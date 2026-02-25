Estrenos con una película de Francella, la joya del cine de Brasil y una gran serie italiana

"Plata de Lobos", con Guillermo Francella, uno de los estrenos de la semana.

Estrenos: una serie con Robert De Niro y "Parque Lezama" llega al cine con Luis Brandoni

Dirigida por el veterano Marco Bellocchio y protagonizada por Fabrizio Gifuni junto a Lidia Vitale, la miniserie reconstruye el célebre caso judicial real que en la Italia de la década del 80 expuso la fragilidad del sistema mediático y judicial cuando una figura pública es llevada del podio al abucheo. Un presentador televisivo, Enzo Tortora, es acusado de un delito infamante y su vida pública y privada se desmorona mientras intenta probar su inocencia en un clima de presión y espectáculo.

Bellocchio aborda el episodio como una tragedia moderna: no sólo importa la culpa o la absolución, sino el mecanismo que convierte a un hombre en símbolo y luego en desecho. El relato evita el sensacionalismo y se concentra en el desgaste moral, en la maquinaria que aplasta reputaciones. Más que revisar un caso, interpela al presente. Y deja una pregunta incómoda: ¿quién repara lo que la exposición destruye?

"Niños de plomo"

("Lead Children", Polonia/2026) Netflix

La serie dirigida por Maciej Pieprzyca y protagonizada por Tomasz Wosok junto a Sandra Drzymalska, esta producción de ocho episodios se sitúa en la Polonia de la década del 90, cuando un grupo de adolescentes atraviesa el colapso del viejo orden y la irrupción feroz del nuevo capitalismo. Entre delitos menores y amistades tensas, la serie retrata una juventud empujada a crecer sin brújula.

Inspirada en crónicas y experiencias reales de la transición poscomunista, la narración evita el sensacionalismo y apuesta por una mirada social. No hay épica ni redención fácil: hay contexto, heridas y decisiones. El mayor impacto no proviene de la violencia, sino del paisaje moral que la permite. Cuando el sistema cambia sin red, alguien siempre paga el precio.

En síntesis: Transición, orfandad, destino.

"La torre de hielo"

("Le tour de glace", Francia-Alemania/2025) Filmin

Dirigida por la singular Lucile Hadihalilovi y protagonizada por Marion Cotillard junto al argentino Gaspar Noé (pareja de la realizadora), la película sigue a una joven que ingresa en una institución aislada donde el frío no es sólo climático sino emocional. En ese espacio rígido y ceremonial, los vínculos se tensan mientras una figura adulta ejerce una influencia ambigua y dominante.

Hadihalilovi construye un relato más atmosférico que narrativo, donde cada plano parece contener un secreto. La historia avanza con lentitud calculada, y cuando el hielo finalmente se resquebraja, lo que emerge no es alivio sino inquietud persistente. Para ver.

En síntesis: Encierro, deseo, perturbación.

Estrenos en cines

"El agente secreto"

("O agente secreto", Brasil/2025)

Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, la historia sigue a un experto en tecnología que, tras aceptar un encargo ambiguo en Recife tras una larga ausencia de su país en tiempo de dictadura, se ve envuelto en una trama de espionaje y manipulación política, donde la lealtad y la identidad se tornan inestables.

Con pulso sobrio y mirada crítica, el film confirma la madurez del realizador y potencia el carisma contenido de su figura central. Tiene motivos suficientes para ser candidata brasileña al Oscar, en cuatro rubros.

En síntesis: Tensión, política, identidad.

"Playa de Lobos"

(Argentina España/2025)

Dirigida por Javier Veiga y protagonizada por los exitosos Guillermo Francella y Dani Rovira, argentino y español respectivamente, la comedia negra enfrenta a un vendedor de playa con un turista enigmático cuya presencia desata sospechas crecientes en un entorno que parece apacible.

Lo que inicia como un choque entre personalidades opuestas deriva en un duelo psicológico donde nada es lo que aparenta y cada gesto esconde una intención ambigua. Un experimento coyuntural que reúne a una estrella argentina con otra hispana (del cine y la TV), en busca de sus fieles seguidores.

En síntesis: Sospecha, tensión, engaño.

"Nuremberg: El juicio del siglo"

("Nuremberg", EE.UU./2025)

En un contexto histórico de posguerra, el director reconstruye el proceso jurídico que enfrentó a los arquitectos del nazismo ante un tribunal internacional.

Con rigor narrativo y claridad expositiva, la película de James Vanderbilt, con Russell Crowe y Rami Malek, se afirma como un documento fílmico de enorme valor y una fuerte propuesta cultural para la temporada de premios. Cumple con su misión.

En síntesis: Justicia, memoria, ética.

"Septiembre 5"

("September 5", EE.UU./2025)

Ambientada en los estudios de la cadena ABC durante los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, Tim Fehlbaum reconstruye en tiempo real la cobertura televisiva del atentado contra la delegación israelí, siguiendo a un productor, interpretado por Peter Sasgaard, obligado a decidir entre informar con inmediatez o medir el impacto de cada imagen.

