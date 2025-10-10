viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 14:57

Milei anunció que OpenAI llega al país con una inversión de 25 mil millones de dólares

OpenAI, empresa que creó el ChatGPT, instalará un centro de datos de Inteligencia Artificial en la Patagonia, informó la Oficina del presidente Milei.

Por Agencia DIB
El presidente Milei junto a Sam Altman, CEO de OpenAi.

La reunión de este viernes 10 en la Casa Rosada.

El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada, junto a Demian Reidel, a representantes de OpenAI, quienes le anunciaron el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de Inteligencia Artificial que situará a la Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial, según informó la Oficina del Presidente.

Sam Altman y Elon Musk se disputan OpenAI.

Después de Twitter, ahora Elon Musk quiere comprar OpenAI por US$ 100.000 millones
OpenAI, la empresa estadounidense de inteligencia artificial.

OpenAI limita la generación de imágenes en ChatGPT

OpenAI y Sur Energy firmaron una Carta de Intención para colaborar en un proyecto de Data Center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

OpenAI y su inversión millonaria

Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina.

Open AI es la compañía de los Estados Unidos que creó el ChatGPT. Y el centro de datos que planea construir en nuestro país estará en la Patagonia por razones climáticas, aunque no se especificó en qué lugar.

El presidente Milei se reunió con San Altman, CEO de OpenAI, en mayo de 2024, cuando visitó Silicon Valley, zona de California donde se encuentran la mayoría de las empresas tecnológicas.

Milei y OpenAi en la casa Rosada
La reunión de este viernes 10 en la Casa Rosada.

Durante el encuentro de ese viernes en la Casa Rosada participaron por parte de OpenAI Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolás Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; y Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales. Mientras que el presidente Milei fue acompañado por Demian Reidel, exjefe del Consejo de Asesores de Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina, además de su amigo personal.

