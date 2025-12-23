¿Dónde está el oro de las reservas? Los argumentos de la justicia para exigir precisiones al BCRA

La Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordenó al Banco Central que responda a los pedidos de acceso a la información pública sobre el destino de los lingotes de oro de las reservas que envió al exterior durante 2024 , al tiempo que rechazó los argumentos que había utilizado la entidad financiera hasta ahora para sostener la necesidad del secreto.

La resolución de la Cámara, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, revoca una decisión de la primera instancia del fuero y le ordena a BCRA informar sobre el destino del oro o, en su defecto, explicar de manera precisa por qué no puede hacerlo.

Treacy y Gallegos Fedriani indicaron que en la respuesta que hasta ahora dio el Banco a los pedidos de información presentados por el gremio La Bancaria fueron “ meras afirmaciones genéricas ”. En su momento, el BCRA se negó a dar a conocer los informes solicitados ya que, considera, que de esa manera se podría “exponer la ubicación geográfica de los activos y comprometer la seguridad de las reservas internacionales”, además de poner en riesgo la política cambiaria y la estabilidad del sistema bancario.

Pero el Tribunal dijo que el banco no logró demostrar de qué modo la divulgación de la información podría poner en riesgo la estabilidad financiera del país. Para los jueces, la negativa vulneró principios básicos de transparencia y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública.

Desde el gobierno habían deslizado en su momento que la precisión respecto del destino de las reservas podría exponerlas a un embargo de acreedores de Argentina, como ocurrió en su momento con la Fragata Libertad.

De acuerdo a lo que sospechan fuentes del mercado financiero, el oro puedo haber viajado primero a Inglaterra, pero solo como paso previo a ser depositado en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea -una especie de banco central de bancos centrales del mundo- que paga una tasa de interés por esas colocaciones.

Un reclamo que escaló en los tribunales

El caso se originó a partir de pedidos formales de la Asociación Bancaria, que en 2024 solicitó conocer detalles sobre eventuales envíos de lingotes al exterior: montos, fechas, decisiones administrativas, funcionarios intervinientes, costos logísticos y destino final. La entidad sindical argumentó que la falta de información impedía ejercer un control ciudadano sobre decisiones que afectan la política monetaria y la administración de las reservas internacionales.

El Banco Central rechazó esos pedidos y declaró la “ reserva total ” de la documentación, amparándose en excepciones previstas en la Ley 27.275. Según la autoridad monetaria, revelar esos datos podría comprometer la seguridad de los activos y la estabilidad del sistema financiero. La Cámara consideró insuficiente esa fundamentación y recordó que las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva y siempre con una justificación concreta.