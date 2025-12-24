Fuerte gesto de respaldo de un intendente radical a Kicillof en la disputa con Nación

El intente de Tandil, Miguel Lunghi, uno de los caudillos del radicalismo más importantes de la provincia , expresó un fuerte respaldo a Axel Kicillof en la pelea por el financiamiento con el gobierno nacional, durante una visita del gobernador a la ciudad del interior bonaerense que se dio en el medio de la pulseada por la habilitación para tomar financiamiento por parte de la provincia, que además le reclama a la administración de Javier Milei una deuda de 16 billones de pesos.

“Creemos firmemente en un diálogo fluido y fructífero entre Nación y Provincia: ningún territorio debería ser dejado de lado por cuestiones ideológicas o políticas. No se está excluyendo a una persona, sino a millones de ciudadanos que esperan respuestas y soluciones. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, cuando se desoye a sus autoridades se está dejando de lado a la mitad de la población argentina”, dijo Lungui en presencia de Kicillof.

La intervención del alcalde fue casi un repaso punto por punto de los pedidos que la provincia le viene haciendo al presidente Javier Milei desde hace más de un año y medio , pero que intensificó después de las elecciones de octubre: un encuentro cara a cara con el Gobernador como está teniendo con el resto de los mandatarios provinciales y una negociación por la deuda y la reactivación de al menos una parte de la obra pública que se discontinuó desde diciembre de 2023.

La intervención de Lunghi no pasó desapercibida: con cuatro mandatos al frente de la intendencia de Tandil es uno de los jefes comunales más importantes y escuchados del radicalismo, con influencia en el posicionamiento de sus pares y una voz con la potencia suficiente para ser escuchada en la Casa Rosada, que por ahora se rehúsa a reactivarla obra pública y tiene poco contacto con los intendentes, muchos de los cuales reclaman además por el aumento de la demanda social que tienen que resolver sin ayuda.

Gestos recíprocos

Kicillof, por su parte, había hecho el gesto previo: llegó a Tandil para inaugurar viviendas que su gobierno construyó en esa ciudad (y en Ayacucho, cuyo intendente, el también radical Emilio Cordonier estuvo presente) y en su discurso tendió claros puentes político con el mandatario: “más allá de cualquier diferencia ideológica, lo verdaderamente importante es trabajar juntos en favor de los intereses de las y los bonaerenses ”, dijo el Gobernador.

El gesto -recíproco- excedió la temática de gestión: se dio en momentos en que Kicillof comienza poco a poco a intensificar su trabajo territorial de cara a la pelea por el poder en 2027, con un doble objetivo para el cual en los próximos meses planea sumar acciones: “federalizar” su figura con acciones y alianzas que lo instalen por fuera delos límites de la provincia, y una convocatoria a ampliar los límites de su espacio con la incorporación de sectores extraperonistas, unificados por la oposición a Milei.

Las viviendas

Las 66 viviendas entregadas en Tandil están ubicadas en el barrio Villa Alegre y fueron construidas en conjunto con la Asociación Civil Corazón Tandilense, mientras que las 66 adjudicadas en Ayacucho corresponden al complejo habitacional “Papa Francisco”. Ambos proyectos incluyen infraestructura básica completa: red de agua, gas, cloacas y energía eléctrica, un dato clave en términos de calidad de vida y planificación urbana.

