.

El 22 de enero de 1926, el hidroavión Dornier Wal, bautizado como Plus Ultra, despegó del muelle de la Calzadilla, en Palos de la Frontera, con una tripulación de cuatro hombres. La elección del lugar no fue casual: buscaban emular la gesta de Colón, partiendo desde el mismo puerto histórico.

Luego de más de 10 mil kilómetros, siete etapas, escalas en África, Brasil y Uruguay y 59 horas de vuelo, el Plus Ultra llegó a Buenos Aires el 10 de febrero.

El entonces rey Alfonso XIII decidió donar el Plus Ultra a la República Argentina. Después de una serie de exhibiciones, el mítico hidroavión fue destinado al Complejo Museográfico Provincial "Enrique Udaondo", en la ciudad de Luján. El Plus Ultra es una de las piezas aeronáuticas más importantes del mundo.

