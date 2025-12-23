martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 19:26

Indec: la cantidad de turistas que viajaron al exterior subió 15,3% en noviembre, y bajó el número de los que llegaron

Estos números negativos se dieron a conocer en el medio de una puja entre la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, y el Indec.

Por Agencia DIB
Según el Indec, crece la cantidad de argentinos que viajan al exterior y cae el número de turistas que llegan.

La cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Estos números negativos se dieron a conocer en medio de una puja entre la Secretaría de Turismo y Ambiente, a cargo de Daniel Scioli, y el Indec que comanda Marco Lavagna. El conflicto se da por la forma en que el organismo de estadísticas elabora este informe. De hecho, en el documento publicado esta tarde se advierte: “Luego de dos décadas ininterrumpidas de trabajo conjunto con el ex Ministerio de Turismo de la Nación y dado que no se renovará el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente, el INDEC informa que, a partir de enero de 2026, se producirán cambios en la difusión que afectarán la presentación de la información y su periodicidad. El Instituto hará todos los esfuerzos a su alcance para mantener la mayor cantidad de indicadores del sector disponibles para las personas usuarias, de acuerdo con las definiciones internacionales y la metodología de cálculo vigente”.

Turismo Internacional

De nuevo a las datos, durante noviembre ingresaron al país 795,3 mil visitantes no residentes por todas las vías de acceso, según el Indec. De ese total, 491,4 mil fueron turistas y 303,9 mil excursionistas. En el mismo mes, las salidas al exterior alcanzaron a 1.271.400 visitantes residentes, de los cuales 763,8 mil correspondieron a turistas y 507,6 mil a excursionistas.

El saldo de visitantes internacionales resultó negativo en 476,2 mil personas durante noviembre. Este resultado se explicó por un saldo negativo de 272,4 mil turistas y de 203,7 mil excursionistas, considerando el total de vías de acceso al país.

Respecto de la vía aérea internacional, se estimaron 259,8 mil llegadas de turistas no residentes, lo que implicó un aumento interanual del 5%. El 90,9% de estas llegadas se concentró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. En sentido contrario, se registraron 358,8 mil salidas de turistas residentes, con una suba interanual del 24,2%.

Por último, el informe señala que, considerando el acumulado de enero a noviembre, ingresaron al país 7.887.800 visitantes no residentes, de los cuales 4.780.000 fueron turistas y 3.107.700 excursionistas. En el mismo período, el turismo emisivo totalizó 12.251.200 visitantes residentes, con 7.620.200 turistas y 4.631.000 excursionistas.

Fuente: Agencia DIB

