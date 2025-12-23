martes 23 de diciembre de 2025
Indec: los salarios aumentaron 2,5% en octubre, con nuevo fuerte crecimiento del sector privado no registrado

Según el Indec, el índice acumuló una suba del 33,7% en los primeros diez meses del año. Octubre contra octubre, los del sector privado no registrado lideraron los aumentos: +113,2%.

Por Agencia DIB
Los salarios registraron en octubre de este 2025 un aumento promedio del 2,5% mensual, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el índice acumuló una suba del 33,7% en los primeros diez meses del año y un incremento interanual del 43,1%.

El intercambio comercial argentino de bienes alcanzó en noviembre un monto total de US$ 13.694 millones, según el Indec.

Intercambio: la balanza comercial acumula 24 meses consecutivos de saldo positivo
La tasa de informalidad laboral se situó en el 43,3%, según el Indec.

Indec: la tasa de desocupación bajó al 6,6%, pero con menor proporción de trabajadores asalariados

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que mostró una suba del 4,2%, mientras que los salarios del sector privado registrado aumentaron 2,1% y los del sector público, 1,9%.

En la comparación interanual, el informe del Indec señaló que los salarios del sector privado no registrado lideraron los aumentos con una suba del 113,2%, muy por encima del 30,5% registrado en el sector privado formal y del 31,9% correspondiente al sector público, siempre de acuerdo con el Indec.

Salarios

Si se observa la evolución acumulada desde diciembre de 2024, el índice de salarios mostró un avance del 33,7%, con incrementos del 22,9% en el sector privado registrado, 26,2% en el sector público y 84,5% en el sector privado no registrado.

En el desagregado del sector público, los salarios del subsector nacional aumentaron 1,2% en octubre, mientras que los del subsector provincial lo hicieron en 2,1%. En términos interanuales, las subas fueron del 21,2% y 36,2%, respectivamente, con una mayor recuperación en los ingresos de las provincias.

Fuente: Agencia DIB

