Carne, vino... y helado: con un capitán bonaerense, Argentina brilló en el podio del Mundial del Gelato

La Selección Nacional del Helado Artesanal que obtuvo el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026.

La Selección Nacional del Helado Artesanal se consagró con el tercer puesto en la Gelato World Cup , el certamen internacional más prestigioso de la especialidad, que se celebra cada dos años en la costa adriática de la región italiana de Emilia-Romaña, en el marco de la 46ª edición de la feria SIGEP.

El equipo argentino, con un capitán de Coronel Brandsen e integrado por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros , compitió en ocho exigentes pruebas frente a delegaciones de 11 países de los cinco continentes: Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia , México, Perú, Polonia y Singapur .

En el podio, Singapur se quedó con el primer lugar y Francia con el segundo, mientras que Argentina logró mejorar su performance respecto de la edición anterior, en la que había alcanzado el cuarto puesto. El logro cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que el conjunto nacional llegaba como último Campeón Americano .

La Selección estuvo conformada por Eduardo Zacaria (56 años, Coronel Brandsen, Buenos Aires), en el rol de capitán; Diego Colaneri (45, Villa Luzuriaga), heladero; Diego Calculli (31, CABA), pastelero; y Sergio Federico Mercado (45, Caseros, partido de Tres de Febrero), chocolatero.

Además, el certamen dejó un reconocimiento histórico para el país: el presidente de AFADHYA y Maestro Heladero Maximiliano Maccarrone, impulsor de la participación argentina en este tipo de competencias, fue designado presidente del Jurado de la Gelato World Cup 2026, cargo que por primera vez recae en un representante del continente americano, junto al MOF francés Emmanuel Ryon.

“El helado artesanal es embajador de nuestra gastronomía ante el resto de las naciones”, expresó Maccarrone, y agregó: “Argentina es reconocida por su carne, su vino y su turismo. Hoy, el helado artesanal se suma con fuerza a esta representación de identidad nacional y planta bandera en lo más alto del mundo”.

Ocho desafíos

La competencia incluyó pruebas que pusieron a prueba técnica, creatividad y trabajo en equipo: helado salado para alta cocina, torta helada, monoporción en vaso, mignones de chocolate, armado de Vassoio Tronquetto, paletas glaseadas, una “mistery box” con ingredientes sorpresa, una escultura artística de chocolate y la presentación del buffet final.

El jurado evaluó aspectos como mise en place, higiene y buenas prácticas de manufactura, técnica, calidad organoléptica (sabor, color, textura y sensación térmica), creatividad, innovación y presentación final.

Bajo la temática “Jardín de mariposas”, inspirada en la naturaleza, la delegación argentina presentó siete elaboraciones y una escultura de chocolate, que se destacaron por su complejidad y refinamiento.

Sabores deslumbrantes

En la prueba de la Mistery Box, el ingrediente sorpresa fue la frambuesa. Con esa base, el equipo creó un sorbete de frambuesa y romero, que llamó la atención del jurado por la intensidad de su sabor, color y textura.

Para el Vassoio Tronquetto, Argentina presentó una elaboración cilíndrica con capas de bizcocho de chocolate, base crocante, helado de marrón glacé, gianduia latte y un corazón de sabayón con gelatina de frambuesa, coronado por delicados detalles de castañas y gelatina.

Las paletas heladas, con forma de alas de mariposa, combinaron presentaciones frutales y cremosas, con corazones de mermelada de frutilla o caramelo, helados de pistacho, maní tostado y chocolate, y glaseados de hibiscus, frambuesa, mango y maracuyá.

En la monoporción en vidrio, el protagonismo fue para el helado de mango y lima, acompañado por sorbet de vainilla e ylang ylang, gelatinas y salsas frutales.

La torta helada, la gran vedette

Torta-helada-2026 La torta helada presentada por la Selección Argentina de Helado Artesanal. AFADHYA

Considerada la prueba más compleja del certamen, la torta helada argentina buscó representar una mariposa en su interior. La elaboración combinó bizcochos cítricos, semifríos, helados de yogurt y sorbets frutales, con una cuidada composición de gelatinas de frambuesa, maracuyá, pistacho y cassis.

En los mignones de chocolate, el equipo presentó tres versiones: chocolate blanco, chocolate con leche y dulce de leche, con combinaciones que incluyeron maracuyá, wasabi, arándano, jengibre, banana y cítricos.

Finalmente, en la prueba de helado salado o gastronómico, Argentina llevó el helado al terreno de la alta cocina con propuestas sofisticadas como sorbete de tomate, tartaletas de queso, pan de especias con flan de ave y preparaciones de pescado, integrando técnicas de pastelería, chocolatería y cocina gourmet.

Fuente: Agencia DIB