Estrenos: el 2025 se despide con el final de "Stranger Things" y películas de terror

Marca el desenlace de la serie creada y dirigida por Matt y Ross Duffer, concebida como el último acto de una historia que comenzó en 2016 combinando terror, ciencia ficción y melodrama adolescente. Con el mundo ya contaminado por el Upside Down, esta segunda parte profundiza el enfrentamiento final con Vecna, mientras los protagonistas — Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour y Gaten Matarazzo , entre otros— abandonan definitivamente la infancia para enfrentar consecuencias irreversibles.

La serie vuelve a apoyarse en su ADN cinéfilo ochentoso, con ecos de Pesadilla, E.T. y Los Goonies, una marca que los Duffer siempre reivindicaron como inspiradora.Narrativamente más oscura y solemne, esta conclusión apuesta a la épica emocional antes que a la sorpresa: los destinos de los personajes pesan más que el misterio. El final, pensado como cierre total y no como gancho, Puede resultar previsible en algunos tramos, pero cierra con dignidad, consciente de su lugar en la cultura pop y de la necesidad de saber decir adiós.

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler oficial | Netflix

"El gran viaje de tu vida"

("A Big Bold Beautiful Journey", EE.UU./2025) HBO Max 26/12

Grandes figuras de Hollywood en un drama romántico con elementos fantásticos y dirigido por Kogonada, un cineasta reconocido por su sensibilidad visual, a tres meses de su estreno en salas. Protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, la propuesta sigue a dos desconocidos que emprenden un recorrido inesperado a través de una puerta mágica que los enfrenta, de manera literal y emocional, con episodios clave de sus propias vidas.

Más interesada en las sensaciones que en la explicación del artificio narrativo, la historia avanza como una experiencia íntima donde el amor, el duelo y las decisiones pasadas dialogan con una puesta en escena delicada y contemplativa. El guión encuentra su fuerza en ese cruce entre lo cotidiano y lo extraordinario, y cierra con un tono sereno, abierto y emocionalmente resonante, fiel al estilo reflexivo de su director.

En síntesis: Sensible, contemplativa, emotiva.

Embed - El Gran Viaje de tu Vida | Tráiler Oficial

"Sinners"

(EE.UU./2025) Prime Video 26/12

Es un largometraje de terror gótico y drama sobrenatural escrito y dirigido por Ryan Coogler, quien vuelve a trabajar con Michael B. Jordan, aquí en un desafío doble interpretando a los hermanos gemelos Smoke y Stack.

Ambientada en Mississippi en 1932, la película narra el regreso de ambos a su pueblo natal con la intención de abrir un club de blues para la comunidad afroamericana, un gesto de afirmación cultural que pronto se ve atravesado por una presencia oscura y perturbadora. Completan el elenco Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo y Jack O’Connell, en un relato donde la música, la memoria y el terror se entrelazan como una misma pulsión.En su segundo movimiento, "Sinners" se concentra menos en el sobresalto y más en la construcción de un clima casi ceremonial, donde lo sobrenatural funciona como metáfora de heridas más profundas.

El final evita la clausura convencional y apuesta por una imagen poderosa, cargada de sentido simbólico, que convierte la experiencia en algo que persiste más allá del último plano. Coogler no busca un cierre tranquilizador, sino un eco: como un blues nocturno que sigue sonando cuando el lugar ya quedó vacío.

En síntesis: Ritual, oscura, resonante.

Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

"Cashman"

(EE.UU./2025) 26/12 Netflix

La serie surcoreana en ocho episodios plantea una idea tan simple como incómoda: el poder tiene un costo concreto y se paga en efectivo. El relato, dirigido por Lee Chang-Min, sigue a un hombre común que descubre que cada acto heroico erosiona su estabilidad material, obligándolo a calcular no solo las consecuencias morales de sus decisiones sino también su impacto cotidiano. En esta nueva temporada, el relato se expande más allá del truco inicial y se concentra en el desgaste emocional del protagonista, atrapado entre la tentación de intervenir y el miedo a quedarse sin nada, mientras el entorno social comienza a leer su don como mercancía.

El nuevo arco abandona parte del tono liviano para explorar una incomodidad más persistente, donde el heroísmo deja de ser épico y se vuelve transaccional. El cierre de temporada no apunta al golpe espectacular, sino a una pregunta incómoda que queda flotando: qué sucede cuando incluso hacer el bien se vuelve un lujo. Cashman confirma así su identidad como una fábula contemporánea sobre poder, dinero y culpa.En síntesis: Irónica, tensa, contemporánea.

Embed - Cashman | Tráiler oficial | Netflix

"Moonhaven"

(EE.UU./2022) Netflix En cartel

La serie de ciencia ficción estrenada en 2022 recién llega a la pantalla de Netflix. Creada por Peter Ocko, imagina una comunidad utópica instalada en la Luna como último experimento para salvar a una Tierra al borde del colapso. A lo largo de seis episodios, la historia sigue a una contrabandista acusada de un crimen, interpretada por Emma McDonald, que queda atrapada en este microcosmos futurista donde nada es tan armónico como aparenta.

