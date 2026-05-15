Tras la polémica con AUBASA, Nación adjudicó concesiones de rutas clave que atraviesan la provincia

Tras la polémica con el gobierno de Axel Kicillof por la exclusión de AUBASA del proceso, la administración de Javier Milei adjudicó hoy muevas concesiones viales en tramos estratégicos de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, donde se aprobó la segunda etapa de la licitación de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, que contempla tareas de construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de rutas nacionales durante un plazo de 20 años.

“ Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226", precisó el ministro de Economía Luís Caputo.

El primero de esos tramos quedó para a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., con una tarifa de peaje ofertada de $2.355,37 sin IVA . El tramo Sur- Atlántico-Acceso Sur quedó en manos de la unión de empresas Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que presentó la oferta económica más conveniente, con una tarifa base de peaje de $997 sin IVA.

Según la resolución, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del mantenimiento y conservación de las rutas, sino también de nuevas obras, servicios al usuario y explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.

La polémica con AUBASA

AUBASA, la empresa vial de la provincia, intentó participar del proceso de licitación para asumir la gestión de las rutas, algo que ya realiza en las Autopista Buenos Aires La Plata y la Autopista 2. Pero el ministerio de Economía nacional recomendó desestimar la oferta de AUBASA, argumentando que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.

La gestión de Kicillof impugnó formalmente la decisión. Desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense sostuvieron que Nación modificó los pliegos sobre la marcha y dejó afuera a AUBASA para beneficiar a intereses privados y limitar la participación de la Provincia en un negocio estratégico. Pero el reclamo fue desestimado y Nación adjudicó hoy las rutas.

Fuente: Agencia DIB.