Una importante cerámica de Luján pidió la apertura de un concurso preventivo

En medio de la crisis y tras de decenas de despidos , Cerámica Cortines S.A., una de las principales productoras de cerámicos de la provincia de Buenos Aires ubicada en la localidad de Luján , presentó ante la Justicia un escrito para solicitar la apertura de concurso preventivo y, en paralelo, pidió una “medida cautelar” ante sus problemas productivos.

La empresa argumentó su situación ante el Juzgado Comercial en la caída de las ventas, el aumento de costos y la crisis sectorial y económica. Esto afecta también a los trabajadores despedidos, alrededor de un tercio de su planta, que firmaron un acuerdo de pago por las indemnizaciones, que ahora pasaron a ser acreedores.

En este contexto, el síndico cumplirá un rol clave como auxiliar de la Justicia. En ese sentido, intervendrá en la verificación de créditos, recibiendo las presentaciones de los acreedores y analizando la legitimidad, el monto y el carácter de cada reclamo, con facultades para formular observaciones o impugnaciones cuando detecta irregularidades, en resguardo de la transparencia del proceso concursal.

Justamente, según informó El Civismo de Luján , esta situación afecta directamente a los trabajadores despedidos que firmaron un acuerdo de pago con la empresa en concepto de indemnización que, según Cerámica Cortines, alcanza al 70% de los cesanteados.

La firma describe una coyuntura de costos crecientes, entre ellos la energía eléctrica, el gas y la materia prima que, unida a la caída del volumen de metros vendidos, “impactan en los costos operativos y erosionan los márgenes de rentabilidad, adunándose a ello la alta presión impositiva existente en nuestro país”.

Los números de la empresa

El documento incorpora cifras para describir el descenso de actividad. En particular, afirma que la producción pasó de 7.710.049 metros cuadrados en 2023 a 4.859.286 en 2024, y que este año se registraron ventas por un volumen que la empresa presenta como insuficiente, en un contexto donde “existe una cantidad de stock que no se compadece con las ventas”. En tal sentido, cuantificaron ese stock acumulado: 1.533.832 de metros cuadrados.

Por otro lado, uno de los puntos sensibles del escrito es el impacto laboral. Allí, la empresa deja asentado que la dotación “al cierre del ejercicio 2024” era de 345 empleados y que se adoptó una política de reducción de personal “asumiendo los costos que ello implicaría”, detallan.

En tal sentido, reconoce una baja de “casi un tercio de su personal y llegar a acuerdos de pago con casi el 70% del personal despedido”. En otro pasaje, al describir medidas aplicadas frente a la coyuntura, la empresa también menciona la “suspensión” de actividad industrial durante un período señalado en el escrito.

Dentro del capítulo cautelar, la empresa explica que mantiene operatoria comercial y que existen cheques de pago diferido emitidos con fecha anterior a la presentación, cuya situación -según argumenta- requiere una decisión judicial para impedir que generen rechazos, sanciones o bloqueo de la operatoria.

