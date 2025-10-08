$Libra: el fiscal ordenó analizar los mensajes de teléfonos de los hermanos Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el contenido de los teléfonos secuestrados durante la investigación para determinar si el presidente Javier Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores de la “memecoin” $Libra , antes, durante y después del lanzamiento que desató un escándalo.

La decisión del fiscal llegó un día después de la reunión que mantuvieron con los diputados miembros de la Comisión Investigadora del Caso $Libra , e incluye además de los dispositivos del Presidente, de su hermana Karina Milei , y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

El objetivo es indagar en posibles comunicaciones entre ellos y otras figuras claves en el lanzamiento del token. Incluye al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis , al CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur, su nombre real), y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

El pedido de análisis forense se centró en los dispositivos electrónicos incautados el 6 de marzo de 2025 , cuyo contenido ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores. Entre los contactos cruciales que se buscan en las comunicaciones de Novelli y Morales se encuentran los hermanos Milei, además de Davis y Terrones Godoy.

Según publicó La Nación, las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

Para reforzar la conexión con figuras clave, el requerimiento incluye la búsqueda de llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas cuyas titularidades están informadas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (un número).

Cabe recordar que ayer, y ante un nuevo faltazo de los funcionarios del Gobierno citados a declarar y el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien desestimó el pedido para que se disponga su comparecencia por la fuerza pública, los diputados que integran la Comisión Investigadora votaron apelar la decisión del magistrado y reiteraron que “no vamos a aceptar detener la investigación frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”. (DIB)