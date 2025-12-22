lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 09:57

La carne subió un 8% en noviembre y se espera que siga en esa senda

El aumento interanual de la carne fue del 72,8%, una cifra muy superior a la inflación acumulada en igual período: 31,4%.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la carne en el país.
Novedades sobre la carne en el país.

Luego que la inflación minorista de noviembre se ubicara en 2,5%, el nivel más elevado de los últimos seis meses, principalmente sustentado en la suba de los alimentos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) reveló que la carne trepó en promedio un 8,3% en noviembre.

Más noticias
La fábrica de cerámicas.

Una importante cerámica de Luján pidió la apertura de un concurso preventivo
El Presupuesto 2026 plantea fuertes recortes a la educación y a la ciencia, según CEPA,

El Presupuesto profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico, advierte estudio privado

Mientras que diversos analistas estiman que el valor de la carne seguirá para arriba en los próximos meses, lo cierto es que con la suba de noviembre el ajuste interanual fue del 72,8%, un guarismo claramente superior a la inflación acumulada del 31,4% en igual período.

Además, el valor de la carne de vaca se comportó de una manera muy diferente a la de otros animales. Tanto el pollo como el cerdo exhibieron incrementos interanuales en línea con la inflación general, cercanos al 32% y 33%, respectivamente.

Con respecto a las diferentes categorías de hacienda, la carne de novillito mostró variaciones en sus precios del 8,9%, la carne de novillo 8,1%, la carne de vaquillona y ternera 5,8% contra los precios de octubre.

Las principales alzas en precios promedio durante el mes de noviembre se dieron en la picada común (12,7%), el matambre (11,1%) y la tapa de asado (9,3%). En cambio, el corte con menor incremento en su precio fue la paleta (5,8%), la carnaza común (6,2%) y el vacío (6,4%).

“Detrás de la suba en el precio de la carne existen factores de oferta que están traccionando con mayor intensidad -en términos relativos- que la demanda local. En este sentido, el aumento en el precio de la hacienda en pie, que comenzó a registrarse a mediados de octubre, es el principal factor que está presionando al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad", precisó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Una importante cerámica de Luján pidió la apertura de un concurso preventivo

El Presupuesto profundiza el ajuste sobre el sistema educativo y científico, advierte estudio privado

Angus: llamado a fortalecer la cadena de la carne y reconocer el valor de la genética

Fiebre aftosa y brucelosis bovina: calendario 2026 para la primera y segunda campaña de vacunación

Bahía Blanca rompe todos los récords: el puerto duplicó sus embarques en noviembre

La Provincia inauguró un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en el partido de Moreno

Agroindustria: la venta de Profertil, una operación clave para el sur bonaerense

El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 300 millones para "reordenar" los subsidios energéticos

Intercambio: la balanza comercial acumula 24 meses consecutivos de saldo positivo

Indec: la tasa de desocupación bajó al 6,6%, pero con menor proporción de trabajadores asalariados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La fábrica de cerámicas.

Una importante cerámica de Luján pidió la apertura de un concurso preventivo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof junto a representantes de los gremios. 

Pese al reclamo sindical, la negociación por salarios de la Provincia pasa a enero

Por  Agencia DIB