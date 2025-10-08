miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 11:21

$Libra: el fiscal ordenó analizar los mensajes de teléfonos de los hermanos Milei

Es para buscar vínculos con Hayden Davis tras el lanzamiento de la fallida criptomoneda. El pedido fue realizado por el fiscal federal Eduardo Taiano.

Por Agencia DIB
Javier y Karina Milei.&nbsp;

Javier y Karina Milei. 

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el contenido de los teléfonos secuestrados durante la investigación para determinar si el presidente Javier Milei intercambió mensajes con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros impulsores de la “memecoin” $Libra, antes, durante y después del lanzamiento que desató un escándalo.

Más noticias
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE
El presidente Javier Milei desembarcó en Mar del Plata para reforzar la campaña de La Libertad Avanza.

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

La decisión del fiscal llegó un día después de la reunión que mantuvieron con los diputados miembros de la Comisión Investigadora del Caso $Libra, e incluye además de los dispositivos del Presidente, de su hermana Karina Milei, y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

El objetivo es indagar en posibles comunicaciones entre ellos y otras figuras claves en el lanzamiento del token. Incluye al CEO de Kelsier Ventures, Hayden Davis, al CEO de Kip Protocol, Julian Peh (o Peh Chyi Haur, su nombre real), y el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinski, entre otros.

El pedido de análisis forense se centró en los dispositivos electrónicos incautados el 6 de marzo de 2025, cuyo contenido ya fue “extraído” y está en poder de los investigadores. Entre los contactos cruciales que se buscan en las comunicaciones de Novelli y Morales se encuentran los hermanos Milei, además de Davis y Terrones Godoy.

Según publicó La Nación, las comunicaciones, según dispuso Taiano, deben ser rastreadas en la totalidad de las aplicaciones de mensajería utilizadas, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn, además de los mensajes de texto tradicionales.

Para reforzar la conexión con figuras clave, el requerimiento incluye la búsqueda de llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas cuyas titularidades están informadas a nombre de Javier Milei (trece números) y Karina Milei (un número).

Cabe recordar que ayer, y ante un nuevo faltazo de los funcionarios del Gobierno citados a declarar y el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien desestimó el pedido para que se disponga su comparecencia por la fuerza pública, los diputados que integran la Comisión Investigadora votaron apelar la decisión del magistrado y reiteraron que “no vamos a aceptar detener la investigación frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”. (DIB)

Temas
Ver más

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Milei, de caravana por Mar del Plata: "Es un momento bisagra de la historia argentina"

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

Zona Fría: intendentes bonaerenses expresaron su rechazo en el Congreso

Procesaron al cabo de Gendarmería que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo

Salarios y jubilaciones "no logran recuperar nada de lo perdido" desde la asunción de Javier Milei

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA y no Santilli

La Corte habilitó la extradición de Fred Machado y el Gobierno la aprobó: quedó detenido

Alerta amarilla para Caputo: la inflación de septiembre en CABA fue del 2,1%

Lali ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Crean un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Universal Growing es una de las empresas bonaerenses que ganará protagonismo en el foro

Global CannaForum: Argentina elegida como epicentro de la industria cannábica

Por  Agencia DIB