miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026 - 18:19

El Mundial de Motocross pone primera en Bariloche

En Buenos Aires se presentó el MXGP Argentina 2026, fecha inaugural del Mundial de Motocross que se disputará en San Carlos de Bariloche los días 7 y 8 de marzo. Es la única fecha del calendario en América Latina.

El 7 y 8 de marzo, Bariloche será la capital mundial del motocross.

El 7 y 8 de marzo, Bariloche será la capital mundial del motocross.

En la presentación, entre otros, estuvieron Daniel Scioli (secretario de Turismo de la Nación), el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y Leonardo Marcasciano, Presidente FEEBA.

En la presentación, entre otros, estuvieron Daniel Scioli (secretario de Turismo de la Nación), el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y Leonardo Marcasciano, Presidente FEEBA.

En la sede de la CAME de Buenos Aires, se presentó oficialmente la primera fecha del Campeonato Mundial de Motocross, el MXGP Argentina 2026, que tendrá como sede a San Carlos de Bariloche los días 7 y 8 de marzo. Es el mayor acontecimiento motor con proyección internacional que se disputa en nuestro país.

Más noticias
Los pases para esquiar en la temporada invernal de Bariloche ya están a la venta.

Bariloche: el Cerro Catedral ya vende el pase de esquí para la temporada 2026
Bariloche no sólo es nieve. Tiene veranos únicos.

Bariloche, el refugio perfecto para vivir el verano en plena naturaleza

El lanzamiento contó con la participación del intendente de la ciudad rionegrina, Walter Cortés, quien será el vocero institucional del destino, y con el acompañamiento del EMPROTUR, el ente de promoción turística de San Carlos de Bariloche.

Los mejores pilotos en Bariloche

La competencia reunirá a los mejores pilotos del mundo como el campeón, el español Jorge Prado; el neerlandés Jeffrey Herlings; el esloveno Tim Gajser; y el francés Roman Febvre.

Entre los argentinos que estarán presentes sobresalen Joaquín Poli, el mejor compatriota de la década y múltiple campeón nacional de motocross; su hermano, Agustín Poli; y Tomás Moyano, uno de los jóvenes pilotos con más proyección.

Proyección turística

La presencia del EMPROTUR en el lanzamiento reafirma su rol como articulador clave entre el sector público y privado, liderando la estrategia de posicionamiento de Bariloche como destino sede de grandes eventos. Su participación como uno de los sponsor principales forma parte de una política sostenida de promoción turística.

En ese sentido, el intendente Walter Cortés afirmó: “que Bariloche sea nuevamente elegida para abrir el calendario mundial de motocross confirma el posicionamiento internacional de la ciudad. Este tipo de eventos genera trabajo, movimiento económico y una promoción global incomparable para nuestro destino”.

El MXGP Argentina 2026 cuenta con la organización internacional vinculada a la Fédération Internationale de Motocyclisme y el acompañamiento de sponsors estratégicos, entre ellos YPF, junto a organismos públicos y privados que impulsan el desarrollo del turismo deportivo.

Un circuito inédito

La competencia se disputará en un circuito completamente nuevo ubicado en el ingreso a la ciudad y diseñado especialmente para esta edición: el Bariloche MX Race Track.

El Campeonato Mundial de Motocross cuenta con 20 fechas y su cierre será el 20 de septiembre en Australia. La única fecha en Latinoamérica es la de San Carlos de Bariloche.

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Bariloche: el Cerro Catedral ya vende el pase de esquí para la temporada 2026

Bariloche, el refugio perfecto para vivir el verano en plena naturaleza

Declaran al tenista platense Tomás Etcheverry personalidad destacada de la Provincia

Eduardo Domínguez se fue en la cima y dejó una pregunta incómoda: ¿cuándo decir adiós?

Tomás Etcheverry campeón en Brasil: el planeta tenis está feliz con el primer título del platense

Por la huelga convocada por la CGT, peligran los partidos de este jueves

Cristian Medina y Edwuin Cetré quedaron en el centro de la escena

Turismo Carretera: el platense Nicolás Moscardini ganó en su debut en la categoría

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El crimen de César Butara conmocionó en 2024 a Ramallo.

Ramallo: veinte años de cárcel para dos de los asesinos del comerciante César Butara