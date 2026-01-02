Suben los peajes a la costa: Buenos Aires – Mar del Plata puede costar hasta $18.400

Una cabina de peaje.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento de precios en los peajes controlados por la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa), que impactarán no sólo en el trayecto entre Buenos Aires-La Plata sino en las rutas que van hacia la costa atlántica.

Así lo resolvió la administración bonaerense en una publicación en el Boletín Oficial, en el marco del inicio de la temporada de verano que también llega con un ajuste en las multas de tránsito. Los aumentos del 7,7% en promedio entrarán en vigencia a partir del sábado.

Cabe recordar que desde agosto de 2024 los peajes de Aubasa se actualizan de manera trimestral según la evolución del Coeficiente de Variación Tarifa (CVT) que considera el Índice de Salarios para trabajadores registrados, el Índice de Precios Internos al por Mayor y la inflación, todas mediciones realizadas por el INDEC.

peaje cuadro El recorrido desde la Capital Federal hacia Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. Luego, ya sobre la Ruta 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú. Cada uno de estos últimos costará actualmente $7000, mientras que los primeros dos suman en conjunto $4.400, siempre en hora pico.

Para quienes eligen destinos como Pinamar o Villa Gesell a través de la Ruta 11, el peaje de La Huella, en General Conesa, mantiene la misma tarifa de $7.000. Los de General Madariaga y Mar Chiquita cobran $3.000 y $3.300, respectivamente, y siempre para autos de dos ejes. peaje hudson Quienes utilicen TelePASE podrán acceder a grandes descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta. Fuente: Agencia DIB

