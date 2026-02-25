El Mundial de Motocross pone primera en Bariloche

En la presentación, entre otros, estuvieron Daniel Scioli (secretario de Turismo de la Nación), el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y Leonardo Marcasciano, Presidente FEEBA.

El 7 y 8 de marzo, Bariloche será la capital mundial del motocross.

En la sede de la CAME de Buenos Aires, se presentó oficialmente la primera fecha del Campeonato Mundial de Motocross , el MXGP Argentina 2026, que tendrá como sede a San Carlos de Bariloche los días 7 y 8 de marzo. Es el mayor acontecimiento motor con proyección internacional que se disputa en nuestro país.

El lanzamiento contó con la participación del intendente de la ciudad rionegrina, Walter Cortés , quien será el vocero institucional del destino, y con el acompañamiento del EMPROTUR , el ente de promoción turística de San Carlos de Bariloche.

La competencia reunirá a los mejores pilotos del mundo como el campeón, el español Jorge Prado ; el neerlandés Jeffrey Herlings; el esloveno Tim Gajser; y el francés Roman Febvre.

Entre los argentinos que estarán presentes sobresalen Joaquín Poli, el mejor compatriota de la década y múltiple campeón nacional de motocross ; su hermano, Agustín Poli; y Tomás Moyano, uno de los jóvenes pilotos con más proyección.

Proyección turística

La presencia del EMPROTUR en el lanzamiento reafirma su rol como articulador clave entre el sector público y privado, liderando la estrategia de posicionamiento de Bariloche como destino sede de grandes eventos. Su participación como uno de los sponsor principales forma parte de una política sostenida de promoción turística.

En ese sentido, el intendente Walter Cortés afirmó: “que Bariloche sea nuevamente elegida para abrir el calendario mundial de motocross confirma el posicionamiento internacional de la ciudad. Este tipo de eventos genera trabajo, movimiento económico y una promoción global incomparable para nuestro destino”.

El MXGP Argentina 2026 cuenta con la organización internacional vinculada a la Fédération Internationale de Motocyclisme y el acompañamiento de sponsors estratégicos, entre ellos YPF, junto a organismos públicos y privados que impulsan el desarrollo del turismo deportivo.

Un circuito inédito

La competencia se disputará en un circuito completamente nuevo ubicado en el ingreso a la ciudad y diseñado especialmente para esta edición: el Bariloche MX Race Track.

El Campeonato Mundial de Motocross cuenta con 20 fechas y su cierre será el 20 de septiembre en Australia. La única fecha en Latinoamérica es la de San Carlos de Bariloche.

Fuente Agencia DIB