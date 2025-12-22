La carne subió un 8% en noviembre y se espera que siga en esa senda

Luego que la inflación minorista de noviembre se ubicara en 2,5%, el nivel más elevado de los últimos seis meses, principalmente sustentado en la suba de los alimentos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) reveló que la carne trepó en promedio un 8,3% en noviembre .

Mientras que diversos analistas estiman que el valor de la carne seguirá para arriba en los próximos meses, lo cierto es que con la suba de noviembre el ajuste interanual fue del 72,8% , un guarismo claramente superior a la inflación acumulada del 31,4% en igual período .

Además, el valor de la carne de vaca se comportó de una manera muy diferente a la de otros animales. Tanto el pollo como el cerdo exhibieron incrementos interanuales en línea con la inflación general, cercanos al 32% y 33%, respectivamente.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 8,9%, la carne de novillo 8,1%, la carne de vaquillona y ternera 5,8% contra los precios de octubre.

Las principales alzas en precios promedio durante el mes de noviembre se dieron en la picada común (12,7%), el matambre (11,1%) y la tapa de asado (9,3%). En cambio, el corte con menor incremento en su precio fue la paleta (5,8%), la carnaza común (6,2%) y el vacío (6,4%).

“Detrás de la suba en el precio de la carne existen factores de oferta que están traccionando con mayor intensidad -en términos relativos- que la demanda local. En este sentido, el aumento en el precio de la hacienda en pie, que comenzó a registrarse a mediados de octubre, es el principal factor que está presionando al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad", precisó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Fuente: Agencia DIB