Axel Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

El gobernador Axel Kicillof encabezó la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil. Reveló que el sector sufrirá este año "una contracción del 18%".

Kicillof en la cooperativa en Avellaneda. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió hoy que las políticas económicas que implementó el gobierno de Javier Milei “ponen en crisis el aparato productivo” de la provincia de Buenos Aires.

Al encabezar la apertura de la XXI Convención Anual Pro Textil, Kicillof señaló que ese sector sufrió este año “una contracción del 18%”, lo que derivó en que “seis de cada diez máquinas estén paradas”

“Si bien la historia argentina tiene épocas de apogeo y de caída del sector industrial, no habíamos estado nunca frente a un plan cruel y deliberado de exterminio de la industria nacional”, describió, según se informó en un comunicado.

Y lanzó un nuevo mensaje en clave electoral rumbo a las elecciones legislativas, al contraponer que “el 26 de octubre se discuten dos modelos de país: desde Fuerza Patria proponemos seguir trabajando para el desarrollo de la industria y la soberanía nacional”.

Un acto en Avellaneda

El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Jorge Ferraresi.

También participaron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, y de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, además de los dirigentes Hugo Moyano (h) y José Ignacio De Mendiguren.

En una cooperativa

“Estamos en un momento crucial, un verdadero parteaguas para nuestro futuro: en la próxima elección vamos a elegir entre un modelo de especulación financiera como quiere Milei u otro de mayor igualdad, derechos y justicia social”, afirmó Kicillof, tras recorrer la Cooperativa Cristal Avellaneda junto al dirigente Juan Grabois, el intendente Jorge Ferraresi y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato.

Allí, Kicillof destacó: “Mientras todos los países del mundo están tomando medidas para cuidar el empleo y la producción, Javier Milei se propuso rifar el trabajo argentino y la industria nacional”.

“Los bonaerenses no queremos un país de rentistas, en donde se exploten los recursos naturales para llevarlos al exterior sin valor agregado mientras la inmensa mayoría sufre la pérdida del empleo y la caída de sus ingresos”, sostuvo.

“El Gobierno nacional quiso convencer a la sociedad de que podía aplicar un ajuste salvaje y, a la vez, mantener el apoyo popular: eso ya quedó demostrado en las urnas que no es cierto”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El pueblo bonaerense no quiere ajustes ni narcocandidatos: quiere salud, educación y trabajo para vivir mejor”. (DIB)

