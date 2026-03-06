Radio Provincia arranca con su nueva programación 2026

La mañana informativa comienza con “No duerman” , un primer pantallazo entre las 6 y las 7 hs con Patricia Bertín y Alejandro Tumminello. A continuación, “Napalm” , el clásico de la primera mañana con Rinconet y Felicitas Bonavitta, de 7 a 9. La agenda de noticias se completa con “Es un montón” , de 9 a 11 Andrés Lavaselli y Ayelén Berdiñas; y la séptima temporada de “Todo este ruido” , con Paula Bistagnino, Ayelén Pujol y Romina Ryan, de 11 a 13.

Por la tarde, Vanesa Ábalos, Matías Sáez y Federico Pesci presentan “La siesta es sagrada” , de 15 a 17; y luego toman la posta Sabrina Carrasco y Albino Aguirre hacen “El repaso” , de 17 a 19, el resumen informativo del día.

Las noches se enriquecen con estrenos y regresos esperados: lunes de 21 a 00, la vuelta de Gillespi con “Perdidos en el espacio” . Y de martes a viernes, de 20 a 22, “Una casa con 10 pinos” , con José Maldonado y Diego Tomasi. La franja nocturna de 22 a 00 se completa los martes con Sergio Wischnevsky y su “Historia nocturna” ; los miércoles un especial de entrevistas y algo más conducido por Verónica Urriolabeitia; los jueves Claudio Martínez y Diego Hurtado ponen en funcionamiento el “Laboratorio de ideas” . Y cerramos el viernes con Miguel Rep rescatando el tradicional ciclo de “El holograma y la anchoa”.

La tradición deportiva sigue presente con “Deportivo 1270” , que en este año mundialista tiene dos emisiones: la clásica, de 13 a 15, con Feno Tartaglia, Ivana Moscoloni, Sergio Ravenna y Nacho Tara; y “La revancha” , de 19 a 20, con Sebastián Gatti, Walter Grasso y Germán Testa. Los sábados se sigue haciendo culto a los otros deportes con “Instinto amateur” , de 18 a 20; y los domingos la pasión por los fierros se escucha en “Motores 1270” , de 11 a 15. Y como siempre, el equipo deportivo de la radio estará en todas las canchas transmitiendo a Estudiantes y Gimnasia.

Sábados y domingos en la AM 1270

Los sábados regresan los históricos Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero para hacer “Dos dinosaurios vivos”, de 9 a 11. También “Hay un lugar”, de 11 a 13, con Gabriel Morini y Sonia Negrín recorriendo toda la provincia; y “El tenedor de libros” de 14 a 16 hs, con Martín Teitelbaum y Miguel Frías. Cerrando la noche, después de regresar de la “Expedición Vinilo”, 20 a 22, donde se explorarán los clásicos de rock de los años 60, 70 y 80 a través de los discos preservados en la Discoteca de la radio pública, aparecerán Alfredo Rosso y Lupita Rolón haciendo “Al Rosso vivo”, el gran banquete de música y cultura, de 22 a 00.

Para quienes madrugan un domingo, Pedro Saborido hace, junto a Daniel Míguez, “Mundo disperso” de 9 a 11, dos horas de historias de vida donde el conurbano, lo provincial, lo nacional y lo popular se entrecruzan todo el tiempo. Y cerrando el último primer día de la semana, Irina Hauser y Werner Pertot siguen gritando fuerte que “No mientan más”, de 19 a 21.

Además continúan los clásicos de Provincia: “P'al arranque”, sábados de 7 a 9; “Los Salieris del tango”, domingos, de 00 a 02; “Tangentes en jazz”, el programa en homenaje a Talero Pellegrini, domingos de 22 a 00; y “La Siberia”, de lunes a viernes de 00 a 03 hs.

Fuente Agencia DIB