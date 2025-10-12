Juan Martín Del Potro nominado para el Salón de la Fama del tenis: Roger Federer ganó la votación de los fans

Previsiblemente, el suizo Roger Federer encabezó la votación de los “fans” en el proceso de selección de nominados para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional . Detrás del ganador de veinte torneos del Grand Slam se ubicó el tandilense Juan Martín del Potro , y relegada en el podio la rusa Svetlana Kuznetsova .

En esta etapa online, amantes del tenis de más de 150 países emitieron su voto. Los "fans" podían votar por uno, por dos o por los tres nominados que consideraban merecedores de ingresar al exclusivo Salón.

Esta votación fue uno de los dos pasos del proceso de elección . Además, un grupo oficial de votación, compuesto por periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama, también vota.

Por ganar la votación de los "fans", Federer recibirá tres puntos porcentuales adicionales a su total de votos. Del Potro, segundo, recibirá dos puntos extra y Kuznetsova, tercera, uno. Para ser elegido para el Salón de la Fama, un candidato debe recibir un 75% o más de votos afirmativos en los resultados combinados del Grupo de Votación Oficial y cualquier punto porcentual adicional obtenido en la votación de los fans.

Salón de la Fama del Tenis Internacional

Como informó la agencia DIB, Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional. “Roger Federer, veinte veces campeón de Grand Slam, encabeza la lista de nominados, junto con Juan Martín del Potro, campeón del US Open 2009, y Svetlana Kuznetsova, cuatro veces campeona de Grand Slam, en la Categoría de Jugador”. Se trata de un proceso de votación doble: por un lado, participa un panel de "expertos"; por otro, el público a través de Internet, se informó el 1 de octubre.

Respecto del tandilense, el sitio de la ITHF (por sus siglas en inglés) destacó que “fue campeón del US Open individual masculino en 2009, uno de los 22 títulos que obtuvo a lo largo de su carrera. En 2008, siendo aún adolescente, ganó cuatro títulos individuales de la ATP, acumulando una racha de 23 victorias consecutivas. En 2009, alcanzó su primera final de Grand Slam y se aseguró una victoria en cinco sets en el US Open. Terminó el año como el jugador más joven en el Top 10. En 2016, guio a Argentina a su primer título de la Copa Davis y también obtuvo una medalla de plata en la competición individual olímpica”.

Nominados junto a Juan Martín del Potro

Junto a Juan Martín del Potro, el suizo Federer y la rusa Kuznetsova.

¿Qué decir de Federer? “Es uno de los ocho hombres en la historia del tenis que ha logrado un Grand Slam en individuales”, entiéndase ahora, ganar al menos una vez los cuatro principales torneos del circuito: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. “Conquistó su primer major a los 21 años en Wimbledon en 2003, convirtiéndose en el primer tenista masculino en la historia en ganar 20 títulos major en individuales. Posteriormente, ascendió al número 1 del mundo durante 237 semanas consecutivas, un récord, y ostentó ese puesto 310 semanas a lo largo de su carrera”.

El oriundo de Basilea, agrega el sitio, “terminó su carrera con 103 títulos individuales, la segunda mayor cantidad en la Era Abierta, y fue elegido trece veces para recibir el Premio Stefan Edberg a la Deportividad de la ATP. Además, fue el ATP Favorito de los Fan durante 19 años consecutivos, de 2003 a 2021”.

Por último, representando a Suiza, “guio a su país hacia el título de la Copa Davis en 2014 y se alzó con el oro olímpico en dobles junto a Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Como parte del Equipo Europeo, ganó tres títulos consecutivos de la Copa Laver entre 2017 y 2019”.

En tercer lugar, Kuznetsova “ha ganado cuatro Grand Slams, dos en singles y dos en dobles. Tiene títulos individuales en el Abierto de Estados Unidos de 2004 y Roland Garros de 2009, y títulos de dobles en los Abiertos de Australia de 2005 y 2012”. Además, “durante sus 15 años de carrera, ganó 18 títulos individuales de la WTA y 16 en dobles, alcanzando el número 2 en individuales y el número 3 en dobles, su mejor ranking. En nueve años representando a Rusia, ella y sus equipos consiguieron tres títulos de la Copa Bille Jean King”. (DIB)