El Presupuesto 2026 profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico, advierte estudio privado

El Presupuesto 2026 plantea fuertes recortes a la educación y a la ciencia, según CEPA,

El proyecto de Presupuesto 2026 profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico argentino, con recortes de magnitud histórica en la educación técnica, las universidades nacionales y el área de ciencia y tecnología, según advierte este domingo un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El mismo da cuenta de una fuerte caída real de los recursos asignados en comparación con lo ejecutado en años anteriores.

Uno de los puntos más críticos, de acuerdo con CEPA, es el desfinanciamiento de la Educación Técnico Profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Fonetp) sufrirá en 2026 una caída acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023, y del 67% frente a 2025. Además, el artículo 30 del proyecto presupuestario -que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados- propone directamente la eliminación de este fondo, creado por ley para garantizar el financiamiento de las escuelas técnicas.

Según el informe, la normativa vigente establece que el Fonetp debe recibir al menos el 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto consolidado del Estado nacional. Sin embargo, esa meta viene incumpliéndose de manera sistemática: en 2023 se ejecutó poco más del 50% de lo que correspondía, en 2024 apenas el 9,4%, en 2025 el 10,8% y para 2026 la proyección desciende a un 3,5%. Para CEPA, incluso sin derogarlo formalmente, el Gobierno avanza en su vaciamiento práctico.

El ajuste se extiende al conjunto del sistema educativo. La función Educación y Cultura presenta en el Presupuesto 2026 una caída real del 47,3% respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023. En el caso de las universidades nacionales, la reducción alcanza el 33,8%, profundizando las dificultades financieras que atraviesan las casas de estudio en todo el país.

El recorte también golpea a los programas de apoyo directo a estudiantes. Las becas educativas registran una caída real acumulada del 76,6% en comparación con 2023, lo que limita el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los sectores de menores ingresos, según el relevamiento del centro de estudios. Por último, la función de Ciencia, Tecnología e Innovación no queda al margen del ajuste. El presupuesto proyectado para 2026 muestra una reducción real del 48,8% frente a lo ejecutado en 2023, lo que compromete el desarrollo científico y tecnológico a mediano y largo plazo. Para CEPA, el esquema presupuestario consolida un retroceso estructural en áreas clave para el desarrollo nacional. Fuente: Agencia DIB

