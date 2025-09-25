"Glaxo", del escritor chivilcoyano Hernán Ronsino, será llevada al cine con Lali y Esteban Lamothe

La reconocida novela “Glaxo”, del escritor Hernán Ronsino, oriundo de la localidad bonaerense de Chivilcoy , será adaptada como guión cinematográfico y llagará a la pantalla grande bajo la dirección de Benjamín Naishtat.

Entre los protagonistas confirmados están Lali Espósito , Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto , y el rodaje se llevaría a cabo este año en Argentina y Brasil .

La confirmación fue realizada por la propia Lali , quien en medio de su participación como jurado oficial en el Festival de San Sebastián anunció su regreso al cine , y compartió cuál es el proyecto, de la mano del director de filmes como “Puan” y “Rojo” . El elenco se completa con Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi.

En tanto, la película es una coproducción de RT Features (Brasil) y Rei Pictures (Argentina), con factura de Rodrigo Teixeira, Berta Marchiori, Benjamin Domenech y Santiago Gallelli.

Parte de una "trilogía pampeana"

La historia de “Glaxo” se desarrolla un pequeño pueblo de la llanura pampeana entre fines de los años ‘50 y comienzos de los ‘80. La llegada al lugar de un expolicía y su esposa, afecta el vínculo de cuatro amigos para siempre, por un incidente sobre el que gira la trama. La cinta se describe como "una historia sobre el deseo y la venganza, ambientada en una época en la que todo un país perdió la inocencia".

Hernán Ronsino, sociólogo y escritor, es una de las voces más reconocidas de la literatura argentina contemporánea. Su obra explora la memoria, los vínculos y las huellas de la violencia institucional en los pueblos del interior, llega ahora a la gran pantalla en un proyecto que promete proyección internacional.

"Glaxo" es la segunda novela de Ronsino, publicada por la editorial Eterna Cadencia en 2009. Considerada la segunda parte de la denominada "trilogía pampeana" de Ronsino, conformada por las también novelas La descomposición (2007) y Lumbre (2013), es una novela polifónica, situada en cuatro momentos históricos distintos, narrada en la primera persona de sus cuatro protagonistas. (DIB)