Entre las figuras centrales se destacan Dominic Monaghan —recordado inevitablemente por "El Señor de los Anillos"—, Amara Karan y Joe Manganiello, cuya presencia aporta un contraste físico y dramático a un relato más filosófico que épico.

La serie apuesta más al clima y a las ideas que a la acción: inteligencia artificial, control social y el precio de la perfección son sus ejes. Su final, condicionado por la cancelación tras la primera temporada, resulta algo abrupto y deja más interrogantes que conclusiones.

En síntesis: Distópica y elegante pero inconclusa.

Embed - Moonhaven Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

Estrenos en cine

"Anaconda"

(EE.UU./2025)

Es una relectura contemporánea del film de culto de 1997, concebida como una mezcla de aventura selvática y comedia que recuerda aquellos programas de la tarde de sábado en cines de barrio.

Dirigida por Tom Gormican, la película sigue a un grupo de personajes dispares, interpretados por Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton y Selton Mello, que se internan en la selva para enfrentar —y filmar— a una mítica serpiente gigante, con un tono que juega deliberadamente entre el homenaje y la parodia. El eje está puesto menos en el terror puro que en el cruce entre espectáculo, absurdo y nostalgia cinéfila.En su tramo final, el guión abraza sin pudor el exceso y convierte el enfrentamiento con la criatura en un disparate, más cercano a la risa cómplice que al sobresalto.

El cierre no busca imponer gravedad, sino dejar claro que el mito sobrevive justamente porque puede reinventarse desde la carcajada.

En síntesis: Vintage, desmesurada, lúdica.

Embed - Anaconda | Tráiler Oficial (Subtitulado)

"MsdS/Terror en tiempo real"

Es un film de terror, curiosamente francés, dirigido por David Moreau, construido bajo la premisa del plano secuencia (una sola toma continua), que acompaña en tiempo real a un grupo de jóvenes durante una noche vertiginosa que se desliza rápidamente hacia la pesadilla lisérgica demencial.

La historia arranca como un relato cotidiano —drogas, fiesta, trayectos nocturnos— y se transforma en una experiencia de paranoia creciente cuando una amenaza difusa, violenta y contagiosa, como los relatos de zombies, irrumpe sin explicaciones claras. El elenco, compuesto mayormente por actores jóvenes y poco conocidos, refuerza la sensación de inmediatez y desprotección, como si la cámara fuera un cuerpo más atrapado en la deriva.

La película sostiene su impacto en la urgencia y en la imposibilidad de escapar del punto de vista, haciendo del tiempo real un dispositivo narrativo y sensorial. El final no ofrece alivio ni cierre tradicional: es seco, abrupto y coherente con la lógica de un mundo que se descompone sin previo aviso. No busca explicar el horror, sino sumergir al espectador en él, como una noche sin amanecer, un eterno crepúsculo. Muy oportuno el tema final "Jesús seule ce soir", por Lucienne Delyle.

En síntesis: Claustrofóbica, urgente, implacable.

Embed - MadS - Trailer subtitulado en español

"Comunión de sangre"

("Kommounion", Luxemburgo-Bélgica/2022)

Dirigida por Philippe Blasband, se mueve en un terreno incómodo y deliberadamente opresivo donde los vínculos familiares, el deseo y la violencia simbólica se confunden hasta volverse indistinguibles. Con una puesta en escena austera y fría, Blasband evita el efectismo y apuesta por una tensión moral constante, más psicológica que narrativa, donde cada gesto parece cargado de una culpa heredada.

La actuación —con un Patrick Descamps contenido y perturbador— refuerza esa sensación de fatalidad íntima, como si los personajes estuvieran atrapados en un rito del que no pueden escapar. La película incomoda sin gritar, sugiere más de lo que muestra y deja una huella áspera, persistente, que se sostiene en su clima antes que en sus resoluciones.

En síntesis: oscuridad, fatalidad, rito.

Embed - Comunión de Sangre Tráiler Subtitulado

"Valor sentimental"

("Sentimental Value", Noruega/2024)

El poco frecuente -en pantallas argentinas- cine de Noruega llega con un drama íntimo premiado en Cannes dirigido por Joachim Trier, quien vuelve a trabajar con Renate Reinsve tras "La peor persona del mundo", aquí acompañada por Stellan Skarsgård en un papel central.

La propuesta indaga en la relación entre un prestigioso cineasta en el tramo final de su vida y sus hijas, marcada por la distancia afectiva, los reproches y la herencia emocional que deja el arte cuando se superpone con la vida privada.

Con una puesta en escena sobria y delicada, Trier compone un relato como la vida misma sobre memoria, creación y vínculos quebrados, donde los silencios pesan tanto como las palabras y el cierre apuesta a una emoción contenida y duradera.

En síntesis: Íntima, melancólica, honesta.