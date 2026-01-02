viernes 02 de enero de 2026
La próxima semana ABSA realizará una audiencia para subir la tarifa de agua

La audiencia será el viernes 9 de enero. Desde febrero el ajuste sería del 40%. La propuesta apunta a la progresividad de la tarifa.

Por Agencia DIB
Una oficina de ABSA.

El viernes 9 de enero Aguas Bonaerenses (ABSA) realizará una audiencia pública para dar un paso clave para ajustar sus boletas durante 2026. Con el objetivo de hacer una tarifa “más progresiva”, que paguen más las propiedades de mayor valuación fiscal, la empresa buscará aprobar una suba del 40% desde febrero y ajustes sean bimestrales.

Las audiencias se realizarán a las 11 y 11:30, respectivamente, en el Salón Auditorio del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ubicado en avenida 7 en La Plata. Y participarán diversos actores, desde funcionarios hasta organismos que representan a los usuarios.

La compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia -la enorme mayoría del interior- buscará que desde 2026 el ajuste no sea cuatrimestral, como hasta ahora, sino bimestral.

La propuesta tiene un incremento del m3 del 40% desde febrero, con lo que pasaría a $275,46 para el sector residencial, la mayoría de los usuarios. La proyección, en tanto, estipula un ajuste del 4% cada dos meses, lo que arrojaría que a fin de año el valor del m3 sería de $335,14. Es decir, un 70,3% del número actual.

A modo de ejemplo, un inmueble con una valuación fiscal hasta $150.000 que paga en promedio $15.347 pasaría a pagar $21.486, un 40% más. Aunque como la idea es que el servicio sea más progresivo, en una valuación de hasta $500.000, de una boleta de $29.514 pasaría a $48.371, es decir un 64% de ajuste.

Fuente: Agencia DIB

