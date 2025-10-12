CAME: las ventas minoristas pyme cayeron 4,2% septiembre contra septiembre

Las ventas minoristas pyme cayeron en septiembre, según CAME.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en septiembre una variación interanual de -4,2% a precios constantes, mientras que, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -2%. En lo que va del año, acumulan un incremento interanual del 5%, consigna CAME en su informe mensual dado a conocer este domingo.

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los más afectados fueron Textil e indumentaria (-10,9%) y Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,2%). En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en Perfumería, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mantuvo los mismos niveles de ventas, se desprende del Índice de Ventas Minoristas Pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

CAME CAME: informe sobre las ventas minoristas. Septiembre según CAME Así, septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, “reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política. Si bien todos los rubros mostraron caídas interanuales, Perfumería logró un leve repunte mensual en contraste con los descensos de Textil e indumentaria y Bazar y decoración, los más afectados. La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año”, concluye la cámara empresaria. (DIB)

