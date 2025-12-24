Los intendentes "rompen el chanchito" con bonos anti descontento: ¿cuánto pagan y cuál es el ránking?

Los intendentes bonaerenses buscan contener la presión salarial de sus empleados -los municipales son el eslabón peor pago de la administración del Estado en todos sus niveles-, con el otorgamiento de bonos de fin de año que van desde un mínimo de $40 mil hasta un máximo de $ 300 mil.

Fuerte gesto de respaldo de un intendente radical a Kicillof en la disputa con Nación

La decisión de los alcaldes se da en un fin de año complejo para las finanzas municipales : si bien recibirán una porción del endeudamiento que tomará la provincia que será de libre disponibilidad, esa operación aún no se concretó y los bonos se pagan ahora.

La erogación para las arcas locales se suma al esfuerzo que supone pagar el medio aguinaldo , en una coyuntura en la que las finanzas municipales se complicaron mucho, sobre todo en el segundo semestre del año.

Según datos de la Provincia, la estrechez económica se refleja en la caída del número de intendencias que tienen superávit en sus cuentas públicas: eran 102 a principios de año y ahora no superan las 60 .

La situación derivó en que, por caso el foro de intendentes radicales mandó representantes a reunirse con el ministro de Economía, Pablo López, a quién le plantearon la necesidad de que Provincia avance con el pago de deudas para poder cumplir con sus necesidades, en un contexto de desfinanciamiento de Nación.

Romper el chanchito

Pese a ese contexto, muchos alcaldes apelaron a las reservas que suelen tener colocadas las comunas en el sistema financiero para casos como este y avanzaron con los bonos.

La medida es celebrada por los gremios, aunque algunos sectores plantean que también sirve para postergar la discusión por aumentos salariales con una suma que no es remunerativa y por lo tanto no se incorpora al básico ni al pago de contribuciones.

El ranking

En el ranking de los alcaldes que mejor pagaron aparecen dos peronistas. Fernando Espinoza, de La Matanza, Maximiliano Wesner, de Olavarría y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, cuyo empleados recibieron un refuerzo de $ 300.000.

Apenas un escalón abajo aparecen Mayra Mendoza (Quilmes) Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Salvador Serenal (Lincoln) Alejo Cristiansen (San Cayetano) y Andrés Watosn (Florencio Varela), todos pagaron un plus de $ 200.000

El cristinista Mario Ishii, de José C Paz dejó establrecido antes de irse de la intendencia para asumir en el senado un bono de $150 mil que se paga ahora, mientras que otro intendente fuertemente alineado con la Expresidenta, Pablo Zurro, de Pehuajó, le otorgó $150 mil pesos a sus empleados, al igual que el radical Miguel Lunghi, de Tandil. Un escalón más abajo quedó Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen, con un plus de $140 mil.

En el “club de los $100.000”, con bonos de ese valor se anotan Julián Álvarez, de Lanús; Maximiliamo Sciani, de Roque Pérez, Ramiro Egüen, de 25 de Mayo; Germán Lago, de Alberti y Darío Golía, de Chacabuco,

Cierra la lista de los confirmador Cordonnier, de Ayacucho, con $ 40 mil, mientras que Gilberto Alegre, de Villegas y Soledad Martínez, de Vicente López, prometieron pagar pero aún no revelaron fecha ni monto.

Fuente: Agencia DIB