Con tensión ética sostenida y notable precisión formal, el film es candidato al Oscar a Mejor Guion Original.

En síntesis: Medios, tragedia, responsabilidad.

"Scream 7"

(EE.UU./2025)

Kevin Williamson narra la historia que devuelve a Sidney Prescott a un escenario donde una nueva encarnación de Ghostface amenaza a su entorno familiar y la obliga a enfrentar, una vez más, la violencia que la persigue desde su juventud y que ahora adquiere un cariz íntimo y generacional.

Con el regreso de Neve Campbell, la saga recupera pulso clásico y combina autorreferencia con tensión efectiva, actualizando el slasher sin traicionar su esencia.

En síntesis: Horror, legado, supervivencia.

"Amélie y los secretos de la lluvia"

("Amélie et la Métaphysique des tubes", Francia 2025)

Dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, la animación sigue a una niña belga que crece en Japón y descubre el mundo a través de la lluvia, la naturaleza y los afectos cotidianos, en un proceso íntimo de aprendizaje que transforma cada experiencia en revelación.

Con diseño delicado y sensibilidad poética, el film aborda la infancia sin condescendencia que le valió ser candidato al Oscar a Mejor Película Animada.

En síntesis: Infancia, asombro, delicadeza.

"Violeta Rauch"

(Argentina/2025)

La propuesta independiente dirigida por Gerard Marco, con Clara Kovacic sigue a una mujer atrapada en una rutina que se degrada lentamente, absorbida por el consumismo, la lógica del poder y la ilusión de las redes sociales, hasta quedar aislada en una existencia que se vacía sin estridencias.

Lejos de cualquier esquema convencional, enfrenta un ritmo narrativo deliberado para reconstruir una experiencia incómoda, ambigua, abierta a múltiples interpretaciones.

En síntesis: Alienación, riesgo, desasosiego.

"Hola! Chau"

(Israel/2025-26)

Dirigida por Jorge Weller, la película sigue a Marcelo, un cineasta argentino radicado en Israel cuya vida doméstica ya es un caos cuando la llegada desde Buenos Aires de su padre ciego y su hermana, después de una década sin verse, desata un mes de tensiones, afectos y desbordes familiares.

Entre humor y emoción, el guion convierte el conflicto generacional y migratorio en una comedia humana de identidad y pertenencia.

En síntesis: Familia, exilio, redención.

"Nuestra cosa perdida"

(Argentina/2025)

Martina Cruz intenta reconstruir y a la vez interpretar a través de este documental la figura de su padre, el cineasta Daniel Cruz y su impronta de violencia, así como su obsesión por hacer un largometraje. Documenta pero a la vez experimenta.,

En síntesis: Testimonio, familia, recuerdos.

El personaje de la semana

Marco Bellocchio: una fe en conflicto

Bellocchio rs Marco Bellocchio, un prócer del cine italiano.

Hablar de Marco Bellocchio es evocar a una de las conciencias más críticas del cine italiano contemporáneo. Nacido en 1939 en una familia católica, creció bajo educación religiosa mientras descubre el marxismo que marcaría su juventud. Esa doble matriz -fe y rebeldía- atraviesa su obra. En su cine conviven la culpa cristiana y la denuncia política en una tensión permanente.

El estallido inaugural fue "I pugni in tasca" (1965), feroz ajuste de cuentas con la familia burguesa. Luego llegaron "La Cina è vicina" (1967), sátira sobre la izquierda acomodada, y "En el nombre del padre" (1971), disección crítica de la educación católica. En "Marcha triunfal" (1976) abordó el autoritarismo militar; en "Salto al vacío" (1980), la dependencia afectiva; y en "El diablo en el cuerpo" (1986), el conflicto entre deseo y moral.

Con los años su mirada ganó espesor. "Buen día, noche" (2003) ofreció una lectura íntima del caso Moro; "Vincere" (2009) retrató la relación oculta de Mussolini; "Il traditore" (2019) reconstruyó la figura del mafioso Buscetta; y "La conversión" (2023) volvió sobre el caso Mortara, y la alianza entre Iglesia y poder en el siglo XIX. Es que Bellocchio filma la Historia como drama moral.

Su origen marxista nunca anuló la impronta católica, como ya había ocurrido con Visconti o Pasolini. La religión aparece como estructura de poder y conflicto interior. Sus personajes se debaten entre ley y deseo, obediencia y ruptura.

El maestro conserva una lucidez creativa intacta. En cuanto a longevidad, y en materia de cineastas activos solo superan su edad Ridley Scott (88), Román Polanski (90) y Clint Eastwood (93). Como aquellos sigue vigente.

Su última obra, "Portobello", confirma continuidad y riesgo. En tiempos de vértigo audiovisual, sus obras demuestran que la intensidad de la mirada pesa más que la edad. Mientras su cámara siga interrogando el poder y la conciencia, el cine italiano conservará una voz indispensable.

Fuente Agencia DIB