Fin de semana para celebrar el Día de la Mujer y con mucho campo

Fogones, desfiles alegóricos, paseo de artesanías, patio cervecero y gastronómico. Espectáculos musicales: Jueves, Viejas Locas por Fachi y Abel; viernes, Indio Lucio Rojas; sábado, Estelares y domingo, Los Mellu y Luck Ra. Acceso al predio general, gratuito; ingreso a los espectáculos, arancelado.

Jueves 5 al sábado 7, de 18:00 a 24:00; domingo 8, de 10:00 a 22:00; en el predio ferroviario.

Artesanos de todo el país se reúnen para compartir saberes, tradiciones y cultura viva. Arte hecho a mano con identidad y memoria que invita al encuentro y al intercambio con la comunidad. Espectáculos musicales en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cahuane.encuentro/ -

PATAGONES - Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

15° Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica, en Patagones

Sábado 7, a partir de las 10:00, en el cerro La Caballada y domingo 8, a las 20:00, en el predio del ferrocarril.

A 199 años de la defensa de la soberanía nacional. Sábado por la mañana, acto por el aniversario de la Batalla de 1827 en el cerro La Caballada; 16:00, desfile cívico militar por la calle Comodoro Rivadavia. Domingo 8, espectáculos musicales en el escenario mayor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestasoberaniapatagonica_ok/

32° Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores

Sábado 7 al domingo 15, en diferentes horarios, en el Paseo de la Guitarra.

Homenaje permanente a Don Abel Fleury. Espectáculos musicales con Jorge Rojas, Los Tekis, Ahyre, Carlos Ramón Fernández y Rodrigo Romero. Entrada arancelada. Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelaguitarra

Olavarría - kreppelfest (3)

14° Kreppelfest en Colonia Hinojo, Olavarría

Sábado 7, a las 17:30 y domingo 8, a las 10:00, sobre la avenida de Los Fundadores.

Comidas, danzas y música típicas, puestos gastronómicos y cerveceros, paseo de artesanías, espectáculo del spicher y visitas guiadas por el templo, el colegio y el museo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/kreppelfest

41° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición en Lobería

Sábado 7, a las 17:00 y domingo 8, a las 9:30.

Sábado, desfile por las calles céntricas y festival artístico en plaza Mitre; domingo, izamiento del pabellón nacional y festival de destreza criolla, en el predio de José María Paz 1950. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/stories/fiestadelastropillasloberia/ -

10º Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua en Bragado

Sábado 7 y domingo 8, desde las 10:00, en el ingreso al Parque Lacunario.

Desfile de tractores, cosechadoras antiguas y otras maquinarias. Cosecha, laboreos y trilla de distintos cultivos en vivo. Homenaje a la Mujer de Campo, exposiciones, tradicional mate cocido y cantina. Sábado, espectáculos artísticos. Entrada 2.000 por día. Menores de 13 años, gratis.

Más información: www.instagram.com/fiesta.maquinaria/

AYACUCHO fiesta del ternero

52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra en Ayacucho

Domingo 8 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Patio cervecero y gastronómico, juegos, feria de artesanías y espectáculos de destreza criolla. Presentaciones musicales con Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky.

Programación: https://fiestadelternero.org.ar/#/inicio/td

Peatonal Moreno

Viernes 7, a las 18:00, en avenida Mitre y avenida del Libertador.

Espectáculos en vivo, feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.moreno/

Expoagro 2026 en San Nicolás

Martes 10 al viernes 13, de 8:30 a 18:30; viernes 13, de 8:30 a 15:00, en el Predio Ferial y autódromo de San Nicolás, RN N° 9 KM 225.

Expoagro edición YPF. Expositores de maquinarias, insumos y servicios para el agro, charlas técnicas, Test Drive, pulverización selectiva con drones, espectáculos de máquinas de construcción, Carpa de Remates IPCVA, foro económico 2026-2027 y Jura de Corrales. Entrada General: $30.000.

Más información: www.expoagro.com.ar/

Feria Rural de Cañuelas

Domingo 8, de 10:00 a 19:00, en Ruta 205 KM 65,200.

Paseo de productores, artesanías, sector gastronómico, espectáculos en vivo, sorteos y clases de folclore. Entrada y estacionamiento gratuitos.

Más información: www.instagram.com/feriarural/

Ferias de Las Libélulas en Chascomús

Sábados de 16:00 a 21:00 y domingos de 10:00 a 20:00, en Lastra y Costanera.

Descripción: Productos locales, gastronomía, arte, decoración, textiles, accesorios, cosmética y plantas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/produccionchascomus/ -

Deportes para todos

141° Aniversario de Rawson, partido de Chacabuco

Domingo 8, desde las 8:00, en la plaza General San Martín.

Maratón por los 141 años de Rawson. Dos modalidades: competitiva, 8 y 4 kilómetros (inscripción arancelada) y caminata de la mujer, 2 kilómetros. Desfiles criollo y cívico institucional, almuerzo, danzas folclóricas y artistas locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestaaniversariorawson/

10° Rauch Vuela

Sábado 7 y domingo 8, desde el mediodía, en el aeródromo de Rauch.

Feria de emprendimientos, patio gastronómico, juegos para las infancias, espectáculos musicales, exposición comercial e industrial, bautismo de vuelos, acrobacias aéreas y aviones vintage. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/alasderauch/

Carrera de la Mujer 2026 en Chivilcoy

Domingo 8, a las 20:00, desde la Municipalidad de Chivilcoy.

Modalidades: participativa, 5 kilómetros y caminata recreativa. Se premiará a las cinco primeras de la clasificación general. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/circuloatletas_dechivilcoy

13º Maratón 2026 en Ituzaingó

Domingo 8, a las 7:30, en el Polideportivo La Torcaza.

Distancias: 10 kilómetros, competitiva; 3, participativa y 1, Kids. Propuesta que busca concientizar sobre las problemáticas de género para avanzar hacia una sociedad inclusiva, sin violencias y con más igualdad de derechos. Inscripción previa a través del siguiente link: https://onlinerun.com.ar/maratonconsejoituzaingo2026.

4º Vuelta Cicloturista en Magdalena

Domingo 8, a las 9:00, desde el centro de Magdalena.

Circuito de 60 kilómetros, ida y vuelta, que unirá Magdalena con Bartolomé Bavio. Inscripción arancelada. Obligatorio el uso de casco.

Más información: www.instagram.com/cicloturismomagdalena/

14° Carrera de la Mujer en Necochea

Domingo 8, a las 8:00, en Campo Scout.

Tres distancias: 3, 6 y 12 kilómetros, solo para mujeres, hombres y niños acompañarán sin competir. Actividad arancelada. Inscripción al (02266) 476039 o a través de Ig:@lacarreradelamujer.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

2° Travesía Acuática Río-Mar 7k en Quequén

Domingo 8, a partir de las 11:00, en la Escuela de Stand Up Paddle Ribera Quequén (puente ferrocarril).

Prueba de aguas abiertas con un recorrido de 7 kilómetros que conecta el Río Quequén con el Mar Argentino. La Escuela de Stand Up Paddle será el punto de partida y el Balneario Monte Pasubio, el de llegada. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

8M: Memoria, Paisaje y Comunidad en Azul

Sábado 7, a las 16:00, en el Centro de Interpretación Salamone.

Exposición que integra artes visuales, archivo familiar y testimonios que recuperan registros y miradas poéticas sobre la comunidad local. Feria de hacedoras y productoras, danzas y música. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DVJENg0jpJc/

