sábado 11 de octubre de 2025
11 de octubre de 2025 - 18:06

A días de las elecciones, Javier Milei desembarcó en Chaco y Corrientes e insistió: "No aflojen"

El presidente pidió acompañar la “gesta histórica” de La Libertad Avanza en el Gobierno en los comicios del 26 de este mes.

El presidente Javier Milei flanqueado por su hermana Karina y el gobernador Leandro Zdero.&nbsp;

El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la “gesta histórica” de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía, dos horas después del horario previsto, caminando entre los militantes libertarios. Se acercó hasta el lugar del acto acompañado por su hermana, Karina Milei, y el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien se había reunido minutos antes de la actividad partidaria.

El discuro de Milei en Chaco

En su discurso, el libertario pidió a sus seguidores que lo siguieran “acompañando en esta gesta histórica por hacer grande a la Argentina nuevamente”. Y destacó: “Sabemos que el camino es duro, pero nunca les hemos mentido. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, la pobreza, si seguimos aniquilando la inseguridad, si seguimos reportando y sacando a patadas en el culo a los narcos, si seguimos siendo un ejemplo en el mundo de lo que hay que hacer, si seguimos recibiendo inversiones y respeto o queremos volver al modelo del pasado con pobres, argentinos mendigando”, sentenció Milei.

Milei también destacó los avances de su administración. “Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación. Hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos”, afirmó.

Tras su actividad en Chaco, el presidente viajó donde también se reunió con los candidatos locales de cara a la contienda electoral.

