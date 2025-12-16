Caputo defendió el nuevo esquema cambiario y negó una aceleración del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo , salió este martes a defender el nuevo esquema de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) y rechazó que la decisión implique una aceleración del dólar .

En una extensa entrevista, el funcionario explicó que el ajuste en la actualización mensual del techo de la banda no altera el rumbo de la política cambiaria y aseguró que el programa económico permitirá acumular reservas de manera sostenida a partir de 2026.

“El esquema de bandas se mantiene. El cambio es muy menor, pero es una mejora de lo que teníamos. No quiere decir que el ritmo de ajuste del techo de la banda vaya a subir: va a ir acompañado por la inflación”, afirmó Caputo al explicar la decisión del BCRA de modificar la actualización mensual, que pasará del 1% al 2,5%, en línea con el último dato del INDEC.

De este modo, desde el próximo mes el techo de la banda de flotación se ubicará en torno a los $1.556, lo que -según el Gobierno- le permitirá a la autoridad monetaria “dejar correr el precio” sin necesidad de intervenir con ventas de reservas. Para el ministro, el cambio no representa un giro en la estrategia, sino un ajuste técnico en un contexto de desinflación.

Caputo admitió que en el corto plazo el ritmo de actualización puede ser más elevado, pero relativizó su impacto. “Este mes puede ser más alto, pero si el Presidente tiene razón y en nueve meses la inflación empieza con cero, el crawl va a ser menor”, sostuvo. Y remarcó que mientras el BCRA mantenga una política monetaria contractiva, “el proceso de desinflación va a continuar”.

En ese marco, atribuyó las tensiones cambiarias de los últimos meses a la caída en la demanda de dinero producto de la incertidumbre política previa a las elecciones. “Lo que vimos no es otra cosa que la secuencia en la caída de la demanda de dinero. Lo normal ahora es que la economía se remonetice”, explicó, y afirmó que con este esquema la inflación “tiene que seguir convergiendo a la baja”.

Cómo se acumularán reservas desde 2026

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la estrategia oficial para recomponer reservas. Caputo explicó que hasta ahora el Gobierno sólo podía retener un máximo del 25% de los dólares que compraba, ya que el resto debía destinarse al pago de deuda. “Comprar comprábamos siempre, el problema era acumular”, sintetizó.

Según detalló, ese límite cambiará a partir de enero. “En vez de que compre el Tesoro y use esos dólares para pagar deuda, ahora va a comprar el Banco Central y va a poder retener el 100% y acumular reservas”, afirmó. El ministro atribuyó este cambio a la caída del riesgo país, la mejora en las condiciones de financiamiento y el fin de la incertidumbre electoral.

En relación con los vencimientos de enero, Caputo buscó llevar tranquilidad. Señaló que el Tesoro cuenta con unos US$ 890 millones ya comprados, US$ 1.000 millones provenientes de la colocación de bonos y ofertas de repos por hasta US$ 7.000 millones. Además, no descartó refinanciaciones ni un eventual canje de bonos para mejorar el perfil de deuda y reducir el riesgo país.

Presupuesto, reformas y relación con los gobernadores

Caputo también se mostró optimista respecto a la aprobación del Presupuesto en el Congreso, luego de dos años sin ley de gastos. “Es un Presupuesto muy simple y muy limpio. No veo ninguna razón para oponerse. Está muy encaminado”, afirmó, y aseguró que existe consenso con los gobernadores no sólo en este proyecto, sino también en las reformas tributaria y laboral.

En ese sentido, destacó el vínculo con las provincias tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza. “Los gobernadores están entendiendo que no vale la pena pelearse por dos pesos con cincuenta entre Nación y provincias. Los veo comprometidos con sacar el país adelante”, sostuvo.

El ministro ratificó que el objetivo es ampliar la base de recaudación a partir del crecimiento económico para poder reducir impuestos al sector privado. “Si recaudamos más por más crecimiento, vamos a bajar impuestos y entrar en un círculo virtuoso”, planteó.

Sin aumento para jubilados

Caputo se declaró “recontra optimista” sobre el futuro de la economía y anticipó un 2026 “espectacular”, con un crecimiento estimado de entre 4 y 8%. “Ya hicimos la parte más difícil. El programa económico ha probado ser el más robusto de la época moderna”, aseguró.

Al mismo tiempo, descartó por ahora una mejora en los haberes jubilatorios. “Nos encantaría poder pagarle el doble a todo el mundo, pero primero hay que resolver la situación laboral y tributaria y tener los recursos”, explicó.

Finalmente, se refirió a la salida de Juan Pazo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y elogió su gestión, al tiempo que confirmó que el viceministro José Luis Daza recibió una oferta para sumarse al próximo gobierno de Chile. “Si decide encarar ese desafío, lo voy a apoyar”, afirmó.

