miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 09:43

Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo

De las fiestas del Trigo (Tres Arroyo), el Ternero (Ayacucho) y Expoagro (San Nicolás) a fin de semana con Carreras de la Mujer en Necochea y Chivilcoy.

Por Agencia DIB
Un fin de semana de celebraciones en Tres Arroyos con la Fiesta Provincial del Trigo

Un fin de semana de celebraciones en Tres Arroyos con la Fiesta Provincial del Trigo

@turismopba
Olavarría - kreppelfest (3)
@turismopba
PATAGONES - Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica
@turismopba
AYACUCHO fiesta del ternero
@turismopba

57º Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos

Jueves 5 al domingo 8, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo.

Más noticias
Fin de semana con la Fiesta Nacional del Potrillo

Fin de semana con potrillos, comics, strudel, colectividades y una fiesta medieval
En el mes de la vendimia, nueve destinos en la provincia de Buenos Aires para saborear y maridar buenos vinos. 

Enoturismo en bodegas bonaerenses: ¡vamos a brindar, mi amor!

Fogones, desfiles alegóricos, paseo de artesanías, patio cervecero y gastronómico. Espectáculos musicales: Jueves, Viejas Locas por Fachi y Abel; viernes, Indio Lucio Rojas; sábado, Estelares y domingo, Los Mellu y Luck Ra. Acceso al predio general, gratuito; ingreso a los espectáculos, arancelado.

Cahuané: 36° Encuentro Nacional de Artesanos y 30° Encuentro Provincial de Jóvenes Artesanos en Capitán Sarmiento

Jueves 5 al sábado 7, de 18:00 a 24:00; domingo 8, de 10:00 a 22:00; en el predio ferroviario.

Artesanos de todo el país se reúnen para compartir saberes, tradiciones y cultura viva. Arte hecho a mano con identidad y memoria que invita al encuentro y al intercambio con la comunidad. Espectáculos musicales en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cahuane.encuentro/ -

PATAGONES - Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

15° Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, en Patagones

Sábado 7, a partir de las 10:00, en el cerro La Caballada y domingo 8, a las 20:00, en el predio del ferrocarril.

A 199 años de la defensa de la soberanía nacional. Sábado por la mañana, acto por el aniversario de la Batalla de 1827 en el cerro La Caballada; 16:00, desfile cívico militar por la calle Comodoro Rivadavia. Domingo 8, espectáculos musicales en el escenario mayor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestasoberaniapatagonica_ok/

32° Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores

Sábado 7 al domingo 15, en diferentes horarios, en el Paseo de la Guitarra.

Homenaje permanente a Don Abel Fleury. Espectáculos musicales con Jorge Rojas, Los Tekis, Ahyre, Carlos Ramón Fernández y Rodrigo Romero. Entrada arancelada. Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelaguitarra

Olavarría - kreppelfest (3)

14° Kreppelfest en Colonia Hinojo, Olavarría

Sábado 7, a las 17:30 y domingo 8, a las 10:00, sobre la avenida de Los Fundadores.

Comidas, danzas y música típicas, puestos gastronómicos y cerveceros, paseo de artesanías, espectáculo del spicher y visitas guiadas por el templo, el colegio y el museo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/kreppelfest

41° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición en Lobería

Sábado 7, a las 17:00 y domingo 8, a las 9:30.

Sábado, desfile por las calles céntricas y festival artístico en plaza Mitre; domingo, izamiento del pabellón nacional y festival de destreza criolla, en el predio de José María Paz 1950. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/stories/fiestadelastropillasloberia/ -

10º Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua en Bragado

Sábado 7 y domingo 8, desde las 10:00, en el ingreso al Parque Lacunario.

Desfile de tractores, cosechadoras antiguas y otras maquinarias. Cosecha, laboreos y trilla de distintos cultivos en vivo. Homenaje a la Mujer de Campo, exposiciones, tradicional mate cocido y cantina. Sábado, espectáculos artísticos. Entrada 2.000 por día. Menores de 13 años, gratis.

Más información: www.instagram.com/fiesta.maquinaria/

AYACUCHO fiesta del ternero

52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra en Ayacucho

Domingo 8 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Patio cervecero y gastronómico, juegos, feria de artesanías y espectáculos de destreza criolla. Presentaciones musicales con Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky.

Programación: https://fiestadelternero.org.ar/#/inicio/td

Peatonal Moreno

Viernes 7, a las 18:00, en avenida Mitre y avenida del Libertador.

Espectáculos en vivo, feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.moreno/

Expoagro 2026 en San Nicolás

Martes 10 al viernes 13, de 8:30 a 18:30; viernes 13, de 8:30 a 15:00, en el Predio Ferial y autódromo de San Nicolás, RN N° 9 KM 225.

