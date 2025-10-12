domingo 12 de octubre de 2025
12 de octubre de 2025 - 14:29

CAME: las ventas minoristas pyme cayeron 4,2% septiembre contra septiembre

Según CAME, hubo caídas interanuales en todos los rubros. En la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%.

Por Agencia DIB
Las ventas minoristas pyme cayeron en septiembre, según CAME.

Las ventas minoristas pyme cayeron en septiembre, según CAME.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en septiembre una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%. En lo que va del año, acumulan un incremento interanual del 5%, consigna CAME en su informe mensual dado a conocer este domingo.

Más noticias
Mar del Plata, uno de los destinos más elegido cada fin de semana largo.

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto
Los mercados mostraron una evaluación favorable. 

Indicador clave: ¿qué puede pasar con el dólar tras el nuevo rescate del plan Milei?

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas, se desprende del Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

CAME

CAME: informe sobre las ventas minoristas.

Septiembre según CAME

Así, septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, “reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. Si bien todos los rubros mostraron caídas interanuales, Perfumería logró un leve repunte mensual en contraste con los descensos de Textil e indumentaria y Bazar y decoración, los más afectados. La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”, concluye la cámara empresaria. (DIB)

Temas
Ver más

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Indicador clave: ¿qué puede pasar con el dólar tras el nuevo rescate del plan Milei?

Milei anunció que OpenAI llega al país con una inversión de 25 mil millones de dólares

El sueño de construirse la casa: el 21% de las ventas de inmuebles fue de terrenos

Nissan ya no fabrica más vehículos en la Argentina

Bajó el dólar a $1.455 y subieron los bonos: la reacción del mercado tras la inédita intervención de EE.UU.

Indec: el consumo de servicios públicos creció 2,4% interanual en julio

La genética bovina argentina ingresa al mercado de Panamá

Bessent confirmó el auxilio para Argentina: swap por US$ 20 mil millones y compra de pesos

Trigo: esperan una cosecha histórica, con claroscuros en la provincia de Buenos Aires por las inundaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mar del Plata, uno de los destinos más elegido cada fin de semana largo.

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Roger Federer y Juan Martín del Potro, nominados para el Salón de la Fama del tenis.

Del Potro nominado para el Salón de la Fama del tenis: Federer ganó la votación de los fans

Por  Agencia DIB