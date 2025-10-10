viernes 10 de octubre de 2025
Axel Kicillof de campaña con Jorge Taiana apuntó a la "calamidad" que genera Milei

Durante un plenario en La Matanza, el gobernador y el candidato de Fuerza Patria criticaron al líder libertario por la situación laboral, social y productiva.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof junto a Jorge Taiana. 

En la recta final para las elecciones del domingo 26 de octubre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se mostró junto a primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, y volvió a criticar duramente las políticas de Javier Milei.

“La sociedad argentina está atravesando una verdadera calamidad laboral, social y productiva, cuyo único responsable tiene nombre y apellido: Javier Milei”, afirmó Kicillof en un plenario con militantes en el municipio de La Matanza.

“Con mucha crueldad, el Presidente apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país: hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras sigue promoviendo la timba financiera, en los barrios solo hay miseria”, añadió.

Tras asegurar que no existe un solo lugar ni un solo sector de la economía que la está pasando bien, el gobernador llamó a los bonaerenses a acompañar a Fuerza Patria con su voto en las urnas. “Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas económicas pensadas para intereses extranjeros: el 26 de octubre la Provincia repetirá que hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”, dijo.

Por su parte, Taiana resaltó los poderosos de este país creen que nos pueden quitar derechos sin que nadie proteste, y agregó que “nuestro pueblo luchará por sus conquistas sociales y se expresará en las urnas el 26 de octubre”.

También estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Fernando Espinoza, los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Sergio Palazzo, Teresa García, Fernanda Miño, Hugo Yasky, María Velázquez y Alejandro “Topo” Rodríguez. (DIB)