Expoagro edición YPF. Expositores de maquinarias, insumos y servicios para el agro, charlas técnicas, Test Drive, pulverización selectiva con drones, espectáculos de máquinas de construcción, Carpa de Remates IPCVA, foro económico 2026-2027 y Jura de Corrales. Entrada General: $30.000.

Más información: www.expoagro.com.ar/

Feria Rural de Cañuelas

Domingo 8, de 10:00 a 19:00, en Ruta 205 KM 65,200.

Paseo de productores, artesanías, sector gastronómico, espectáculos en vivo, sorteos y clases de folclore. Entrada y estacionamiento gratuitos.

Más información: www.instagram.com/feriarural/

Ferias de Las Libélulas en Chascomús

Sábados de 16:00 a 21:00 y domingos de 10:00 a 20:00, en Lastra y Costanera.

Descripción: Productos locales, gastronomía, arte, decoración, textiles, accesorios, cosmética y plantas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/produccionchascomus/ -

Deportes para todos

141° Aniversario de Rawson, partido de Chacabuco

Domingo 8, desde las 8:00, en la plaza General San Martín.

Maratón por los 141 años de Rawson. Dos modalidades: competitiva, 8 y 4 kilómetros (inscripción arancelada) y caminata de la mujer, 2 kilómetros. Desfiles criollo y cívico institucional, almuerzo, danzas folclóricas y artistas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestaaniversariorawson/

10° Rauch Vuela

Sábado 7 y domingo 8, desde el mediodía, en el aeródromo de Rauch.

Feria de emprendimientos, patio gastronómico, juegos para las infancias, espectáculos musicales, exposición comercial e industrial, bautismo de vuelos, acrobacias aéreas y aviones vintage. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/alasderauch/

Carrera de la Mujer 2026 en Chivilcoy

Domingo 8, a las 20:00, desde la Municipalidad de Chivilcoy.

Modalidades: participativa, 5 kilómetros y caminata recreativa. Se premiará a las cinco primeras de la clasificación general. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/circuloatletas_dechivilcoy

13º Maratón 2026 en Ituzaingó

Domingo 8, a las 7:30, en el Polideportivo La Torcaza.

Distancias: 10 kilómetros, competitiva; 3, participativa y 1, Kids. Propuesta que busca concientizar sobre las problemáticas de género para avanzar hacia una sociedad inclusiva, sin violencias y con más igualdad de derechos. Inscripción previa a través del siguiente link: https://onlinerun.com.ar/maratonconsejoituzaingo2026.

4º Vuelta Cicloturista en Magdalena

Domingo 8, a las 9:00, desde el centro de Magdalena.

Circuito de 60 kilómetros, ida y vuelta, que unirá Magdalena con Bartolomé Bavio. Inscripción arancelada. Obligatorio el uso de casco.

Más información: www.instagram.com/cicloturismomagdalena/

14° Carrera de la Mujer en Necochea

Domingo 8, a las 8:00, en Campo Scout.

Tres distancias: 3, 6 y 12 kilómetros, solo para mujeres, hombres y niños acompañarán sin competir. Actividad arancelada. Inscripción al (02266) 476039 o a través de Ig:@lacarreradelamujer.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

2° Travesía Acuática Río-Mar 7k en Quequén

Domingo 8, a partir de las 11:00, en la Escuela de Stand Up Paddle Ribera Quequén (puente ferrocarril).

Prueba de aguas abiertas con un recorrido de 7 kilómetros que conecta el Río Quequén con el Mar Argentino. La Escuela de Stand Up Paddle será el punto de partida y el Balneario Monte Pasubio, el de llegada. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

8M: Memoria, Paisaje y Comunidad en Azul

Sábado 7, a las 16:00, en el Centro de Interpretación Salamone.

Exposición que integra artes visuales, archivo familiar y testimonios que recuperan registros y miradas poéticas sobre la comunidad local. Feria de hacedoras y productoras, danzas y música. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DVJENg0jpJc/

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Fin de semana con potrillos, comics, strudel, colectividades y una fiesta medieval

Enoturismo en bodegas bonaerenses: ¡vamos a brindar, mi amor!

Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

25 de Mayo: cerró la Fiesta Provincial del Carnaval con la coronación de una joven local

La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"

Escalada, el Pueblo Turístico de Zárate con historia viva y buena mesa

Menú bonaerense: tortilla de papas

Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

San Clemente del Tuyú: un lobo marino salvado de la muerte ya está de nuevo en el mar

El documental filmado en Claromecó que defiende al pez guitarra, una especie en extinción

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El hombre desnudo fue apresado por Prefectura en inmediaciones de la Plaza España en Mar del Plata.

Mar del Plata: un turista destrozó el frente de un edificio y salió a caminar desnudo y ensangrentado