miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 17:26

Javier Milei se mostró en el microcentro porteño pero fue abucheado por vecinos: las imágenes

El Presidente y su hermana Karina Milei salieron de un edificio tras una reunión con empresarios. Los transeíntes que lo advirtieron, los insultaron.

Por Agencia DIB
El presidente Javier MIlei y su hermana Karina.&nbsp;

El presidente Javier MIlei y su hermana Karina. 

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados el mediodía de este miércoles por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostraran por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Más noticias
milei gano tiempo: la ley que limita el uso de los dnu fue modificada en diputados y ahora debe volver al senado

Milei ganó tiempo: la ley que limita el uso de los DNU fue modificada en Diputados y ahora debe volver al Senado
Javier y Karina Milei. 

$Libra: el fiscal ordenó analizar los mensajes de teléfonos de los hermanos Milei

Después de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, una muchedumbre se concentró en las calles aledañas y los insultó mientras cada uno subía a toda velocidad a sus camionetas oficiales, escoltados por una fuerte presencia de la Policía Federal Argentina y la seguridad presidencial.

“Hijo de puta”, corearon los vecinos en una clara demostración de repudio a la presencia de los libertarios.

Javier y Karina Milei protagonizaron una reunión con empresarios en el histórico Cénit luego de la reunión de Gabinete de la mañana.

Embed - Vecinos porteños insultan al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.

Tensión contra LLA

Los episodios de tensión contra dirigentes de La Libertad Avanza se intensificaron en los últimos días ante cada aparición pública, en plena campaña electoral camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante la visita del pasado martes en la ciudad costera de Mar del Plata, el Presidente se cruzó con algunos transeúntes que le reclamaron por la realidad económica del país.

Tras el cruce de este mediodía, el libertario se retiró rumbo a la quinta de Olivos y la funcionaria retornó a Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de mesa de campaña.

Temas
Ver más

Milei ganó tiempo: la ley que limita el uso de los DNU fue modificada en Diputados y ahora debe volver al Senado

$Libra: el fiscal ordenó analizar los mensajes de teléfonos de los hermanos Milei

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

Salarios y jubilaciones "no logran recuperar nada de lo perdido" desde la asunción de Javier Milei

Lali ironizó tras el show de Milei: caminó por Madrid con una remera de payaso

Dura advertencia del Financial Times: "El fracaso de Javier Milei ha inquietado a los inversores"

Javier Milei dijo que "sobra Estado" y le mandó un mensaje a "los narcos"

La Corte Suprema habilitó extraditar a Fred Machado y ahora Milei debe confirmar la medida

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

"Vení probá la banda": en medio de la tensión, Javier Milei ensayó para su recital de este lunes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Sabag Montiel: 10 años de prisión por intentar asesinar a Cristina Kirchner. 

Sabag Montiel y Brenda UIiarte, condenados por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cruzada de la OPS para combatir la desinformación sobre la eficacia y seguridad de las vacunas

Cruzada de la OPS para combatir la desinformación sobre la eficacia y seguridad de las vacunas

Por  Ana Roche