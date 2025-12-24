miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 10:02

Tras los reclamos, Caputo promete suavizar el régimen de multas de la Inocencia Fiscal

El ministro de Economía reconoció que el esquema aprobado en Diputados podía generar sanciones desproporcionadas por incumplimientos formales y anunció cambios en la reglamentación.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno introducirá modificaciones en el capítulo referido a las multas tributarias del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y será tratado esta semana en el Senado. El compromiso llegó luego de una serie de reclamos públicos de especialistas y cámaras empresarias que advirtieron sobre el impacto de las sanciones automáticas previstas en el texto original.

Tal como fue aprobado en la Cámara baja, el proyecto establecía multas elevadas para los contribuyentes que no presentaran sus declaraciones juradas en tiempo y forma, sin distinguir entre demoras ocasionales y conductas reiteradas.

Según señalaron tributaristas, el esquema podía afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas por incumplimientos administrativos menores.

Caputo reconoció el desequilibrio

Tras las críticas, Caputo utilizó sus redes sociales para reconocer el desequilibrio y anticipar una corrección en la reglamentación.

“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en una solución”, señaló el funcionario. Según explicó, una vez vencido el plazo para presentar la declaración jurada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero enviará primero un recordatorio al contribuyente por un período de entre 10 y 15 días hábiles. Recién después de ese lapso se procederá a la intimación formal y, eventualmente, a la aplicación de una multa.

El ministro remarcó además que ARCA evaluará la cantidad de días de demora para graduar la sanción. “La idea es distinguir los incumplimientos frecuentes de los ocasionales y no aplicar automáticamente una medida inflexible”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales “sin ahogar al sector privado”.

Actualización de los montos de las multas

Las observaciones técnicas se centraron en la actualización de los montos de las multas. Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, advirtió que el proyecto eleva de manera significativa las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas. A modo de ejemplo, el artículo 38 prevé que la multa para personas humanas pase de $200 a $220.000, y para personas jurídicas de $400 a $440.000.

La iniciativa también introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, con nuevos umbrales para la evasión. La evasión simple comenzará a ser delito a partir de los $100 millones, mientras que la evasión agravada se configurará desde los $1.000 millones. En casos de uso de estructuras complejas, entidades interpuestas o jurisdicciones no cooperantes, el piso será de $200 millones, y cuando se utilicen facturas falsas, de $100 millones.

Desde el oficialismo aseguran que la Ley de Inocencia Fiscal busca brindar previsibilidad jurídica y fomentar la regularización de capitales no declarados, en especial de quienes operaron en el mercado informal durante el cepo cambiario. El viernes, el Gobierno intentará avanzar con su aprobación definitiva en el Senado, con el compromiso de ajustar los aspectos más cuestionados del régimen sancionatorio.

