jueves 09 de octubre de 2025
9 de octubre de 2025 - 18:36

Axel Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

El gobernador apuntó contra el ajuste de Javier Milei a la salud durante un acto en Ensenada. Fue en la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

Por Agencia DIB
KICILOFSM

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este jueves el modelo de “destrucción” del Estado que propone Javier Milei y consideró que el proyecto político del Gobierno es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses ”.

Más noticias
El gobernador bonaerense Axel Kicillof. 

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"
Kicillof en la cooperativa en Avellaneda. 

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

Acto en el Hospital El Dique

El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco. (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof y el acto de Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

Kicillof: "Las políticas económicas de Javier Milei ponen en crisis el aparato productivo" de Provincia

Kicillof: "Con este plan económico la industria está condenada"

Convertido en "Bull Dog", López Murphy mandó a votar a Talerico

Kicillof sobre el triple femicidio: "No sabemos si Pequeño J es la cabeza completa de una organización más grande"

Kicillof dijo que Espert "tiene que dar explicaciones verosímiles"

"Argentina atraviesa una catástrofe": más de 500 intendentes exigieron un "cambio de rumbo" al Gobierno

Kicillof deberá esperar: el Senado volvió a postergar el proyecto de financiamiento

Axel Kicillof se reunió con Cristina Kirchner: ¿qué hablaron y por qué no habrá imagen?

La Provincia entregó el árbol número 1 millón del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El allanamiento en la casa de José Luis Espert. 

Allanan la casa de José Luis Espert en Beccar y su despacho en Diputados

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El detenido fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo. (Google Street View)

Un hombre mató a su padre a martillazos tras discutir por un paquete de cirgarrillos

Por  Agencia DIB